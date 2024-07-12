БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Найбільший підрядник "Укравтодору" отримав 14 мільярдів на добудову метро на Виноградар

метро

Група компаній "Автострада" стала єдиним учасником тендеру на будівництво метро на Виноградар у Києві, комунальне підприємство "Київський метрополітен" визнало її переможцем торгів і повідомило про намір укласти угоду.

Компанія запропонувала виконати роботи за 13,79 млрд грн при очікуваній вартості 13,96 млрд грн, свідчать дані у системі Prozorro.

За умовами тендеру, компанія має завершити першу чергу будівництва з двома станціями "Мостицька" і "Проспект Правди" та дільницею вилочного відгалуження в бік майбутньої станції "Виноградар". Роботи  потрібно виконати до кінця 2026 року.

"Автострада" до останнього часу не мала досвіду будівництва метро, але була найбільшим будвельним підрядником в Україні, станом на липень минулого року, протягом 2022-2023 років вона отримала державних замовлень на 46,78 млрд грн. Раніше вона займалася переважно ремонтом доріг та мостів, але минулого року отримала підряд на 5,3 млрд грн на будівництво водогону Запоріжжя – Томаківка – Марганець.

Однак у травні КП "Київський метрополітен" уклало договір із ТОВ "СП "Автострада" на капремонт перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену (між станціями "Деміївська" та "Либідська") за 445,49 млн грн.

Компанія отримала підряд фактично без конкуренції, оскільки ще у грудні 2023 року "Київський метрополітен" уклав угоду з ТОВ "Група компаній "Автострада" на проєктування та підготовчі роботи по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" вартістю 21,16 млн грн. Угоду уклали без проведення відкритих торгів всього через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

Власник "Автостради" Максим Шкіль обіцяв завершити роботи до кінця серпня і зазначив, що компанія братиме участь в усіх тендерах на будівництво метро, не тільки в столиці.

"Розуміли, що ніша вільна. Тому почали залучати проєктантів, зокрема вихідців з "Метробуду", – зібрали близько 800 профільних спеціалістів. Також у нас свій проєктний інститут, де 120 працівників", – розповідав бізнесмен.

Читайте також: Оточення родича "слуги народу" Тищенка підозрюють у розкраданні 140 мільйонів на будівництві метро на Виноградар, – ЗМІ. ВIДЕО

Історія будівництва метро на Виноградар

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

За результатами державної експертизи та на підставі експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13,95 млрд грн грн. Зазначається, що прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року.

Як додали у "Київському метрополітені", наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель завдовжки майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.

Нові станції метро "Мостицька" та "Проспект Правди" почали будувати у Києві у 2019 році. Планувалося, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.

Київ (4783) Метрополітен (619) тендер (2235) Prozorro (1821) закупівлі (2737)
Топ коментарі
+10
Це сегодня, а завтра почнуть волати падли ЗЕлені - Байден де ППО, Щольц де Таурас, Павел де снаряди, Макрон де Ф16 тощо.
12.07.2024 16:05 Відповісти
12.07.2024 16:05 Відповісти
+7
А це на часі? Чи аби-куди гроші розбазарити аби на ЗСУ менше лишилося!
12.07.2024 15:54 Відповісти
12.07.2024 15:54 Відповісти
+7
Метро під час війни? Ой, як гарно!

Це мабуть почали діяти "безпекові угоди, що їх Сонцесяйний напідписував.

От тільки Путло про це нічого не знає і продовжує лупити ракетами.

Єрмак, скажи Міше Подоляку, щоб брату передав до Мацкви про підписані "безпекові угоди" і нехай то Путло злякається ... або розсміється.
12.07.2024 17:29 Відповісти
12.07.2024 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що не так, он щодня ракетні удари, кацапи до Харкова підступають, грошей взагалі немає в бюджеті, генерація вся похерена... Зрозуміло, що потрібно метро будувати. Принаймні гроші виділити
12.07.2024 18:42 Відповісти
12.07.2024 18:42 Відповісти
Так і на місяць експедицію необхідно профвнансувати. Це ж новий рівень українського космосу! Скільки престижу, фото, інтерв'ю у Пресі...
14.07.2024 00:10 Відповісти
14.07.2024 00:10 Відповісти
А це на часі? Чи аби-куди гроші розбазарити аби на ЗСУ менше лишилося!
12.07.2024 15:54 Відповісти
12.07.2024 15:54 Відповісти
зогляду на те, які категорії громадян підпадають під бронювання і на які напрямки направляється фінансування, країні, в цей найважчий період існування, конче потрібні мусора і засіб, як їх відвезти на Віноградарь
12.07.2024 15:57 Відповісти
12.07.2024 15:57 Відповісти
мусора абсолютний непотріб... Ні у суперечках щ сусідами ні у в парках крадіжок ця бидломаса не допомагає нахіба їх взагалі утримувати за податки якщо громадянам від них допомоги не чекати??
12.07.2024 16:26 Відповісти
12.07.2024 16:26 Відповісти
Троль, ти вчора відпрацював гроші Каклєти захищаючи міліціонерів, а це росіяни вже тшбі нове замовлення підігнали проти " мусорів" ?
14.07.2024 00:12 Відповісти
14.07.2024 00:12 Відповісти
Із класики кіно: Арфы нет, берите бубен!

Війна десь там, а тут метро! 14 лярдів... це ж скільки дронів???
12.07.2024 16:00 Відповісти
12.07.2024 16:00 Відповісти
Ни разу не уши Зеленского и Ермака здесь торчат. Наверное это совпадение
12.07.2024 16:01 Відповісти
12.07.2024 16:01 Відповісти
Це сегодня, а завтра почнуть волати падли ЗЕлені - Байден де ППО, Щольц де Таурас, Павел де снаряди, Макрон де Ф16 тощо.
12.07.2024 16:05 Відповісти
12.07.2024 16:05 Відповісти
Слідкуємо за зникненням грошей і підрядника
12.07.2024 16:09 Відповісти
12.07.2024 16:09 Відповісти
Разом з підрядником.
13.07.2024 08:40 Відповісти
13.07.2024 08:40 Відповісти
У нас над городами БПЛА разведывательные летают как у себя дома, выбивают ПВО. А зеленые метро строят.
12.07.2024 16:49 Відповісти
12.07.2024 16:49 Відповісти
Следите за руками - берем 10 миллионов на защиту участка от удара, сливаем деньги, ждем разведрон кацапский и затая дыхания.... ой, пля, ну как же это так(( Ну никто не застрахован, дайте денег мы новый уччасток защитим
12.07.2024 18:39 Відповісти
12.07.2024 18:39 Відповісти
Я не удивлюсь если зеленые начнут адронный коллайдер строить, там тоже можно бюджет по пилить, и вывезти в Оман
12.07.2024 16:52 Відповісти
12.07.2024 16:52 Відповісти
Ура! Хотя слабо верю в то, что построят.
12.07.2024 17:06 Відповісти
12.07.2024 17:06 Відповісти
Метро під час війни? Ой, як гарно!

Це мабуть почали діяти "безпекові угоди, що їх Сонцесяйний напідписував.

От тільки Путло про це нічого не знає і продовжує лупити ракетами.

Єрмак, скажи Міше Подоляку, щоб брату передав до Мацкви про підписані "безпекові угоди" і нехай то Путло злякається ... або розсміється.
12.07.2024 17:29 Відповісти
12.07.2024 17:29 Відповісти
Ремонт провала остановить никак нельзя.
12.07.2024 18:12 Відповісти
12.07.2024 18:12 Відповісти
Приблизно як у людини горе сталося, там сарана на полі, півбудинку згоріло, трактор викрали, хвороби, ще всяке. Ну і йому все село допомагає щомісяця чим можуть. А він у цей час собі плейстейшн, японський ландшафт перед будинком, замість трактора, щоб орати, - гарячі путівки в Хорватію купив...
12.07.2024 18:37 Відповісти
12.07.2024 18:37 Відповісти
Це не можливо коментувати . В мене немає слів . Ця анти українська влада . Ці зелені гниди. Цілий світ збирає гроші на українське військо, зброю, а ця сволота виділяє на метро 14 мільярдів? ***** зелені. Вибачте
12.07.2024 18:49 Відповісти
12.07.2024 18:49 Відповісти
Перепрошую. а куди пділись мільярди які до цього вже 2 рази виділялись ?
12.07.2024 20:09 Відповісти
12.07.2024 20:09 Відповісти
Ясно.
Ніякого метро на Виноградар не буде.
Бабло розкрадуть, почекають поки забудеться - і знову виділять чергове фінансування.
Історія подільсько-воскресенського мосту повторюється.
А Ви воюйте, не відволікайтеся - ворюг карати воно не на часі...
12.07.2024 20:44 Відповісти
12.07.2024 20:44 Відповісти
то всьо кляті "ухилянти" винуваті, ну і населення мало донатить.... Зажрались українці, в них війна закінчилась
13.07.2024 00:24 Відповісти
13.07.2024 00:24 Відповісти
Що? УКРАВтодор вже метро будуватиме?
12.07.2024 20:49 Відповісти
12.07.2024 20:49 Відповісти
мусить бєня якось заробляти на скоринку хлібця!
15.07.2024 00:27 Відповісти
15.07.2024 00:27 Відповісти
14 бригад не укомплектовані, 14 млрд на метро. Збіглись числа, а от совісті як не було так і не має.
12.07.2024 21:22 Відповісти
12.07.2024 21:22 Відповісти
а що Україна (точніше влада нашого сонцеликого зеленого апостола) сама має комплектувати свої бригади? Типу Україні це найбільше потрібно?
А метро потрібно, якщо перефразувати лисого з кварталу, от виділить Україна гроші на 14 бригад, а кацапи кабами їх розмотають, і нема ні грошей ні бригад. А так хоть метро буде)
13.07.2024 00:26 Відповісти
13.07.2024 00:26 Відповісти
Цім метро (планують) будуть трудові мігранти користуватись (індуси че ще хтось.)
13.07.2024 10:09 Відповісти
13.07.2024 10:09 Відповісти
цим метром будуть москалі користуватись - бо мирні перемовини, яких так прагне зєля-опа саме цим і закінчаться
15.07.2024 00:24 Відповісти
15.07.2024 00:24 Відповісти
Це оманливі здогади. Нічого вони не прагнуть, бо їх все влаштовує. Спосіб життя та збагачення, нащо їм змінювати щось? Це імітація для людей о своїх намірах була і буде ширмою недієвою, без прикладів.
Бо вчинки, декларації кажуть геть інше.
Прагнення жити і бути владними, ось і все що ізньомк фундаменті. А питання підлеглих, чи їх буде 40млн чи 30 це для трех поколінь мародерів буде не суттєвою загрозою чи проблемою.
Головне робити вид бурхливої діяльності.
15.07.2024 09:30 Відповісти
15.07.2024 09:30 Відповісти
а хіба ні? постійні донати, постійні збори на все: на бані, на дрони, на ремонти, на машини!.... бракує цензурних слів!
15.07.2024 00:26 Відповісти
15.07.2024 00:26 Відповісти
Сейчас посмотрел ролик 24 ОМБР. Эвакуация раненых бойцов под носов у орков.
Поехали на БТР. По итогу одного из трех забрали, БТР оставили оркам.

Почему то сразу подумал, что если бы по ехали на электроквадриках, все прошло бы меннее шумно, а значит и не заметно.

Но у наших наверно даже бензиновых квадроциклов нет. Поэтому теряем БТРы.
13.07.2024 00:49 Відповісти
13.07.2024 00:49 Відповісти
Ось це пряма диверсія! Той хто підписав це все - це і є агенти рашкі. Кірюша тимошенко, прівєт!
13.07.2024 09:06 Відповісти
13.07.2024 09:06 Відповісти
а, мєтра, як небуло так і нема.
потім виявиться, що річка почайна все зруйнувала, та новітні жк.

до речі, всі знають, що київ хрестили саме в почайні?
я знаю, два вихода, почайни, один там, в гаражах, а інший, біля метро почайна.
велична ріка!
13.07.2024 14:52 Відповісти
13.07.2024 14:52 Відповісти
Правильно, набуя нам ракети, дрони і снаряди? Укріплення? Теж неначасі! Найнагальніша потреба зараз це метро на виноградар!
13.07.2024 20:44 Відповісти
13.07.2024 20:44 Відповісти
Вчасно, і стрічку під оплески переріжуть. Маразм і крадійство.
13.07.2024 21:47 Відповісти
13.07.2024 21:47 Відповісти
То секретна військова операція метро до кремля - шах і мат росіянам.
14.07.2024 07:33 Відповісти
14.07.2024 07:33 Відповісти
ой - найбільша проблема на сьогодні!!! як це можна назвати? нема куди гроші діти? у нас на фронті все в шоколаді? очевидний саботаж - здача України! і хто за це відповість????
15.07.2024 00:22 Відповісти
15.07.2024 00:22 Відповісти
а не пішов би той автодор і ті, хто прийняв таке рішення в окопи на нуль?!
15.07.2024 00:32 Відповісти
15.07.2024 00:32 Відповісти

