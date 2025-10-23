Испания присоединится к инициативе PURL по поставкам американского оружия для Украины, - премьер Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что страна присоединится к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины.

Об этом он сообщил перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

По словам Санчеса, закупка оружия у США "является инициативой НАТО, которая появилась несколько недель назад", и Испания, как страна, преданная Североатлантическому альянсу и поддержке Украины, присоединится к программе PURL.

Премьер также отметил, что с момента его назначения Испания увеличивала военные расходы, и обвинил предыдущую власть в невыполнении обязательств.

"Президент Трамп знает, что с момента моего назначения на должность премьера Испании мы не только выполняем свои обязательства, но и выполнили обязательства, которые не выполнили другие администрации, в этом случае администрация Народной партии", - отметил Санчес.

Что такое программа PURL?

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и прочного мира.

