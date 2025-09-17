БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
250 2

Україна та Південна Корея готують запуск ініціатив у сфері аеропортів, залізниці та розвитку міст

Україна та Південна Корея готують запуск ініціатив у сфері аеропортів, залізниці та розвитку міст

Україна та Південна Корея спільно готують запуск ініціатив у сфері аеропортів, залізничної інфраструктури, міського розвитку та водопостачання в Україні.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за результатами зустрічі з міністром земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Кім Юн Дуком.

"Окремо домовилися створити Українсько-корейську робочу групу з відбудови. Це дасть можливість залучати провідні компанії Кореї до роботи в Україні та швидше переходити від перемовин до практичних рішень", – зазначив Кулеба.

Він додав, що загальний пакет оголошеної допомоги Україні від Південної Кореї сягає $2,3 млрд.

Раніше повідомлялося, що Україна попросить кредит у Південної Кореї на 20 нових швидкісних поїздів для "Укрзалізниці".

До того стало відомо, що на Київщині проклали тестову ділянку дороги за корейською інноваційною технологією.

Автор: 

допомога (1625) співпраця (653) Південна Корея (138) Кулеба Олексій (51)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Війна вже завершилась перемогою? Може Кулебі краще домовлятисю з південнокорейцями про спільну розробку ******** зразків зброї та їх імпорту до України?
показати весь коментар
17.09.2025 17:45 Відповісти
у відповідь Північна Корея та рашка готують запуск балістичних ракет з ядерними боєголовками в сторону Південної Кореї.

ну чи не дебіли ?

.
показати весь коментар
17.09.2025 18:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 