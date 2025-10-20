У ЄС обговорюють зміну правил членства, щоб обійти вето Орбана для України, – Politico

ЄС обговорює зміну правил членства, щоб спростити приєднання нових країн.

Мета – просунути розширення блоку попри блокування з боку окремих країн, зокрема Угорщини, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами європейських дипломатів, ця пропозиція перебуває на ранній стадії обговорень і потребує одностайної підтримки чинних членів. Логіка в тому, щоб надати кандидатам більшість переваг членства, але без права вето до того, як Союз проведе інституційні реформи і розширить застосування принципу кваліфікованої більшості.

Прихильники розширення, як-от Австрія та Швеція, прагнуть оживити процес на тлі геополітики і війни Росії проти України. Ініціатива може стосуватися України, Молдови, Чорногорії та інших кандидатів, дозволяючи уникнути паралічу через одиничні вето.

"Майбутні члени мають відмовитися від права вето до впровадження ключових реформ. Розширення також не повинно гальмуватися блокуванням з боку окремих держав", – заявив голова комітету у справах ЄС Бундестагу Антон Хофрайтер.

Представники Західних Балкан надсилають сигнали, що підхід вважають "конструктивним і життєздатним".

Київ також закликає до "креативних" рішень для розблокування розширення.

"Чекати не варіант. Нам потрібно рішення тут і зараз", – сказав віцепрем’єр України Тарас Качка, нагадавши про вето Угорщини.

Єврокомісія готує пакет з оцінкою переговорів щодо розширення та пропозиції внутрішніх реформ. Серед основних ідей – просувати окремі етапи переговорів без формального схвалення всіх 27 країн щоразу, аби уникнути постійного права вето на кожній фазі.

Читайте також: Оновлені правила торгівлі з ЄС: Квоти на експорт окремих українських товарів зростуть у 5-6 разів

Водночас попри політичні заяви на підтримку розширення, частина лідерів не поспішає діяти. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що вступ України навряд чи відбудеться в межах наступної семирічної фінансової перспективи ЄС до 2034 року.

Раніше повідомлялось, що Україну допустять до участі в Європейській програмі оборонної промисловості.

В рамках програми ЄС попередньо погодив EDIP на 1,5 млрд євро у 2025–2027 роках, з яких 300 млн євро підуть на підтримку України.

Київ також зможе долучатися до проєктів спільного інтересу (EDPCIs) і поглиблювати промислову кооперацію з європейськими компаніями з перспективою інтеграції до Європейської оборонно-технологічної та промислової бази (EDTIB).