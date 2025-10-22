Катар і США разом шантажують Євросоюз зменшенням постачання газу через нові вимоги до роботи компаній, – Reuters

Катар та США звернулися до лідерів ЄС із закликом переглянути корпоративні правила сталості, які, на їхню думку, ставлять під загрозу постачання скрапленого природного газу (СПГ, LNG) до Європи.

Про це йдеться у листі, підписаному міністром енергетики Катару Саадом аль-Кабі та міністром енергетики США Крісом Райттом, надісланому лідерам країн ЄС, повідомляє Reuters із посиланням на заяву QatarEnergy.

йдеться, що директива щодо дотримання правил сталого розвитку (CSDDD) "становить значний ризик для доступності та надійності критичних енергопоставок" і є "екзистенційною загрозою" для конкурентоспроможності промисловості ЄС.

Директива ЄС про належну перевірку корпоративної сталості (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) зобов'язує компанії визначати, запобігати та пом'якшувати негативний вплив їхньої діяльності та ланцюгів постачання на права людини та навколишнє середовище. Вона набуде чинності з 2027 року.

Минулого тижня юридичний комітет Європарламенту підтримав пом’якшення положень Директиви, однак, за словами аль-Кабі, ці зміни "не знімають ключових занепокоєнь". Раніше він заявляв, що без подальших корекцій Катар "не зможе вести бізнес у ЄС", включно з поставками СПГ.

У листі також йдеться про ризики для надійності постачань на тлі санкцій і високого попиту в Європі. Катар і США закликають Єврокомісію врахувати енергетичну безпеку та уникнути норм, які можуть ускладнити укладання довгострокових контрактів на постачання СПГ.

Раніше повідомляться, що Катар викупив половину потужностей найбільшого LNG-терміналу в Європі.

Експлуатація стартувала у липні, про що компанія повідомила лише зараз. Йдеться про довгострокову угоду, підписану ще у жовтні 2020 року з National Grid Ventures' Grain LNG. Документ передбачає використання 7,2 млн тонн на рік потужностей терміналу протягом 25 років.