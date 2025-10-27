США вимагатимуть від Угорщини відмови від російських енергоносіїв, – посол США при НАТО Вітакер

США закликатимуть Угорщину представити конкретний план поступової відмови від російських енергоносіїв.

Про це посол США при НАТО Метью Вітакер заявив в ефірі Fox News, передає Liga.net.

За його словами, Вашингтон очікує від Будапешта реальних кроків для зниження залежності від російської нафти. Подібні звернення спрямовані також до Туреччини та Словаччини, однак Угорщина поки не продемонструвала стратегії та ініціативи у цьому напрямку, зауважив дипломат.

Вітакер наголосив, що США прагнуть зберегти співпрацю з Угорщиною і готові залучати сусідні країни – зокрема Хорватію – щоб допомогти перейти на альтернативні джерела постачання. Він також заявив, що у розпорядженні Дональда Трампа є всі інструменти для переговорів і що Росія щотижня втрачає позиції на фронті.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не може відмовитися від російських енергоносіїв через географічні особливості.

"Енергопостачання треба розглядати як фізичну проблему, до якої слід підходити з реалістичним поглядом, адже лише політичним наміром неможливо опалювати або охолоджувати житло", – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що ЄС обговорює зміну правил членства, щоб спростити приєднання нових країн, як України, Молдови, Чорногорії та інших кандидатів, дозволяючи уникнути паралічу через одиничні вето. Мета – просунути розширення блоку попри блокування з боку окремих країн, зокрема Угорщини.