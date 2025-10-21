Ще один НПЗ "Роснєфті" зупинив роботу після ударів українських дронів, – Reuters

Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) "Роснєфті" зупинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За даними співрозмовників агентства, нафтопереробний завод зупинив установку перегонки сирої нафти АВТ-11 потужністю 18,9 тис. тонн, або близько 138,54 тис. барелів на добу. Вони уточнили, що ще одна установка – АВТ-9 – вже була зупинена станом на час атаки дронів у неділю.

Первинна переробка нафти на цьому НПЗ вже призупинялася після атаки дронів. За оцінками джерел Reuters, зараз цей НПЗ зможе відновити виробництво на початку листопада.

Потужність Новокуйбишевського НПЗ становить 8,3 мільйона тонн нафти на рік (близько 160 тис. барелів на добу). Минулого року нафтопереробний завод переробив 5,74 мільйона тонн нафти, виробив 1,10 мільйона тонн автомобільного бензину, 1,64 мільйона тонн дизельного палива та 1,27 мільйона тонн мазуту, повідомляють галузеві джерела.

Як повідомлялося, 19 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили про удар по Оренбурзькому ГПЗ, на території заводу фіксували вибухи та масштабну пожежу. Внаслідок атаки завод принаймні частково призупинив роботу, підтверджували у Міненерго Казахстану, звідки підприємство отримувало сировину.

Крім того, у Генштабі повідомляли про удар по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області РФ, на території підприємства фіксували вибухи та пожежу. За попередньою інформацією, уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ).