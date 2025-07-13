Росія просуває кремлівські наративи в понад 40 країнах Африки шістьма мовами, - ГУР
Російська Федерація активно нарощує вплив на інформаційний простір Африканського континенту. Для просування кремлівських наративів активно використовуються ресурси державних ЗМІ — зокрема, агентства ТАСС і телеканалу RT.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
На сьогодні мовлення російських пропагандистських медіа ведеться більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами. Із червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку та Анголи. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії.
"Російська пропаганда — це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети — територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора", — зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
RT
Присутність RT на континенті зростає. Лише за два роки кількість африканських телеканалів-партнерів збільшилася з 30 до 60.
Паралельно RT впроваджує освітні програми для місцевих журналістів: у 2024 році підготовку за російськими стандартами пройшли понад тисячу медійників. Із червня 2025 року розпочато й очне навчання в Аддис-Абебі.
Аналогічні програми планують масштабувати й на інші країни. Для цього в РФ вже розпочали підбір кадрів, які очолюватимуть "кореспондентські пункти" та водночас координуватимуть освітні центри.
Агентство ТАСС
Свої мережі в Африці також активно розбудовує агентство ТАСС. У планах — відкриття кореспондентських бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших африканських країнах. Підбір персоналу для цих структур відбувається під контролем ФСБ Росії.
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Чи це не_на_часі?
Котрі на вигляд - точнісінько як використані презервативи!
***** потрібно викидати він сторона фашиської колонії
ну і слід зазаначити що пропаганда московіі діє лише на московитів або асимільованих ними істот ... нам простіше за нами правда