РФ вручила ноту послу Азербайджану через затримання російських пропагандистів та "недружні дії" Баку

Міністерство закордонних справ Росії вручило ноту послу Азербайджану Рахману Мустафаєву через затримання співробітників російського пропагандистського інформагентства "Sputnik". Там звинуватили Баку у "недружніх до Москви діях".

Як передає Цензор.НЕТ, по це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Російської Федерації М.Ю. Галузіним послу було заявлено протест у зв'язку з останніми недружніми діями Баку, свідомими кроками азербайджанської сторони щодо демонтажу двосторонніх відносин", - заявили у російському зовнішньополітичному відомстві.

Недружніми діями, на думку Кремля, є:

скасування заходів високого рівня в рамках міждержавного діалогу;

розв'язана в азербайджанських ЗМІ з подачі влади русофобська кампанія;

обурливі, неприйнятні дії азербайджанських правоохоронних органів проти російського інформагентства "Спутник Азербайджан" і його співробітників;

скасування в республіці всіх культурних заходів за участю виконавців з Росії, в тому числі дитячих творчих колективів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ викликало посла Азербайджану після затримання агентів ФСБ у Баку

Послу Азербайджану вручили вербальну ноту з вимогою негайного звільнення з-під варти затриманих в Баку російських журналістів І.Н.Картавих і Є.В.Белоусова.

"Щодо ситуації з недавнім затриманням в Єкатеринбурзі громадян Російської Федерації, вихідців з Азербайджану, було підкреслено, що вжиті російськими правоохоронними органами слідчі дії здійснювалися в повній відповідності до законодавства Росії в рамках розслідування кримінальних справ за фактом скоєних у попередні роки тяжких злочинів на території Російської Федерації, в т.ч. проти громадян Азербайджану", - стверджують у російському МЗС.

У Росії додали, що будь-які спроби Баку звинувачувати російські правоохоронні органи у перевищенні повноважень розцінюються як "втручання у внутрішні справи РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про загрозу з боку РФ: Країнам Балтії потрібен план А, Б і В

Що передувало?

Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.

Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.

Згодом Азербайджан скасував усі російські культурні заходи, а також візит парламентської делегації у РФ.

Під час масштабної спецоперації в офісі агентства "Спутник-Азербайджан" (бакинське відділення російського міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня) Міністерство внутрішніх справ Азербайджану затримало кількох осіб, серед яких двоє співробітників Федеральної служби безпеки Росії.

30 червня Росія викликала посла Азербайджану Рахмана Мустафаєва після того, як у Баку затримали двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям у пропагандистській агенції Sputnik.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До офісу російських пропагандистів "Sputnik" в Азербайджані прийшли правоохоронці, - ЗМІ