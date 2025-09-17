Україна та Південна Корея готують запуск ініціатив у сфері аеропортів, залізниці та розвитку міст
Україна та Південна Корея спільно готують запуск ініціатив у сфері аеропортів, залізничної інфраструктури, міського розвитку та водопостачання в Україні.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за результатами зустрічі з міністром земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Кім Юн Дуком.
"Окремо домовилися створити Українсько-корейську робочу групу з відбудови. Це дасть можливість залучати провідні компанії Кореї до роботи в Україні та швидше переходити від перемовин до практичних рішень", – зазначив Кулеба.
Він додав, що загальний пакет оголошеної допомоги Україні від Південної Кореї сягає $2,3 млрд.
Раніше повідомлялося, що Україна попросить кредит у Південної Кореї на 20 нових швидкісних поїздів для "Укрзалізниці".
До того стало відомо, що на Київщині проклали тестову ділянку дороги за корейською інноваційною технологією.
