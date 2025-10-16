Оновлені правила торгівлі з ЄС: Квоти на експорт окремих українських товарів зростуть у 5-6 разів

Оновлені умови Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачають збільшення квот для безмитного експорту низки українських аграрних товарів.

Найбільше квоти збільшаться для експортерів меду, яєць, пшениці та цукру, розповіла голова комітету з євроінтеграції УКАБ Олександра Авраменко в інтерв’ю виданню Latifundist.

Зокрема, квота на мед збільшена з 6 тис. до 35 тис. тонн. За словами Авраменко, попит на український мед у ЄС залишається стабільним, наразі навіть імпортне мито у розмірі 17% його не зупиняє, адже "ціна в ЄС покриває ці витрати".

Постачання яєць до ЄС зможе зрости завдяки розширенню квоти з 6 тис. до 18 тис. тонн. Для пшениці ліміт збільшено з 1 млн до 1,3 млн тонн, а борошно винесено в окрему категорію. Відтак, Україна отримає можливість постачати в ЄС без мит до 30 тис. тонн пшеничного борошна.

Квота на цукор підвищена з 20 тис. до 100 тис. тонн, водночас із неї вилучені похідні продукти, які раніше входили до цього ліміту.

Раніше повідомлялось, що посли держав ЄС 8 жовтня у Брюсселі погодили оновлений текст Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною. Нові правила набудуть чинності після завершення всіх формальних процедур. Вони замінять режим "торговельного безвізу", термін дії якого сплив у червні 2025 року.

Нагадаємо, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз". Після цього торгівля з Україною у ЄС із 6 червня відбувалася за "довоєнними" правилами. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.