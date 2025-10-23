Індія готова різко скоротити імпорт російської нафти через санкції США, - Reuters

Індійські нафтопереробні заводи готуються різко зменшити закупівлі російської нафти після того, як США запровадили санкції проти компаній "Лукойл" і "Роснефть".

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після початку повномасштабної війни РФ проти України Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, імпортуючи близько 1,7 млн барелів на добу протягом перших дев’яти місяців 2025 року.

Компанія Reliance Industries, найбільший індійський покупець російської нафти, планує скоротити або повністю припинити її імпорт. Державні НПЗ - Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp та Mangalore Refinery and Petrochemicals - перевіряють документи на нові поставки, щоб уникнути закупівель безпосередньо в підсанкційних компаній.

За даними Reuters, державні нафтопереробні заводи Індії зазвичай купують російську нафту не напряму, а через трейдерів, однак зараз перевіряють усі поставки після 21 листопада.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що не купуватиме нафту в Росії. Також він запевняв, що Індія більше не куплятиме російську нафту, а Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід.

Також повідомлялося, що два індійські нафтопереробні заводи придбали в американської компанії Exxon Mobil 4 мільйони барелів нафти, видобутої в Гаяні. Поставки очікуються наприкінці 2025 - на початку 2026 року. За даними ЗМІ, деякі індійські нафтопереробні заводи готуються поступово скорочувати імпорт російської нафти.

Трамп зазначив, що Індія буде змушена сплачувати "величезні" мита на свій експорт до США, якщо не припинить закупівлю російської нафти.

