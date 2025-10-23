УКР
Індія готова різко скоротити імпорт російської нафти через санкції США, - Reuters

Індійські нафтопереробні заводи готуються різко зменшити закупівлі російської нафти після того, як США запровадили санкції проти компаній "Лукойл" і "Роснефть".

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після початку повномасштабної війни РФ проти України Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, імпортуючи близько 1,7 млн барелів на добу протягом перших дев’яти місяців 2025 року.

Компанія Reliance Industries, найбільший індійський покупець російської нафти, планує скоротити або повністю припинити її імпорт. Державні НПЗ - Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp та Mangalore Refinery and Petrochemicals - перевіряють документи на нові поставки, щоб уникнути закупівель безпосередньо в підсанкційних компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту різко зросли після перенесення зустрічі Трампа з Путіним, – Reuters

За даними Reuters, державні нафтопереробні заводи Індії зазвичай купують російську нафту не напряму, а через трейдерів, однак зараз перевіряють усі поставки після 21 листопада.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що не купуватиме нафту в Росії. Також він запевняв, що Індія більше не куплятиме російську нафту, а Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід.

Також повідомлялося, що два індійські нафтопереробні заводи придбали в американської компанії Exxon Mobil 4 мільйони барелів нафти, видобутої в Гаяні. Поставки очікуються наприкінці 2025 - на початку 2026 року. За даними ЗМІ, деякі індійські нафтопереробні заводи готуються поступово скорочувати імпорт російської нафти.

Трамп зазначив, що Індія буде змушена сплачувати "величезні" мита на свій експорт до США, якщо не припинить закупівлю російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували Полтавщину: Пошкоджено нафтові підприємства

Автор: 

+2
так підкреслюють що це перші санкції від Донні...а мені не зрозуміло чому Джо їх не ввів свого часу, якщо вони такі дієві?
показати весь коментар
23.10.2025 10:56 Відповісти
+1
Это очень хорошо а Украина позаботится о не переработке нефти на самих болотах..
показати весь коментар
23.10.2025 10:46 Відповісти
+1
В них час до 21 листопада згорнути справи. Звичайно вони сьогодні не відмовляться.
показати весь коментар
23.10.2025 10:50 Відповісти
А як же ж не дитячий навар?
показати весь коментар
23.10.2025 10:34 Відповісти
Ну... Готова це ще не значить, що скоротила чи відмовилась...
показати весь коментар
23.10.2025 10:42 Відповісти
В них час до 21 листопада згорнути справи. Звичайно вони сьогодні не відмовляться.
показати весь коментар
23.10.2025 10:50 Відповісти
та ніх..я вона не готова. Кацапи тільки збільшують білий і тіньовий експорт нафти і газу, і всі його купують, у тому числі Індія і Європа
показати весь коментар
23.10.2025 10:43 Відповісти
Это очень хорошо а Украина позаботится о не переработке нефти на самих болотах..
показати весь коментар
23.10.2025 10:46 Відповісти
а нафтопровід дружба?
показати весь коментар
23.10.2025 11:04 Відповісти
Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід. Джерело: https://censor.net/ua/n3581215
Так ми можемо це становище зовсім рішити-відключити цей клятий трубопровід на зовсім. І все не буде ніякої проблеми.
показати весь коментар
23.10.2025 10:55 Відповісти
так підкреслюють що це перші санкції від Донні...а мені не зрозуміло чому Джо їх не ввів свого часу, якщо вони такі дієві?
показати весь коментар
23.10.2025 10:56 Відповісти
байден не збирався завершувати війну, він такого ніколи не казав, тому й не робив дієвих кроків
показати весь коментар
23.10.2025 11:05 Відповісти
Чудненько,)
показати весь коментар
23.10.2025 11:37 Відповісти
 
 