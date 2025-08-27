РФ розгорнула системну дезінформаційну кампанію проти України в країнах Африки, - МЗС

Протягом останнього часу спостерігається значна активізація російської дезінформації проти України в країнах Африки.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, пердає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські чиновники та пов'язані з Росією медіа й блогери вкидають в інформаційний простір не підкріплені жодними фактами інсинуації зі звинуваченнями України в нібито "небезпечній діяльності", "підриві основ державності й суверенітету" незалежних африканських країн, постачанні зброї та наданні підтримки незаконним збройним формуванням, планах дестабілізації країн чи цілих субрегіонів Африканського континенту, інших подібних нісенітницях.

У МЗС зауважують, що російська пропаганда фактично кинула проти України весь свій арсенал: від голослівних звинувачень у медіа та розповсюдження дезінформації сітками проросійських ботів у соцмережах до поширення підроблених документів та інших відвертих фейків.

Також читайте: Росія просуває кремлівські наративи в понад 40 країнах Африки шістьма мовами, - ГУР

"Офіційно спростовуємо усі зазначені російські закиди, які не мають під собою жодних підстав чи доказів.

Україна прагне розвивати відносини з державами Африки на основі взаємної поваги заради процвітання, прогресу та зміцнення суверенітету. Україна довела такий підхід реальними справами, майже вдвічі збільшивши дипломатичну присутність на континенті, розвиваючи співпрацю в галузях сільського господарства, технологій, енергетики, освіти, цифровізації, надаючи значну підтримку в рамках гуманітарної програми "Зерно з України" Президента України Володимира Зеленського. Ми розвиваємо співпрацю з Африканським Союзом і підтримуємо африканські ініціативи на міжнародній арені, як і загалом збільшення представленості та посилення ролі держав Африки в Раді Безпеки ООН та на інших міжнародних майданчиках. Вдячні країнам Африки за підтримку зусиль з відновлення справедливого миру для України та в свою чергу запевняємо у підтримці миру та стабільності для наших африканських партнерів", - йдеться в заяві.

Також у МЗС зауважують, що Росія звинувачує Україну в тому, чим займається сама. Адже саме Росія направляє до держав Африки найманців і приватні армії, які підтримують неконституційні режими, плюндрують природні ресурси, несуть дестабілізацію та хаос, вчиняють численні воєнні злочини.

Читайте: РФ запускає масштабні операції з дезінформації в Африці та Латинській Америці, - Служба зовнішньої розвідки

"Прикро, що Росія намагається перенести свою війну та протистояння з Україною на Африканський континент. Рішуче засуджуємо спроби Росії втягувати держави Африки в політичне протистояння. Україна прагне розвивати двосторонні відносини з африканськими партнерами без втручання третіх держав. Розцінюємо посилення російської дезінформації проти України як спроби Москви завадити всебічній активізації відносин України та держав Африки, яка спостерігається протягом попередніх років. Запевняємо уряди країн Африки в щирих намірах розвивати взаємовигідну співпрацю заради збільшення добробуту та самодостатності наших держав", - додали в МЗС.