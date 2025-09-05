БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
230 мільйонів за кілометр: Найбільший будівельний підрядник отримає 1,3 мільярда на ремонт шосе у Києві

"Автострада" отримає 1,3 мільярда на ремонт Харківського шосе у Києві

Група компаній "Автострада" підприємця Максима Шкіля перемогла у тендері на капітальний ремонт Харківського шосе у Києві.

Очікувана вартість закупівлі становила понад 1,4 млрд грн, "Автострада" запропонувала виконати роботи за 1,26 млрд грн, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Єдиним конкурентом переможця тендеру була компанія "Автомагістраль-Південь", яка пропонувала виконати роботи за 1,38 млрд грн.

Завершити роботи мають до кінця 2027 року.

Група "Автострада" Максима Шкіля – одна з найбільших дорожно-інфраструктурних компаній в Україні. За часів "Великого будівництва" компанія була найбільшим підрядником "Укравтодору" і займалася переважно ремонтом доріг та мостів. Але під час повномасштабного вторгнення "Автострада" почала отримувати багатомільярдні замовлення на будівництво водогонів, а також метро.

Як повідомлялося, протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км. У "Київавтодорі" пояснювали необхідність її термінового ремонту тим, що на шосе спостерігаються "значні дефекти дорожнього покриття: напливи й тріщини".

Харківське шосе з’єднує проспекти Соборності та Леоніда Каденюка з проспектом Миколи Бажана. Його побудували у 1967 році, а у 1987-му реконструювали.

Проєктом капремонту передбачений ремонт проїжджої частини і тротуарів, мережі дощової каналізації та зовнішнього освітлення, а також підземних пішохідних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності. Так, на пішохідних переходах і велопереїздах занизять бортовий камінь у рівень із проїжджою частиною та влаштують тактильну навігацію. А в підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України планують облаштувати ліфти.

Крім того, для покращення організації дорожнього руху влаштують нові світлофорні об’єкти, а в місцях, де є така можливість, – додаткові смуги для лівих поворотів. 

дороги (1603) Київ (4772) ремонт (1518) тендер (2228) Prozorro (1815)
+6
"Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія.
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
показати весь коментар
05.09.2025 14:01 Відповісти
+4
набу,аууууу.....ах,так без команди не працюємо??230млн.....золоте покриття???6 лямов зелені за км???
показати весь коментар
05.09.2025 13:55 Відповісти
+2
Були ж балачки шо з асфальтом поки не спішити
показати весь коментар
05.09.2025 13:55 Відповісти
Позолота асфальту. Десь 1,5-2мм завтовшки. І срібні відбійники рясно оздоблені камінчиками сваровські. Ну і спецодяг для працівників від кращіх кутюр світу. Ручний пошив!
Млять, шось замало, і то на таки кошти не потягне.
показати весь коментар
05.09.2025 14:23 Відповісти
В Грузії Саакашвілі платив по 100 тис. доларів за кілометр, а в нас мільйони доларів коштує кілометр гівняного асфальту. Потрібно розбиратись з нормами на будівництво доріг, мафія захопила профільний інтитут Укравтодора і малює там безумні ціни на будівництво кілометра автодороги! Ці норми мають бути переглянуті і зменшені в 10-20 разів а ті хто обкрадав державу десятиліттями на фальсифікованих розцінках - мають бути засуджені на довічне з конфіскацією майна! Всі хто затверджував ці державні розцінки на роботи, які в десятки разів перевищують реальні ціни - мають бути засуджені, а їх майно конфісковане!
показати весь коментар
05.09.2025 14:44 Відповісти
"Регіональне" минуле

Судячи з відкритих даних в мережі був помічником екснардепа-регіонала Миколи Дем'янка. У 2000-их Дем'янко працював завгоспом Донецької обласної адміністрації, коли її очолював Віктор Янукович.
"Перша логістична компанія" - була за часів Омеляна одним із топових підрядників "Укрзалізниці", постійно виграючи тендери на транспортування залізницею від державних організацій.
Після перемоги у президентських виборах Володимира Зеленського Максим Шкіль активно співпрацював з Андрієм Богданом і завдяки цьому потрапив до підрядників "Великого будівництва". Після приходу до ОП Олега Татарова та Єрмака все продовжувалося, попри те, що роботи його компанії "Автострада" - найдорожчі з усіх підрядників.

"Велике будівництво"

У статті «Главкома» «Велике будівництво» під час великої війни. Хто заробляє найбільше» йдеться, що компанія Шкіля чи не єдина, якій під час війни вдалося єдиним платежем отримати більше мільярда гривень з бюджету.
Загалом, понад 4 млрд грн у 2022 році на будівництво та відновлення мостів отримала «Автострада», та сама, яка належить бізнесмену Максиму Шкілю та входить в холдинг MS Capita
показати весь коментар
05.09.2025 14:38 Відповісти
Тоді прийдеться повертатися до крашанок по 17?
показати весь коментар
05.09.2025 14:05 Відповісти
В минулому році багато вулиць в столиці були заасфальтовані по новій. Не пройшов і один рік, як на цих вулицях знову міняють асфальт. Асфальтова клоунада вже давно вийшла за рамки здорового глузду.
показати весь коментар
05.09.2025 14:30 Відповісти
Як ви мразі "дістали, закопувати гроші в асфальт" що війна уже закінчилась: вся Україна "собирає на дрони і захист" а ці "зелені потвори" дорожки стелять скоро "будем розбиратись" хто і як "допомагав"
показати весь коментар
05.09.2025 14:31 Відповісти
А зачем когда война вообще в дороги влаживать?люди без домов!
показати весь коментар
05.09.2025 14:37 Відповісти
В 90х лихиг вообще дорог небыло както выжили!
показати весь коментар
05.09.2025 14:38 Відповісти
Ві ня панямаіте, єта другое. Гаприклпд с3,14піз..в Zе на дорогах Курахово - Курахово окупували москалі- ані САП ані НАБУ не перевірять як та шо і за шо там будувалось.
показати весь коментар
05.09.2025 14:46 Відповісти
При Порошенко та Гройсмані ТАКОГО не було.
показати весь коментар
05.09.2025 14:43 Відповісти
В мене на районі минулого тижня теж відкрили дорогу за 230 млн євро/км. Так шо все норм!
показати весь коментар
05.09.2025 14:45 Відповісти
А во что еще влаживаться? Миллион дронов уде изготовили, миллиард деревьев посадили. Можно бы, конечно, в армию вложиться, но тогда дороги строить не получится
показати весь коментар
05.09.2025 14:58 Відповісти

