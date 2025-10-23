Дальнобойное оружие, в частности "Томагавки", есть не только у США. Европа может помочь, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с европейскими странами, которые могут помочь с получением дальнобойного оружия.
Об этом глава государства заявил во время заседания Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, когда речь идет о дальнобойном оружии для Украины, то имеется в виду, что путинский режим должен чувствовать реальные последствия этой войны.
"И я призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, потому что это действительно имеет значение для России. И это дальнобойное оружие есть не только в США, некоторые европейские страны также его имеют, в частности "Томагавки". Мы уже говорим со странами, которые могут помочь", - сказал президент.
Зеленский отметил, что Путин стал нервным, поскольку понимает, что дальнобойное оружие может изменить ход войны.
"И когда мы говорим о замороженных российских активах, мы должны использовать их так, чтобы Россия поняла - она платит за свою собственную войну", - добавил он.
Что предшествовало?
Сегодня, 23 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не получает ракеты Tomahawk, поскольку нужно не менее шести месяцев, чтобы научиться управлять этими ракетами большой дальности.
Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk
6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США касались вопроса снятия табу на поставки вооружений.
8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе по Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.
13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.
17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.
То ж , так і з томагавками , він сьогодні відмовив , а завтра вже може передумати .
Головне - постійно йому про них нагадувати .
Королевские ВМС
ВМС Испании
кількість більше 9000 всіх модифікаційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Tomahawk_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-5 [5]
Ракетный комплекс ГРОМ-2 - 1000 км дальность, вес БЧ до 1500 кг
Ракетный комплекс ОЛЬХА -273 км вес БЧ 100 кг
Ракетный комплнекс НЕПТУН -1000 км вес б/ч 153 кг
Ракета БЛЫСКАВКА (аналог кинжала) - дальность 700 км , вес б/ч 450 кг
Ракетный комплекс КОРШУН (Х555) - дальность 2550 км , вес б/ч 450 кг.
ЭТО ПРОСИТЬ НИ У КОГО НЕ НАДО. Это нужно оплачивать внутри страны и использовать.
Но денег как всегда нет. Все средства державы уходят на асфальт.