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Новини Пропаганда РФ
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Росія просуває кремлівські наративи в понад 40 країнах Африки шістьма мовами, - ГУР

пропаганда РФ в Африці

Російська Федерація активно нарощує вплив на інформаційний простір Африканського континенту. Для просування кремлівських наративів активно використовуються ресурси державних ЗМІ — зокрема, агентства ТАСС і телеканалу RT.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

На сьогодні мовлення російських пропагандистських медіа ведеться більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами. Із червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку та Анголи. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії.

"Російська пропаганда — це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети — територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора", — зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

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RT

Присутність RT на континенті зростає. Лише за два роки кількість африканських телеканалів-партнерів збільшилася з 30 до 60.

Паралельно RT впроваджує освітні програми для місцевих журналістів: у 2024 році підготовку за російськими стандартами пройшли понад тисячу медійників. Із червня 2025 року розпочато й очне навчання в Аддис-Абебі.

Аналогічні програми планують масштабувати й на інші країни. Для цього в РФ вже розпочали підбір кадрів, які очолюватимуть "кореспондентські пункти" та водночас координуватимуть освітні центри.

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Агентство ТАСС

Свої мережі в Африці також активно розбудовує агентство ТАСС. У планах — відкриття кореспондентських бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших африканських країнах. Підбір персоналу для цих структур відбувається під контролем ФСБ Росії.

Автор: 

Африка (314) пропаганда (2833) росія (66662) ГУР (597)


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Топ коментарі
+7
А наші "Марафонці" з ОПи якими мовами, на яких каналах розказують світу про злочини роZії в Україні?
Чи це не_на_часі?
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13.07.2025 11:35 Відповісти
+3
Тупі не прохавали, що на цьому можна мільярди тирити)))
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13.07.2025 11:37 Відповісти
+2
А Украина не может просунуть свои нарративы даже в раду и в офис козыря.
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13.07.2025 11:40 Відповісти
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Нігуя собі - одночасно 60 путлєрів віщають - тільки вуха підставляй
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13.07.2025 11:29 Відповісти
А наші "Марафонці" з ОПи якими мовами, на яких каналах розказують світу про злочини роZії в Україні?
Чи це не_на_часі?
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13.07.2025 11:35 Відповісти
Тупі не прохавали, що на цьому можна мільярди тирити)))
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13.07.2025 11:37 Відповісти
зато гана будет инвестировать в дроны, по телефону лидору так сказали
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13.07.2025 11:39 Відповісти
А Украина не может просунуть свои нарративы даже в раду и в офис козыря.
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13.07.2025 11:40 Відповісти
тому що в кацапів є грощі...тому що демократичний світ сприяє торгівлі на крові, лицемірно заплющуючи очі. Та й довбойоби в коментарях не розуміють що одна справа красти на "марафоні" і зовсім інша фінансувати міжнародне мовлення, начебто у нас є на це грощі
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13.07.2025 11:48 Відповісти
Тому що русня ще з часів монголів попереду планети всієї у інформаційно-психологічній війні.
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13.07.2025 11:56 Відповісти
Росія просуває кремлівські наративи

Котрі на вигляд - точнісінько як використані презервативи!
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13.07.2025 11:55 Відповісти
Россия всегда настроена на экспансию. А Украина настроена на хату с краю. Вот вам и результат. Казалось бы это адекватнней и правильней. Мирные люди. Просто хотим жить и жить хорошо. И ничего чужого нам не надо. Но это ошибка. И это трагедия всей истории. Нет имперского менталитета. Нет плана расширения влияния.
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13.07.2025 11:56 Відповісти
Тобто імперський менталітет - це добре.
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13.07.2025 11:57 Відповісти
Добре якшо поруч такий сусід.
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13.07.2025 13:08 Відповісти
Ні, не добре. Імперії падають, деякі при цьому перетворюючись на криваву кашу. Нафіг таке.
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13.07.2025 13:41 Відповісти
нам немає сенсу викидати мільярди на пропаганду, ми сторона світла
***** потрібно викидати він сторона фашиської колонії

ну і слід зазаначити що пропаганда московіі діє лише на московитів або асимільованих ними істот ... нам простіше за нами правда
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13.07.2025 12:05 Відповісти
Колаборантська влада навмисно нічого не робить для перемоги в інформаційній війні проти рф.
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13.07.2025 12:34 Відповісти
 
 