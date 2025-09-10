БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
29 0

На Київщині проклали тестову ділянку дороги за корейською інноваційною технологією. ФОТО

На Київщині проклали тестову ділянку дороги за корейською інноваційною технологією

В Україні вперше було застосовано інноваційну технологію EcoSteelAscon для будівництва дороги. Так, корейські партнери проклали тестовий відрізок шляху довжиною у 750 метрів на ділянці дороги О100607 Залісся – Заворичі в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

"У Кореї технологію EcoSteelAscon використовують вже понад 10 років, такий метод доводить свою ефективність. Наприклад, в місцях, які часто підтоплювались після рясних дощів, така проблема зникла", – розповіди в Агентстві.

За класичною технологією для виготовлення асфальтобетонної суміші використовується щебінь. Це дороговартісний матеріал, яким забезпечені не всі регіони України, тому вартість його зростає ще й під час транспортування. У корейській технології замість природного щебеню використовується сталеплавильний шлак, що є продуктом діяльності металургійних підприємств.

Використання такого методу дозволяє підвищити стійкість дорожнього покриття та водночас знизити собівартість матеріалів для будівництва. Також така інноваційна технологія є екологічною, адже це не лише повторна переробка та використання сировини, а й скорочення викидів вуглецю у навколишнє середовище.

"У травні ми підписали меморандум із SG, провідним виробником асфальтобетону в Кореї. На Київщині коштом компанії тестово проклали 750 метрів за корейською технологією. Поряд – 150 метрів за традиційною. Фахівці нашого Національного інституту розвитку інфраструктури, Київської ОВА та компанії SG будуть моніторити стан покриття щомісячно та порівнювати витривалість. Після доведення міцності – використовуватимемо технологію ESA більш масштабно", – сказав голова Агентства Сергій Сухомлин.

На Київщині проклали тестову ділянку дороги за корейською інноваційною технологією
На Київщині проклали тестову ділянку дороги за корейською інноваційною технологією
На Київщині проклали тестову ділянку дороги за корейською інноваційною технологією
На Київщині проклали тестову ділянку дороги за корейською інноваційною технологією

Раніше стало відомо, що група компаній "Автострада" підприємця Максима Шкіля перемогла в тендері на капітальний ремонт Харківського шосе у Києві.

Наприкінці червня стало відомо, що в Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро "Осокорки" через проспект Миколи Бажана.

Автор: 

дороги (1605) Київська область (296) ремонт (1522) Південна Корея (136) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 