ЄС готує юридичну основу для інспекцій "тіньового флоту" РФ, – Reuters

ЄС готує спільну морську декларацію, яка дозволить країнам союзу проводити інспекції "тіньового флоту" Росії за домовленістю з державами прапора цих суден.

Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять цю ініціативу на засіданні у понеділок, повідомляє Reuters.

Проєкт рішення передбачає можливість попередньо погоджених оглядів суден у співпраці з державами їх прапора. Серед інших його завдань – протидія фейковим реєстраціям суден, що дозволяють обходити санкції.

За оцінками EEAS, "тіньовий флот" РФ наразі налічує 600-1 400 танкерів. В той же час під санкціями ЄС перебуває лише близько 400 суден, а після ухвалення 19–го пакета санкцій їхня кількість зросте приблизно до 560.

Новий пакет також передбачає наближення строку повної заборони імпорту російського СПГ – із 1 січня 2027 року, а також заходи проти бункерування танкерів у морі.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Останнім часом країни ЄС активніше зупиняють судна зі "тіньового флоту", проте ці процедури часто неврегульовані.

Раніше повідомлялось, що Данія оголосила про посилення регулювання проходу нафтових танкерів через свої води, зокрема щодо старих суден, які частіше використовує "тіньовий флот" Росії.

Влада вказує на підвищені екологічні ризики через технічний стан таких танкерів та їхню роль в обході санкцій.