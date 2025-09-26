Угода про надра: "Нафтогаз" пропонує відновити проєкти з видобутку сланцевого газу в Україні

Україна презентувала перші проєкти в межах угоди зі США пр окорисні копалини для підтримки економіки у воєнний час.

Серед перших у портфелі інвестфонду може бути група "Нафтогаз", заявив гендиректор НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький в інтерв’ю Bloomberg.

Він додав, що наразі компанія вже подала 10 ініціатив у сфері видобутку та енергоефективності, а Кабмін планує реалізувати три з них до кінця 2026 року. Водночас деталі поданих проєктів не розкривають з міркувань безпеки.

Корецький нагадав, що корпорації Shell та Chevron понад 10 років тому розпочали проєкти з розвідки сланцевого газу в Україні, але вийшли з них після анексії Криму Росією та початку військового конфлікту на сході країни у 2014 році. Втім, Олеська ділянка на заході України, де мала працювати Chevron, досі доступна.

"Якщо Chevron, яка дуже глибоко занурена в цю тему, у цей проект, або будь-які інші компанії, які мають досвід розробки сланцевого газу, звернуть увагу на цей проєкт на заході України, ми будемо дуже раді", – сказав голова "Нафтогазу".

За оцінкою NATO Energy Security COE, Україна має одні з найбільших запасів газу в Європі. "Нафтогаз" водночас зазнає втрат від російських ударів по видобувних і підземних сховищах.

Руйнування на початку року скоротили добовий видобуток на 42%. Це змушує імпортувати у 2025 році 5,8 млрд куб. м газу при потребі закачування 13,2 млрд куб. м перед опалювальним сезоном.

Близько 10% імпорту надходить зі США у вигляді LNG через польську PKN Orlen. Водночас нафтогаз веде перемовини і щодо прямих контрактів з американськими виробниками.

Наразі компанія спрямовує кошти на відновлення зруйнованих об’єктів і підтримку чинного видобутку, але розраховує розширити масштаб робіт із залученням досвідчених іноземних інвесторів.

Раніше повідомлялось, що "Нафтогаз" для фінансування закупівель газу перед початком осінньо-зимового періоду сплатив $1 млрд із власних коштів, а також Європейський банк реконструкції та розвитку, уряд Норвегії та інші установи надали ще $1,5 млрд зовнішнього фінансування.