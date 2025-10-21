Катар викупив половину потужностей найбільшого LNG-терміналу в Європі

Катарська QatarEnergy почала використовувати потужності для прийому, зберігання та регазифікації скрапленого природного газу (СПГ, LNG) на терміналі Isle of Grain у Великій Британії.

Експлуатація стартувала у липні, про що компанія повідомила лише зараз, передає Liga.net.

Йдеться про довгострокову угоду, підписану ще у жовтні 2020 року з National Grid Ventures' Grain LNG. Документ передбачає використання 7,2 млн тонн на рік потужностей терміналу протягом 25 років.

QatarEnergy також володіє 67,5% акцій іншого британського LNG-терміналу South Hook, який покриває близько 20% потреб країни в газі. Це зміцнює позиції катарського СПГ на ключовому європейському ринку.

Окрім Британії, дочірня QatarEnergy Trading має потужності в терміналах Зебрюгге у Бельгії та Монтуарі у Франції, що додатково розширює маршрути постачання СПГ до ЄС.

Раніше повідомлялось, що Рада ЄС погодила повну відмову від російського газу до 2028 року.

Запропонований регламент запроваджує юридично обов'язкову, поетапну заборону на імпорт як трубопровідного газу, так і скрапленого природного газу з Росії, з повною забороною, яка застосовуватиметься з 1 січня 2028 року.