РФ вручила ноту послу Азербайджану через затримання російських пропагандистів та "недружні дії" Баку
Міністерство закордонних справ Росії вручило ноту послу Азербайджану Рахману Мустафаєву через затримання співробітників російського пропагандистського інформагентства "Sputnik". Там звинуватили Баку у "недружніх до Москви діях".
Як передає Цензор.НЕТ, по це пише російське пропагандистське видання ТАСС.
"Під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Російської Федерації М.Ю. Галузіним послу було заявлено протест у зв'язку з останніми недружніми діями Баку, свідомими кроками азербайджанської сторони щодо демонтажу двосторонніх відносин", - заявили у російському зовнішньополітичному відомстві.
Недружніми діями, на думку Кремля, є:
- скасування заходів високого рівня в рамках міждержавного діалогу;
- розв'язана в азербайджанських ЗМІ з подачі влади русофобська кампанія;
- обурливі, неприйнятні дії азербайджанських правоохоронних органів проти російського інформагентства "Спутник Азербайджан" і його співробітників;
- скасування в республіці всіх культурних заходів за участю виконавців з Росії, в тому числі дитячих творчих колективів.
Послу Азербайджану вручили вербальну ноту з вимогою негайного звільнення з-під варти затриманих в Баку російських журналістів І.Н.Картавих і Є.В.Белоусова.
"Щодо ситуації з недавнім затриманням в Єкатеринбурзі громадян Російської Федерації, вихідців з Азербайджану, було підкреслено, що вжиті російськими правоохоронними органами слідчі дії здійснювалися в повній відповідності до законодавства Росії в рамках розслідування кримінальних справ за фактом скоєних у попередні роки тяжких злочинів на території Російської Федерації, в т.ч. проти громадян Азербайджану", - стверджують у російському МЗС.
У Росії додали, що будь-які спроби Баку звинувачувати російські правоохоронні органи у перевищенні повноважень розцінюються як "втручання у внутрішні справи РФ".
Що передувало?
Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.
Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.
Згодом Азербайджан скасував усі російські культурні заходи, а також візит парламентської делегації у РФ.
Під час масштабної спецоперації в офісі агентства "Спутник-Азербайджан" (бакинське відділення російського міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня) Міністерство внутрішніх справ Азербайджану затримало кількох осіб, серед яких двоє співробітників Федеральної служби безпеки Росії.
30 червня Росія викликала посла Азербайджану Рахмана Мустафаєва після того, як у Баку затримали двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям у пропагандистській агенції Sputnik.
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Добре, що не заставили дивитися як Машка-алкашка калинку-малинку танцює...
Алієв кацапів на "путіну" крутив !
хочя взавра вони знову будуть цілуватися - два скажених це сила силенна...
Любое государство в здравом уме никогда бы не отдало трупы, носящие следы чудовищных и избыточных пыток арестантов. Но, РФ надоело прикидываться цивилизованной страной. Все равно никто уже в эту игру не верит. То, что мертвецы основательно изуродованы и именно пытки стали причиной смерти ясно любому судмедэксперту с первого взгляда. Впрочем, по правилам путинизма, тюремные истязания давно стали нормой и «общим местом».
Задержанные и скончавшиеся в Екатеринбурге братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, подверглись пыткам,
выяснила экспертиза, проведенная в Азербайджане, сообщает Minval.
Согласно заключению судмедэкспертов, у братьев были зафиксированы многочисленные телесные повреждения: смещённый перелом носа, деформация грудной клетки, крупные гематомы вокруг глаз, кровоподтёки на слизистой оболочке верхней и нижней губ, ссадины в области надбровных дуг, кровоподтёки на тыльной стороне обеих кистей рук. Кроме того, обнаружены кровоподтеки в области половых органов, а также полосообразная ссадина размером 17×2,5 см на внутренней поверхности бедра. Зафиксированы также ссадины на левом боку.
Новая экспертиза в Баку показала: братьев буквально забили насмерть.
А вот что заявили в России: Зияддин якобы умер от сердечного приступа, а у Гусейна - какие-то «неуточнённые травмы».
В Азербайджане говорят: у одного из братьев сломаны почти все рёбра, деформирована грудная клетка, гематомы на лице, почках, в паху. Следы побоев по всему телу, в том числе в районе глаз и губ. Один из переломов - со смещением носа.
Медицинская экспертиза установила, что смерть обоих братьев наступила в результате посттравматического и постгеморрагического шока.
Напомним, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы были убиты 27 июня во время утреннего рейда ФСБ в дома азербайджанцев в Екатеринбурге. Сафаровы, по версии СК РФ, были связаны с убийствами предпринимателей и массовым отравлением алкоголем.