Словаччина просить у ЄС компенсацію для відмови від російських енергоносіїв

Словаччина готова обговорювати скорочення закупівель російських енергоносіїв у ЄС, але хоче отримати виняток або компенсацію для себе.

Про це заявив очільник словацького МЗС Юрай Бланар, повідомляє Reuters.

"У нас немає інших варіантів, які були б сталими і з прийнятною ціною", – сказав словацький міністр, коментуючи імпорт російської нафти та газу.

За його словами, розрив частини чинних до 2034 року контрактів може обійтися Словаччині до 10 млрд євро. Тому міністр пропонує розглянути винятки, можливу компенсацію і вирішення проблеми високих цін на електроенергію.

Братислава і Будапешт наполягають, що різка відмова від російської сировини коштуватиме надто дорого. Але тиск на країни у цьому питанні посилився після заяв президента США Дональда Трампа про необхідність повного припинення закупівель російської енергії. ЄС у межах 19-го пакета санкцій прагне поетапно відмовитися від імпорту усіх видів російської енергії до початку 2027 року.

"Потрібен час, щоб диверсифікуватися... ми закликаємо до певної емпатії", – додав Бланар, заявивши, що санкції не змінили хід війни.

Бланар, який у Нью-Йорку зустрівся з Сергієм Лавровим, назвав "певною гіпокризією" критику на адресу Братислави, вказавши на зростання закупівель російського LNG у Західній Європі на 30% – у Франції, Іспанії та Нідерландах. Він відкинув ярлик "білих ворон" для Словаччини й Угорщини, наголосивши: "Ця війна не має військового розв’язання. Потрібно рухатися дипломатією".

Раніше повідомлялось, що Угорщина не припинятиме закупівлі російської нафти попри вимогу США.

Про це міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.