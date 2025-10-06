Данія посилює перевірки нафтових танкерів, щоб стримати "тіньовий флот" Росії, – Bloomberg

Данія оголосила про посилення регулювання проходу нафтових танкерів через свої води, зокрема щодо старих суден, які частіше використовує "тіньовий флот" Росії.

Влада вказує на підвищені екологічні ризики через технічний стан таких танкерів та їхню роль в обході санкцій, повідомляє Bloomberg.

"Ми маємо зупинити воєнну машину Путіна – використовуємо все, що є у нашому розпорядженні", – заявив міністр бізнесу Мортен Бодсков.

Заходи доповнюють європейські ініціативи проти суден, що допомагають експорту російської нафти.

Копенгаген оголосив про новий крок у цьому напрямку після заклику президента Франції Емманюеля Макрона затримувати підозрілі танкери та перевірки судна у північно-західній Франції. США, Велика Британія та ЄС вже запровадили санкції проти сотень танкерів, однак постачання російської нафти здебільшого триває завдяки "тіньовому флоту".

Раніше повідомлялось, що Франція відпустила затриманий танкер "тіньового" флоту Росії. Він міг бути причетним до дронів над Данією. Дані сайтів відстеження морського трафіку свідчать, що танкер продовжив рух у бік Суецького каналу.