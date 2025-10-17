Британська компанія планує видобувати газ в Україні. Що відомо?

Британська Pennpetro Energy Plc підписала угоду про основні умови (Heads of Terms) щодо придбання 100% прав на Лімницьку ліцензію в Івано-Франківській області.

Вихід на український нафтогазовидобувний сектор планують через польську холдингову структуру, повідомляє видання ExPro.

Наразі угода перебуває на попередньому етапі і передбачає юридичну, фінансову та технічну перевірку, узгодження з регуляторами та подальше підписання остаточного договору купівлі-продажу прав. Завершення операції вимагатиме схвалення акціонерів Pennpetro і Лондонської фондової біржі.

Після отримання контролю над ліцензією компанія планує відновити раніше зупинену свердловину, провести 3D-сейсмічні дослідження і пробурити нову свердловину для підтвердження промислових запасів.

"Підписання угоди щодо Лімницької ліцензії є трансформаційним кроком для нашого бізнесу. Вимоги для Pennpetro, пов’язані з цією ліцензією, є мінімальними, а потенціал зростання – значним", – зазначив очільник Pennpetro Energy Стівен Ланн.

Крім того, Pennpetro Energy plc 16 жовтня оголосила про призначення Маврикія Калугіна виконавчим директором та головним операційним директором (COO), який відповідатиме за технічний і операційний напрямки діяльності компанії. До 2023 року Калугін обіймав посаду виконавчого директора та операційного директора "Нафтогазу". Раніше він працював в "Укрнафті" та у низці відомих світових нафтогазових компаній.

Лімницька площа розташована в Карпатському нафтогазовому басейні, її площа – 172 кв. км. Спецдозвіл №2971 на розвідку і видобуток нафти та газу виданий у 2007 році ТОВ "Компанія Геопошук ЛТД", яке залишається чинним надрокористувачем після відновлення дії дозволу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У 2023 році Держгеонадра ініціювали анулювання дозволу через імовірну наявність серед бенефіціарів громадянина Росії, що суперечить законодавству.

Рішення першої та апеляційної інстанцій у 2023-2024 роках підтримали анулювання, і Держгеонадра видали наказ №63 від 15 лютого 2024 року. 30 квітня 2025 року Верховний Суд скасував ці рішення, вказавши на порушення процедури, після чого наказом №157 від 5 травня 2025 року дозвіл було відновлено.

Pennpetro Energy Plc зареєстрована у 2016 році в Англії і Уельсі, зосереджується на наземних проєктах у Техасі, зокрема в окрузі Гонсалес, де має права на понад 2,5 тис. акрів. Акції торгувалися на Лондонській фондовій біржі під тикером PPP. У 2024 році компанія повідомила про дохід близько 0,5 млн фунтів стерглінгів при чистому збитку 8,9 млн фунтів, а також участь у спільних проєктах з газу і літію через партнерство з Globalvision International LDA.

Раніше повідомлялось, що "Нафтогаз" запропонував відновити проєкти з видобутку сланцевого газу в Україні.

Наразі компанія вже подала 10 ініціатив у сфері видобутку та енергоефективності, а Кабмін планує реалізувати три з них до кінця 2026 року. Водночас деталі поданих проєктів не розкривають з міркувань безпеки.