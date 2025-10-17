Україну допустять до участі в Європейській програмі оборонної промисловості. Що це означає?

Україну допустять до участі в Європейській програмі оборонної промисловості ЄС попередньо погодив EDIP на 1,5 млрд євро у 2025–2027 роках, з яких 300 млн євро підуть на підтримку України.

Про це повідомили в Раді ЄС.

Із загального бюджету 300 млн євро закладено на Інструмент підтримки України. Київ зможе долучатися до проєктів спільного інтересу (EDPCIs) і поглиблювати промислову кооперацію з європейськими компаніями з перспективою інтеграції до Європейської оборонно-технологічної та промислової бази (EDTIB).

EDIP уперше встановлює механізм гарантування безпеки постачань оборонної продукції в ЄС і створює європейський механізм військових продажів із централізованим каталогом оборонних товарів.

Погоджено й правило локалізації: частка компонентів із-поза ЄС та асоційованих країн у вартості кінцевого продукту не повинна перевищувати 35%. Закупівлі в державах, що суперечать безпековим та оборонним інтересам ЄС, заборонені.

Документ має пройти формальне затвердження Радою ЄС та Європарламентом. Після цього очікується запуск конкурсів у 2025 році.

Раніше повідомлялось, що Зеленський анонсував початок "керованого експорту" української зброї.

"Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси", – заявив Володимир Зеленський.