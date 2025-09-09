РУС
Новости Российская дезинформация против Украины
США больше не будут сотрудничать с Европой в борьбе с российской дезинформацией, - FT

США разрывают со странами Европы соглашения, которые касались борьбы с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их данным, США уведомили государства Европы, что отказываются от совместных усилий в борьбе с дезинформацией.

На прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Государственного департамента о том, что США разрывают меморандумы о взаимопонимании, подписанные в прошлом году при администрации президента Джо Байдена, которые имели целью сформировать единый подход к выявлению и разоблачению злонамеренной информации, распространяемой иностранными правительствами с целью создания хаоса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 12 сентября Россия готовит "бешеную волну" дезинформации, - Буданов

Меморандумы были частью инициативы, которой занималось агентство Госдепа - Глобальный центр взаимодействия (GEC), боровшееся с дезинформацией, распространяемой за рубежом противниками США и террористическими группировками.

Дипломат и журналист Джеймс Рубин, который до декабря возглавлял центр, назвал этот шаг "односторонним актом разоружения" в информационной войне с Россией и Китаем.

Центр был создан в 2011 году для противодействия террористической пропаганде и насильственному экстремизму в Интернете. Позже он также начал заниматься отслеживанием и разоблачением кампаний дезинформации за рубежом.

Администрация президента Дональда Трампа ликвидировала ряд правительственных агентств, также был закрыт GEC.

Также читайте: РФ развернула системную дезинформационную кампанию против Украины в странах Африки, - МИД

Отмечается, что в последние годы Россия проводит агрессивную дезинформационную кампанию, чтобы посеять хаос и подорвать поддержку Украины и западного мирового порядка.

дезинформация (354) Европа (2021) США (27861)
Краснов вже без сумнівів
09.09.2025 06:36 Ответить
А є хоч якесь логічне пояснення з боку трампонів? Хоча,де трампони, а де логіка. Єдиний висновок,що це замовлення кацапів.
09.09.2025 06:39 Ответить
Трамп через недовгий час перестане бути президентом, навіть якщо узурпує владу, все одно ж здохне, у 80 років життя не видається довгою перспективою, але колишньої довіри з боку України не лише до Республіканської партії, а загалом до США вже ніколи не буде, відносини будуть, але ставлення буде - як у італійців чи французів - недовірливе.
09.09.2025 06:38 Ответить
Краснов вже без сумнівів
Здається він це робить за "ідею": удвох володіти світом.
Ідея Сі та Трамп, бо ***** це вже просто президент китайского вассала!
кацапський нік з номерком пише про кацапських огентів
Трамп через недовгий час перестане бути президентом, навіть якщо узурпує владу, все одно ж здохне, у 80 років життя не видається довгою перспективою, але колишньої довіри з боку України не лише до Республіканської партії, а загалом до США вже ніколи не буде, відносини будуть, але ставлення буде - як у італійців чи французів - недовірливе.
три з половиною рочки залишилося, а якщо сконає, то там Венс ще той подарунок, за Трампом будемо сумувати.
Куйло надихнув його жити вічно або принаймні до 150 років...
А є хоч якесь логічне пояснення з боку трампонів? Хоча,де трампони, а де логіка. Єдиний висновок,що це замовлення кацапів.
Уася, а ти щось знав про існування GEC до того, як прочитав цю новину? Продовжуй дивитись відосики зєлєнскава, вони з тобою назавжди
А не пішов би ти нах, чушкан?
отак коли прокурори не мають мкжності запроторити до вʼязниці кримінальників, до влади дортваються клоуни, підари, педофіли, фашисти різних мастей і сввт летить шкереберть...
ось до чого призводять лінощі і тому подібні " ітак зійде" що всім бкдуть кранти і прокурорам теж
ТрампША більше співпрацюють із Терорашею у боротьбі з цивілізованим Світом по всіх напрямках.
Все за планом *******..
тепер будуть чудові угоди з росією, китаєм та іраном у боротьбі із дезінформацією?
Великі красиві угоди
Якщо трамп завтра чи сьогодні вийде до ЗМІ з колорадського стрічкою,або червоною зіркою на бейсболкі - ніхто навіть не здивується. Щоб він здох,потвора проросійська!
...розісрати Америку з Європою - головна ціль Китая, тепер ШОС буде головна у світі, а Трамп з такою політикою обісреться!!!
Це реальні дії плана Трампа. Все інше його бормотанія - просто інфошум.
А що така боротьба велася? Кацапські наративи лунають по всьому світу з кожної праски, різні нетребки гуляють по світу вільно як хочуть...
сша більше не сша, а піндосія у всій своїй красі
тепер ковбойський штучний інтелект буде боротися з толстоєвським штучним інтелектом за право поділитися дезінформацією з конфуційським штучним інтелектом
Геніально! Браво, агент Краснов.
Під приводом економії коштів Трамп проводить підрив нацбезпеки США.

Щось на зразок того, як Україна армію скорочувала у 1991-2014 теж з посиланням на бюджетну економію. Результат у американців буде аналогічним.
<******* і москалі оплескують стоячі
О ,це діло. А то ще б довелося і з американській дезі протидіяти, збивали з пантелику. А з усіма цими кацапськими онучами типу фіцосіярто та іншими подібними ЄС буде легше, їх тут всі знають як облуплених.
Агент Краснова працює на кремль - це очевидно і безсумнівно.
