США більше не співпрацюватимуть із Європою у боротьбі з російською дезінформацією, - FT

США розривають із країнами Європи угоди, які стосувалися боротьби з дезінформацією з боку Росії, Китаю і Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

За їхніми даними, США повідомили держави Європи, що відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією.

Минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Державного департаменту про те, що США розривають меморандуми про взаєморозуміння, підписані торік за адміністрації президента Джо Байдена, які мали на меті сформувати єдиний підхід до виявлення та викриття зловмисної інформації, поширюваної іноземними урядами з метою створення хаосу.

Меморандуми були частиною ініціативи, якою опікувалося агентство Держдепу – Глобальний центр взаємодії (GEC), що боровся з дезінформацією, поширюваною за кордоном противниками США та терористичними угрупованнями.

Дипломат і журналіст Джеймс Рубін, який до грудня очолював центр, назвав цей крок "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні з Росією та Китаєм.

Центр було створено у 2011 році для протидії терористичній пропаганді й насильницькому екстремізму в Інтернеті. Пізніше він також почав займатися відстеженням та викриттям кампаній дезінформації за кордоном.

Адміністрація президента Дональда Трампа ліквідувала низку урядових агентств, також було закрито GEC.

Зазначається, що останніми роками Росія проводить агресивну дезінформаційну кампанію, щоб посіяти хаос і підірвати підтримку України й західного світового порядку.

+13
Краснов вже без сумнівів
09.09.2025 06:36 Відповісти
+12
А є хоч якесь логічне пояснення з боку трампонів? Хоча,де трампони, а де логіка. Єдиний висновок,що це замовлення кацапів.
09.09.2025 06:39 Відповісти
+10
Трамп через недовгий час перестане бути президентом, навіть якщо узурпує владу, все одно ж здохне, у 80 років життя не видається довгою перспективою, але колишньої довіри з боку України не лише до Республіканської партії, а загалом до США вже ніколи не буде, відносини будуть, але ставлення буде - як у італійців чи французів - недовірливе.
09.09.2025 06:38 Відповісти
Краснов вже без сумнівів
09.09.2025 06:36 Відповісти
Здається він це робить за "ідею": удвох володіти світом.
09.09.2025 07:10 Відповісти
Ідея Сі та Трамп, бо ***** це вже просто президент китайского вассала!
09.09.2025 07:59 Відповісти
кацапський нік з номерком пише про кацапських огентів
09.09.2025 08:03 Відповісти
Трамп через недовгий час перестане бути президентом, навіть якщо узурпує владу, все одно ж здохне, у 80 років життя не видається довгою перспективою, але колишньої довіри з боку України не лише до Республіканської партії, а загалом до США вже ніколи не буде, відносини будуть, але ставлення буде - як у італійців чи французів - недовірливе.
09.09.2025 06:38 Відповісти
А є хоч якесь логічне пояснення з боку трампонів? Хоча,де трампони, а де логіка. Єдиний висновок,що це замовлення кацапів.
09.09.2025 06:39 Відповісти
Уася, а ти щось знав про існування GEC до того, як прочитав цю новину? Продовжуй дивитись відосики зєлєнскава, вони з тобою назавжди
09.09.2025 07:59 Відповісти
А не пішов би ти нах, чушкан?
09.09.2025 08:11 Відповісти
отак коли прокурори не мають мкжності запроторити до вʼязниці кримінальників, до влади дортваються клоуни, підари, педофіли, фашисти різних мастей і сввт летить шкереберть...
ось до чого призводять лінощі і тому подібні " ітак зійде" що всім бкдуть кранти і прокурорам теж
09.09.2025 06:41 Відповісти
ТрампША більше співпрацюють із Терорашею у боротьбі з цивілізованим Світом по всіх напрямках.
09.09.2025 06:54 Відповісти
Все за планом *******..
09.09.2025 06:56 Відповісти
тепер будуть чудові угоди з росією, китаєм та іраном у боротьбі із дезінформацією?
09.09.2025 07:11 Відповісти
Якщо трамп завтра чи сьогодні вийде до ЗМІ з колорадського стрічкою,або червоною зіркою на бейсболкі - ніхто навіть не здивується. Щоб він здох,потвора проросійська!
09.09.2025 07:17 Відповісти
...розісрати Америку з Європою - головна ціль Китая, тепер ШОС буде головна у світі, а Трамп з такою політикою обісреться!!!
09.09.2025 07:18 Відповісти
Це реальні дії плана Трампа. Все інше його бормотанія - просто інфошум.
09.09.2025 07:21 Відповісти
А що така боротьба велася? Кацапські наративи лунають по всьому світу з кожної праски, різні нетребки гуляють по світу вільно як хочуть...
09.09.2025 07:34 Відповісти
сша більше не сша, а піндосія у всій своїй красі
09.09.2025 07:42 Відповісти
 
 