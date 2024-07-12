Найбільший підрядник "Укравтодору" отримав 14 мільярдів на добудову метро на Виноградар

Група компаній "Автострада" стала єдиним учасником тендеру на будівництво метро на Виноградар у Києві, комунальне підприємство "Київський метрополітен" визнало її переможцем торгів і повідомило про намір укласти угоду.

Компанія запропонувала виконати роботи за 13,79 млрд грн при очікуваній вартості 13,96 млрд грн, свідчать дані у системі Prozorro.

За умовами тендеру, компанія має завершити першу чергу будівництва з двома станціями "Мостицька" і "Проспект Правди" та дільницею вилочного відгалуження в бік майбутньої станції "Виноградар". Роботи потрібно виконати до кінця 2026 року.

"Автострада" до останнього часу не мала досвіду будівництва метро, але була найбільшим будвельним підрядником в Україні, станом на липень минулого року, протягом 2022-2023 років вона отримала державних замовлень на 46,78 млрд грн. Раніше вона займалася переважно ремонтом доріг та мостів, але минулого року отримала підряд на 5,3 млрд грн на будівництво водогону Запоріжжя – Томаківка – Марганець.

Однак у травні КП "Київський метрополітен" уклало договір із ТОВ "СП "Автострада" на капремонт перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену (між станціями "Деміївська" та "Либідська") за 445,49 млн грн.

Компанія отримала підряд фактично без конкуренції, оскільки ще у грудні 2023 року "Київський метрополітен" уклав угоду з ТОВ "Група компаній "Автострада" на проєктування та підготовчі роботи по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" вартістю 21,16 млн грн. Угоду уклали без проведення відкритих торгів всього через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

Власник "Автостради" Максим Шкіль обіцяв завершити роботи до кінця серпня і зазначив, що компанія братиме участь в усіх тендерах на будівництво метро, не тільки в столиці.

"Розуміли, що ніша вільна. Тому почали залучати проєктантів, зокрема вихідців з "Метробуду", – зібрали близько 800 профільних спеціалістів. Також у нас свій проєктний інститут, де 120 працівників", – розповідав бізнесмен.

Історія будівництва метро на Виноградар

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

За результатами державної експертизи та на підставі експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13,95 млрд грн грн. Зазначається, що прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року.

Як додали у "Київському метрополітені", наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель завдовжки майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.

Нові станції метро "Мостицька" та "Проспект Правди" почали будувати у Києві у 2019 році. Планувалося, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.