На Київщині проклали тестову ділянку дороги за корейською інноваційною технологією. ФОТО

В Україні вперше було застосовано інноваційну технологію EcoSteelAscon для будівництва дороги. Так, корейські партнери проклали тестовий відрізок шляху довжиною у 750 метрів на ділянці дороги О100607 Залісся – Заворичі в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

"У Кореї технологію EcoSteelAscon використовують вже понад 10 років, такий метод доводить свою ефективність. Наприклад, в місцях, які часто підтоплювались після рясних дощів, така проблема зникла", – розповіди в Агентстві.

За класичною технологією для виготовлення асфальтобетонної суміші використовується щебінь. Це дороговартісний матеріал, яким забезпечені не всі регіони України, тому вартість його зростає ще й під час транспортування. У корейській технології замість природного щебеню використовується сталеплавильний шлак, що є продуктом діяльності металургійних підприємств.

Використання такого методу дозволяє підвищити стійкість дорожнього покриття та водночас знизити собівартість матеріалів для будівництва. Також така інноваційна технологія є екологічною, адже це не лише повторна переробка та використання сировини, а й скорочення викидів вуглецю у навколишнє середовище.

"У травні ми підписали меморандум із SG, провідним виробником асфальтобетону в Кореї. На Київщині коштом компанії тестово проклали 750 метрів за корейською технологією. Поряд – 150 метрів за традиційною. Фахівці нашого Національного інституту розвитку інфраструктури, Київської ОВА та компанії SG будуть моніторити стан покриття щомісячно та порівнювати витривалість. Після доведення міцності – використовуватимемо технологію ESA більш масштабно", – сказав голова Агентства Сергій Сухомлин.









