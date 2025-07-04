Вірменія висловила протест РФ через "грубе втручання" у внутрішні справи країни

Міністерство закордонних справ Вірменії 4 липня передало ноту протесту російському послу щодо пропагандистських висловлювань на адресу влади Єревану у російських ЗМІ та офіційних осіб.

Про це заявила речниця вірменського МЗС Ані Бадалян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпресс"..

Зазначається, що відверто недружня, часом ворожа пропаганда на російських державних телеканалах проти уряду Вірменії викликала різке невдоволення вірменської сторони.

Нота протесту спрямована на пропаганду Кремля, "яка активно підігрівається заявами деяких посадових осіб, депутатів Державної думи РФ, ЗМІ та представників експертної спільноти".

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Там зауважили, що заяви російських чиновників, згідно із якими арешт осіб, які планували здійснити держпереворот, розглядається як черговий недружній крок прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, є не лише абсурдними, але й "грубим втручанням у внутрішні справи Республіки Вірменія".

Вірменське МЗС наголошує, що такі висловлювання в російських медіа призводять до "нейтралізації позитивних результатів" у відносинах Єревану й Москви.

"Такі заяви є не тільки абсурдними, оскільки незрозуміло, як і чому запобігання державному перевороту вважається недружнім кроком, але й грубим втручанням у внутрішні справи Республіки Вірменія. Ба більше, створюється враження, що подібна інформаційна політика проводиться цілеспрямовано з метою підриву демократії, законності та конституційного ладу в Республіці Вірменія", - додали у відомстві.

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Нагадаємо, 25 червня у Вірменії відбулась низка затримань. Влада заявила про розкриття мережі, що готувала захоплення влади.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян повідомив, що вдалося запобігти плану "злочинного олігархічного духовенства" щодо захоплення влади та дестабілізації Республіки Вірменія.

Серед них – російський мільярдер Самвел Карапетян, який володіє компанією, що керує електричними мережами Вірменії. Один зі спонсорів російської агресії проти України.

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