230 мільйонів за кілометр: Найбільший будівельний підрядник отримає 1,3 мільярда на ремонт шосе у Києві

Група компаній "Автострада" підприємця Максима Шкіля перемогла у тендері на капітальний ремонт Харківського шосе у Києві.

Очікувана вартість закупівлі становила понад 1,4 млрд грн, "Автострада" запропонувала виконати роботи за 1,26 млрд грн, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Єдиним конкурентом переможця тендеру була компанія "Автомагістраль-Південь", яка пропонувала виконати роботи за 1,38 млрд грн.

Завершити роботи мають до кінця 2027 року.

Група "Автострада" Максима Шкіля – одна з найбільших дорожно-інфраструктурних компаній в Україні. За часів "Великого будівництва" компанія була найбільшим підрядником "Укравтодору" і займалася переважно ремонтом доріг та мостів. Але під час повномасштабного вторгнення "Автострада" почала отримувати багатомільярдні замовлення на будівництво водогонів, а також метро.

Як повідомлялося, протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км. У "Київавтодорі" пояснювали необхідність її термінового ремонту тим, що на шосе спостерігаються "значні дефекти дорожнього покриття: напливи й тріщини".

Харківське шосе з’єднує проспекти Соборності та Леоніда Каденюка з проспектом Миколи Бажана. Його побудували у 1967 році, а у 1987-му реконструювали.

Проєктом капремонту передбачений ремонт проїжджої частини і тротуарів, мережі дощової каналізації та зовнішнього освітлення, а також підземних пішохідних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності. Так, на пішохідних переходах і велопереїздах занизять бортовий камінь у рівень із проїжджою частиною та влаштують тактильну навігацію. А в підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України планують облаштувати ліфти.

Крім того, для покращення організації дорожнього руху влаштують нові світлофорні об’єкти, а в місцях, де є така можливість, – додаткові смуги для лівих поворотів.