США больше не будут сотрудничать с Европой в борьбе с российской дезинформацией, - FT
США разрывают со странами Европы соглашения, которые касались борьбы с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
По их данным, США уведомили государства Европы, что отказываются от совместных усилий в борьбе с дезинформацией.
На прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Государственного департамента о том, что США разрывают меморандумы о взаимопонимании, подписанные в прошлом году при администрации президента Джо Байдена, которые имели целью сформировать единый подход к выявлению и разоблачению злонамеренной информации, распространяемой иностранными правительствами с целью создания хаоса.
Меморандумы были частью инициативы, которой занималось агентство Госдепа - Глобальный центр взаимодействия (GEC), боровшееся с дезинформацией, распространяемой за рубежом противниками США и террористическими группировками.
Дипломат и журналист Джеймс Рубин, который до декабря возглавлял центр, назвал этот шаг "односторонним актом разоружения" в информационной войне с Россией и Китаем.
Центр был создан в 2011 году для противодействия террористической пропаганде и насильственному экстремизму в Интернете. Позже он также начал заниматься отслеживанием и разоблачением кампаний дезинформации за рубежом.
Администрация президента Дональда Трампа ликвидировала ряд правительственных агентств, также был закрыт GEC.
Отмечается, что в последние годы Россия проводит агрессивную дезинформационную кампанию, чтобы посеять хаос и подорвать поддержку Украины и западного мирового порядка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ось до чого призводять лінощі і тому подібні " ітак зійде" що всім бкдуть кранти і прокурорам теж
Щось на зразок того, як Україна армію скорочувала у 1991-2014 теж з посиланням на бюджетну економію. Результат у американців буде аналогічним.