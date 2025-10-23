Іспанія приєднається до ініціативи PURL з постачання американської зброї для України, - прем’єр Санчес

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що країна приєднається до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.

Про це він повідомив перед початком саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

За словами Санчеса, закупівля зброї у США "є ініціативою НАТО, яка з'явилася кілька тижнів тому", і Іспанія, як країна, віддана Північноатлантичному альянсу та підтримці України, приєднається до програми PURL.

Прем’єр також наголосив, що з моменту його призначення Іспанія збільшувала військові витрати, і звинуватив попередню владу у невиконанні зобов’язань.

"Президент Трамп знає, що з моменту мого призначення на посаду прем’єра Іспанії ми не тільки виконуємо свої зобов'язання, але й виконали зобов'язання, які не виконали інші адміністрації, в цьому випадку адміністрація Народної партії", - зазначив Санчес.

Що таке програма PURL?

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий - Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій - Німеччина на 500 млн дол. Четвертий - на 500 млн дол. - оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.

