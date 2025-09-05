230 мільйонів за кілометр: Найбільший будівельний підрядник отримає 1,3 мільярда на ремонт шосе у Києві
Група компаній "Автострада" підприємця Максима Шкіля перемогла у тендері на капітальний ремонт Харківського шосе у Києві.
Очікувана вартість закупівлі становила понад 1,4 млрд грн, "Автострада" запропонувала виконати роботи за 1,26 млрд грн, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.
Єдиним конкурентом переможця тендеру була компанія "Автомагістраль-Південь", яка пропонувала виконати роботи за 1,38 млрд грн.
Завершити роботи мають до кінця 2027 року.
Група "Автострада" Максима Шкіля – одна з найбільших дорожно-інфраструктурних компаній в Україні. За часів "Великого будівництва" компанія була найбільшим підрядником "Укравтодору" і займалася переважно ремонтом доріг та мостів. Але під час повномасштабного вторгнення "Автострада" почала отримувати багатомільярдні замовлення на будівництво водогонів, а також метро.
Як повідомлялося, протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км. У "Київавтодорі" пояснювали необхідність її термінового ремонту тим, що на шосе спостерігаються "значні дефекти дорожнього покриття: напливи й тріщини".
Харківське шосе з’єднує проспекти Соборності та Леоніда Каденюка з проспектом Миколи Бажана. Його побудували у 1967 році, а у 1987-му реконструювали.
Проєктом капремонту передбачений ремонт проїжджої частини і тротуарів, мережі дощової каналізації та зовнішнього освітлення, а також підземних пішохідних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності. Так, на пішохідних переходах і велопереїздах занизять бортовий камінь у рівень із проїжджою частиною та влаштують тактильну навігацію. А в підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України планують облаштувати ліфти.
Крім того, для покращення організації дорожнього руху влаштують нові світлофорні об’єкти, а в місцях, де є така можливість, – додаткові смуги для лівих поворотів.
Млять, шось замало, і то на таки кошти не потягне.
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
Судячи з відкритих даних в мережі був помічником екснардепа-регіонала Миколи Дем'янка. У 2000-их Дем'янко працював завгоспом Донецької обласної адміністрації, коли її очолював Віктор Янукович.
"Перша логістична компанія" - була за часів Омеляна одним із топових підрядників "Укрзалізниці", постійно виграючи тендери на транспортування залізницею від державних організацій.
Після перемоги у президентських виборах Володимира Зеленського Максим Шкіль активно співпрацював з Андрієм Богданом і завдяки цьому потрапив до підрядників "Великого будівництва". Після приходу до ОП Олега Татарова та Єрмака все продовжувалося, попри те, що роботи його компанії "Автострада" - найдорожчі з усіх підрядників.
"Велике будівництво"
У статті «Главкома» «Велике будівництво» під час великої війни. Хто заробляє найбільше» йдеться, що компанія Шкіля чи не єдина, якій під час війни вдалося єдиним платежем отримати більше мільярда гривень з бюджету.
Загалом, понад 4 млрд грн у 2022 році на будівництво та відновлення мостів отримала «Автострада», та сама, яка належить бізнесмену Максиму Шкілю та входить в холдинг MS Capita