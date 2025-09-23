Україна готує ще 13 спільних проєктів з Південною Кореєю, шість – вже в роботі, – Кулеба

Україна реалізувє шість спільних проєктів з Республікою Корея, на стадії підготовки перебуває ще 13.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Telegram за підсумками переговорів віцепрем'єр-міністром - міністром економіки та фінансів Південної Кореї Ку Юн Чолем.

"Сьогодні в роботі вже перебувають шість спільних проєктів і готується ще близько тринадцяти. Серед них – будівництво Центру управління залізничним рухом, модернізація та підтримка української авіації, а також створення тренінгового центру важкої будівельної техніки у Житомирі. Ці проєкти дозволяють розвивати транспорт, авіацію, логістику та формують сучасну систему підготовки кадрів, що буде працювати на відбудову країни", – повідомив віцепрем’єр.

Він нагадав, що Україна передала офіційний запит на пільгове фінансування закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва. Фактично ідеться про найбільший економічний проєкт між країнами, що має стати кроком до модернізації залізниці, зазначив міністр. Проєкт реалізують через відкритий і прозорий тендер серед усіх провідних виробників Кореї.

Також сторони обговорили механізми, які дозволять громадам отримати важку техніку для відновлення інфраструктури – екскаватори, трактори, крани та інше обладнання, повідомив віцепрем'єр.

Кулеба додав, що співпраця з Південною Кореєю охоплює й офіційну допомогу розвитку.

Раніше повідомлялось, що Україна та Південна Корея спільно готують запуск ініціатив у сфері аеропортів, залізничної інфраструктури, міського розвитку та водопостачання в Україні.