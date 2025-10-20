Рада ЄС погодила повну відмову від російського газу до 2028 року

Рада Європейського Союзу узгодила свою переговорну позицію щодо проєкту регламенту про поступову відмову від імпорту російського природного газу в рамках REPowerEU. Досягти повної заборони планується до 1 січня 2028 року.

Як ідеться в повідомленні Ради ЄС, цей регламент є центральним елементом дорожньої карти Євросоюзу REPowerEU щодо припинення залежності від російської енергії "після того, як Росія перетворила поставки газу на зброю, та неодноразових перебоїв із постачанням газу до ЄС, що мало значний вплив на європейський енергетичний ринок".

Запропонований регламент запроваджує юридично обов'язкову, поетапну заборону на імпорт як трубопровідного газу, так і скрапленого природного газу з Росії, з повною забороною, яка застосовуватиметься з 1 січня 2028 року.

Рада ЄС підтвердила, що імпорт російського газу буде заборонено з 1 січня 2026 року, зберігаючи при цьому перехідний період для існуючих контрактів.

Зокрема, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть продовжуватися до 17 червня 2026 року, тоді як довгострокові контракти можуть діяти до 1 січня 2028 року.

Внесення змін до існуючих контрактів буде дозволено лише для вузько визначених операційних цілей і не може призвести до збільшення обсягів, за винятком деяких специфічних гнучкостей для держав-членів, що не мають виходу до моря, які постраждали від нещодавніх змін у маршрутах постачання.

Окрім того, Рада ЄС спростила митні зобов'язання, встановивши легші вимоги до документування та процедури імпорту газу неросійського походження. У таких випадках дозвільним органам необхідно надати лише загальну інформацію, перш ніж газ буде доставлено на митну територію ЄС, тоді як для імпорту газу з Росії протягом перехідного етапу необхідно надати більше інформації (включно з датою та терміном дії контракту на постачвки, контрактні обсяги та будь-які зміни до контракту).

Рада Євросоюзу включила вимогу про те, щоб обидві категорії імпорту газу підлягали попередньому авторизаційному режиму, щоб забезпечити практичне застосування заборони:

для російського газу та імпорту, що підпадає під перехідний період, інформація, необхідна для авторизації, має бути подана принаймні за один місяць до ввезення;

для неросійського газу підтвердження має бути надано принаймні за п'ять днів до ввезення;

у випадку змішаних вантажів скрапленоо газу документація має підтверджувати відповідні частки російського та неросійського газу в суміші, при цьому до ЄС дозволено ввезення лише неросійських обсягів.

Для зменшення адміністративного навантаження держави-члени погодилися, що ця процедура попереднього авторизацій не застосовуватиметься до імпорту з країн, які відповідають переліку критеріїв, викладених у запропонованому регламенті. Це гарантує, що попередньому авторизаційному режиму підлягатиме лише той імпорт, який найбільше підлягає перевірці.

Рада ЄС водночас доручає Європейській Комісії скласти список країн, звільнених від цього режиму, протягом п'яти днів з моменту набрання чинності регламентом.

Також було запроваджено додаткові механізми моніторингу та повідомлення, щоб запобігти потраплянню російського газу до ЄС за транзитними процедурами (тобто газу, що проходить через ЄС на шляху до іншого пункту призначення, без потрапляння на ринок ЄС).

Запропонований регламент вимагає від усіх держав-членів подання національних планів диверсифікації, в яких викладено заходи та потенційні проблеми для диверсифікації поставок газу.

Рада ЄС погодилася звільнити від звітності ті держави-члени, які можуть продемонструвати, що вони більше не отримують жодного прямого чи непрямого імпорту російського газу.

Та сама вимога щодо подання національного плану диверсифікації застосовуватиметься до держав-членів ЄС, які досі імпортують російську нафту, з метою припинення цього імпорту до 1 січня 2028 року.

Як повідомлялося, посли країн Європейського Союзу 8 жовтня домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

Раніше стало відомо, що промисловий комітет Європарламенту готує поправки до плану RePowerEU з метою прискорити повний розрив із російськими енергоносіями.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Словаччина готова обговорювати скорочення закупівель російських енергоносіїв у ЄС, але хоче отримати виняток або компенсацію для себе.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.