"Нафтогаз" і міжнародні партнери спрямували $2,5 мільярда на закупівлю газу для України

"Нафтогаз" для фінансування закупівель газу перед початком осінньо-зимового періоду сплатив $1 млрд із власних коштів, а Європейський банк реконструкції та розвитку, уряд Норвегії та інші установи надали $1,5 млрд зовнішнього фінансування.

Про це розповів генеральний директор компанії Сергій Корецький, пише The Washington Post.

За словами Корецького, Україна підписала контракти, які покривають майже 95% потреб країни в газі на момент активації централізованої системи опалення України 1 листопада.

Корецький зазначив, що внаслідок атак Росії Україна повинна імпортувати близько 6 млрд кубометрів газу з-за кордону, що є найбільшим показником в історії країни.

Він нагадав, що удари Росії по енергетичних об'єктах України почали посилюватися в лютому, знищивши близько 42% добового видобутку газу протягом двох місяців. Потім, протягом червня та липня, "нафтопереробка була повністю знищена", сказав Корецький.

Він зазначив, що частково це було відновлено, проте Україні готується до нового раунду атак.

"Найімовірніше, [Росія] тепер масовано атакуватиме енергетичні активи перед опалювальним сезоном та зимою. Це тероризм, чистий і зрозумілий", – підкреслив Корецький.

Раніше повідомлялося, що Україна готується увійти в опалювальний сезон 2025-2026 років, накопичивши 13,2 млрд кубометрів газу у сховищах, із яких 4,6 млрд кубометрів (35%) планують імпортувати.

Разом із цим, група "Нафтогаз" уже почала використовувати для закупівлю газу кошти виданого в серпні найбільшого в історії України кредиту на 500 млн євро Європейського банку реконструкції та розвитку.

У середині вересня повідомлялося, що Україна вже закачала у сховища 80-90% запланованих обсягів газу, але ще має імпортувати 1-2 млрд кубометрів палива з Європейського Союзу вартістю $0,5-1 млрд.