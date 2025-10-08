Посли ЄС домовилися про заборону російських нафти й газу з 2028 року. Словаччина та Угорщина проти

Посли країн Європейського Союзу 8 жовтня домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

Як пише Reuters із посиланням на дипломатів, на закритій зустрічі посли ЄС погодилися передати запропонований закон своїм міністрам для затвердження на зустрічі 20 жовтня.

Дипломати заявили, що майже всі країни Євросоюзу висловили підтримку планам, припускаючи, що вони легко будуть затверджені, незважаючи на критику з боку Угорщини та Словаччини, уряди яких хочуть підтримувати тісні зв'язки з Росією.

Переговори щодо технічних змін тривають перед голосуванням 20 жовтня.

Одним з невирішених питань є те, чи повинен експорт скрапленого природного газу до Європи бути попередньо авторизованим перед доставкою та чи має його походження перевірятися митними органами після прибуття до портів ЄС, щоб переконатися, що він не є російським.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Франція та Італія заявили, що підтримують загальний план, але хочуть, щоб поставки або попередньо авторизувалися – якщо влада зможе забезпечити це досить швидко – або натомість перевірялися владою після прибуття до ЄС, щоб забезпечити дотримання заборони.

Якщо закон буде схвалено, він покладе край багаторічній залежності Європи від російської нафти та газу – поступово припиняючи імпорт російського газу за новими контрактами з січня 2026 року, потім – за існуючими короткостроковими контрактами з червня 2026 року та за довгостроковими контрактами – з січня 2028 року.

Такі країни, як Угорщина, Франція та Бельгія, досі імпортують російський газ, який становить 12% імпорту газу до ЄС, порівняно з 45% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Закон зобов'яже Угорщину та Словаччину – дві країни, які досі імпортують російську нафту – розробити національні плани щодо припинення цього імпорту до 2028 року.

"Кваліфікована більшість" держав-членів ЄС, тобто щонайменше 55% з них, – повинні схвалити ці плани. Після цього країни ЄС та законодавці проведуть переговори щодо остаточного варіанту закону.

Окремо ЄС також веде переговори щодо нового пакету санкцій проти Росії, щоб заборонити експорт скрапленого газу роком раніше, у січні 2027 року.

Раніше стало відомо, що промисловий комітет Європарламенту готує поправки до плану RePowerEU з метою прискорити повний розрив із російськими енергоносіями.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Словаччина готова обговорювати скорочення закупівель російських енергоносіїв у ЄС, але хоче отримати виняток або компенсацію для себе.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.