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Новини Відносини РФ та Вірменії
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Вірменія висловила протест РФ через "грубе втручання" у внутрішні справи країни

Вірменія оголосила Росії протест через втручання у внутрішні справи

Міністерство закордонних справ Вірменії 4 липня передало ноту протесту російському послу щодо пропагандистських висловлювань на адресу влади Єревану у російських ЗМІ та офіційних осіб.

Про це заявила речниця вірменського МЗС Ані Бадалян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпресс"..

Зазначається, що відверто недружня, часом ворожа пропаганда на російських державних телеканалах проти уряду Вірменії викликала різке невдоволення вірменської сторони.

Нота протесту спрямована на пропаганду Кремля, "яка активно підігрівається заявами деяких посадових осіб, депутатів Державної думи РФ, ЗМІ та представників експертної спільноти".

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Там зауважили, що заяви російських чиновників, згідно із якими арешт осіб, які планували здійснити держпереворот, розглядається як черговий недружній крок прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, є не лише абсурдними, але й "грубим втручанням у внутрішні справи Республіки Вірменія".

Вірменське МЗС наголошує, що такі висловлювання в російських медіа призводять до "нейтралізації позитивних результатів" у відносинах Єревану й Москви.

"Такі заяви є не тільки абсурдними, оскільки незрозуміло, як і чому запобігання державному перевороту вважається недружнім кроком, але й грубим втручанням у внутрішні справи Республіки Вірменія. Ба більше, створюється враження, що подібна інформаційна політика проводиться цілеспрямовано з метою підриву демократії, законності та конституційного ладу в Республіці Вірменія", - додали у відомстві.

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Нагадаємо, 25 червня у Вірменії відбулась низка затримань. Влада заявила про розкриття мережі, що готувала захоплення влади.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян повідомив, що вдалося запобігти плану "злочинного олігархічного духовенства" щодо захоплення влади та дестабілізації Республіки Вірменія.

Серед них – російський мільярдер Самвел Карапетян, який володіє компанією, що керує електричними мережами Вірменії. Один зі спонсорів російської агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія почне купувати газ у Туркменістані, щоб зменшити залежність від Росії

Автор: 

Вірменія (740) пропаганда (2832) росія (66545) нота протесту (101)


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для кого і чому був потрібен Карабахський конфлікт

не стало Карабаха, азербайджанці та вірмени посилають рашку
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04.07.2025 21:41 Відповісти
не можуть уже кацапи поджигать карабах,тепер кацапів гуртом посилають на гуй.
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04.07.2025 21:42 Відповісти
Террористический режим ведет открытую деятельность против суверенных государств.
Есть мнения которые привязывают конфликт с Азербайджаном и попытку свержения правительства Пашиняна напрямую..
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04.07.2025 21:45 Відповісти
мають право, як винахідники моцковії. бісмарк сказав, мединський - живий свідєтєль!
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04.07.2025 21:55 Відповісти
Відкривайте другий фронт проти *****
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04.07.2025 22:15 Відповісти
 
 