США замедлили поставки ПВО и боеприпасов для Украины, - FT

Министерство обороны США провело внутренний обзор военной помощи Украине, что привело к задержкам в поставках систем противовоздушной обороны и боеприпасов.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Поставки, которые начали поступать после директивы Пентагона в июне, осуществляются нерегулярно и меньшими партиями, чем ожидалось. По словам источников издания, если Россия будет сохранять высокие темпы атак ракетами и беспилотниками, украинские подразделения ПВО могут столкнуться с дефицитом боеприпасов.

Замедление коснулось ключевых систем: ракет-перехватчиков Pac-3 для Patriot, десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, высокоточных артиллерийских снарядов, а также более 100 ракет Hellfire и AIM, применяемых украинскими системами Nasams и истребителями F-16.

