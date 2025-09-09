РУС
США замедлили поставки ПВО и боеприпасов для Украины, - FT

Сырский рассказал о встрече с главнокомандующим НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем

Министерство обороны США провело внутренний обзор военной помощи Украине, что привело к задержкам в поставках систем противовоздушной обороны и боеприпасов.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Поставки, которые начали поступать после директивы Пентагона в июне, осуществляются нерегулярно и меньшими партиями, чем ожидалось. По словам источников издания, если Россия будет сохранять высокие темпы атак ракетами и беспилотниками, украинские подразделения ПВО могут столкнуться с дефицитом боеприпасов.

Замедление коснулось ключевых систем: ракет-перехватчиков Pac-3 для Patriot, десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, высокоточных артиллерийских снарядов, а также более 100 ракет Hellfire и AIM, применяемых украинскими системами Nasams и истребителями F-16.

+7
самим треба, бо у них зараз міністертво війни, яка намічається з венесуельськими наркокартелями. А це не жарти.
09.09.2025 11:36 Ответить
+3
Вам пане у Польші видно видніше, ніж якимсь там журналістам з FT?)))
09.09.2025 11:37 Ответить
+3
А Україна навіть не розпочинала виконувати прохання американців відсторони від влади єрмаків, татарових та інших ворогів та агентів Цапії. То які претензії до США?
09.09.2025 11:44 Ответить
Нічого там не уповільнили, все як надходило, так і надходить!
09.09.2025 11:31 Ответить
Вам пане у Польші видно видніше, ніж якимсь там журналістам з FT?)))
09.09.2025 11:37 Ответить
він просто служить в диваннопатріотичних військах на посаді коментатора
09.09.2025 11:53 Ответить
Так я знаю, а це все що пишуть кремлівська провокація!
09.09.2025 12:04 Ответить
Через 2 тижні пришвидшиться. А може через 50 днів.
09.09.2025 11:33 Ответить
мабуть вже ні,бо це є ті самі санкції за ,,відмову,, до миру,трумпель почав з нас бо путінеса його близька подруга
09.09.2025 11:56 Ответить
09.09.2025 11:36 Ответить
То було Міністерство оборони сі сповільнило, а зара його вже ніц по самі спогади. Зара роби сі на збитки Міністерство Війни (з Венесуелоу) , най йому шлях трафе.
09.09.2025 12:08 Ответить
Мені цікаво, як наші медіа експерти, до сих пір розповідають про Трампа, як про НЕ прокремлівського агента! І це коли Президент Португалії, вже його так назвав…
09.09.2025 11:37 Ответить
А Україна навіть не розпочинала виконувати прохання американців відсторони від влади єрмаків, татарових та інших ворогів та агентів Цапії. То які претензії до США?
09.09.2025 11:44 Ответить
щоб на святе покусилися??
09.09.2025 11:57 Ответить
Як вам гарантії миру від сша. Зате Тампон витягнув ***** із ізоляції і допоміг створити Вісь Зла з Китаєм.
09.09.2025 11:48 Ответить
Не переживайте, нижче того рівня, який необхідний для продовження війни, поставки зброї не впадуть.
09.09.2025 11:53 Ответить
Цікаво,а Єрмаку коли Героя України дадуть,раніше ніж Віткоффу чи разом??
09.09.2025 12:04 Ответить
А скільки зброї постачає Великобританія країна Financial Times. Жодного разу не бачив щоб вони писали про це. Всі вимагають від США.
09.09.2025 12:17 Ответить
 
 