УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11433 відвідувача онлайн
Новини Стосунки РФ та Азербайджану
1 762 18

РФ вручила ноту послу Азербайджану через затримання російських пропагандистів та "недружні дії" Баку

Росія вручила послу Азербайджану ноту через затримання у Баку

Міністерство закордонних справ Росії вручило ноту послу Азербайджану Рахману Мустафаєву через затримання співробітників російського пропагандистського інформагентства "Sputnik". Там звинуватили Баку у "недружніх до Москви діях".

Як передає Цензор.НЕТ, по це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Російської Федерації М.Ю. Галузіним послу було заявлено протест у зв'язку з останніми недружніми діями Баку, свідомими кроками азербайджанської сторони щодо демонтажу двосторонніх відносин", - заявили у російському зовнішньополітичному відомстві.

Недружніми діями, на думку Кремля, є:

  • скасування заходів високого рівня в рамках міждержавного діалогу;
  • розв'язана в азербайджанських ЗМІ з подачі влади русофобська кампанія;
  • обурливі, неприйнятні дії азербайджанських правоохоронних органів проти російського інформагентства "Спутник Азербайджан" і його співробітників;
  • скасування в республіці всіх культурних заходів за участю виконавців з Росії, в тому числі дитячих творчих колективів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ викликало посла Азербайджану після затримання агентів ФСБ у Баку

Послу Азербайджану вручили вербальну ноту з вимогою негайного звільнення з-під варти затриманих в Баку російських журналістів І.Н.Картавих і Є.В.Белоусова.

"Щодо ситуації з недавнім затриманням в Єкатеринбурзі громадян Російської Федерації, вихідців з Азербайджану, було підкреслено, що вжиті російськими правоохоронними органами слідчі дії здійснювалися в повній відповідності до законодавства Росії в рамках розслідування кримінальних справ за фактом скоєних у попередні роки тяжких злочинів на території Російської Федерації, в т.ч. проти громадян Азербайджану", - стверджують у російському МЗС.

У Росії додали, що будь-які спроби Баку звинувачувати російські правоохоронні органи у перевищенні повноважень розцінюються як "втручання у внутрішні справи РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про загрозу з боку РФ: Країнам Балтії потрібен план А, Б і В

Що передувало?

Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.

Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.

Згодом Азербайджан скасував усі російські культурні заходи, а також візит парламентської делегації у РФ.

Під час масштабної спецоперації в офісі агентства "Спутник-Азербайджан" (бакинське відділення російського міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня) Міністерство внутрішніх справ Азербайджану затримало кількох осіб, серед яких двоє співробітників Федеральної служби безпеки Росії.

30 червня Росія викликала посла Азербайджану Рахмана Мустафаєва після того, як у Баку затримали двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям у пропагандистській агенції Sputnik.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До офісу російських пропагандистів "Sputnik" в Азербайджані прийшли правоохоронці, - ЗМІ

Автор: 

Азербайджан (863) посол (1112) росія (66502) нота протесту (100)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
01.07.2025 16:16 Відповісти
+8
Музиканти хренові, ноти вони вручають. Похоронний марш буде скоро звучати для москалів з усіх країн світу.
показати весь коментар
01.07.2025 16:16 Відповісти
+6
Більше 30 років, московіти убивали Азербайджанців на Кавказі, аж воно тепер, за парєбрікам, якусь там НОТУ зварганили….
показати весь коментар
01.07.2025 16:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Більше 30 років, московіти убивали Азербайджанців на Кавказі, аж воно тепер, за парєбрікам, якусь там НОТУ зварганили….
показати весь коментар
01.07.2025 16:15 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2025 16:16 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2025 16:16 Відповісти
Музиканти хренові, ноти вони вручають. Похоронний марш буде скоро звучати для москалів з усіх країн світу.
показати весь коментар
01.07.2025 16:16 Відповісти
потужно!
показати весь коментар
01.07.2025 16:17 Відповісти
А в Украине на четвертый год войны агент сивковича продолжает керовать всем чем захочет.
показати весь коментар
01.07.2025 16:19 Відповісти
"Вручили вербальную ноту"...
Добре, що не заставили дивитися як Машка-алкашка калинку-малинку танцює...
показати весь коментар
01.07.2025 16:22 Відповісти
Хай краще ту ноту відправлять у "Спортлото" !
Алієв кацапів на "путіну" крутив !
показати весь коментар
01.07.2025 16:23 Відповісти
Цікаво спитати чи є в Москві подібні станції чи канали»гаваріт Азєрбайжан чи «здрастуйте, ми із Баку!» Ото ж бо…Розплодили на території всіх бувших республік вошей руськага міра і не можем справитись.
показати весь коментар
01.07.2025 16:24 Відповісти
вчясно, хлопці на ній рибу розкладуть...
показати весь коментар
01.07.2025 16:29 Відповісти
Те відео,з кацапами, що викладають силовики з Азербайджану,схоже на дешеву постановку. А якщо і правда, краще б відрізали кацапам голови.
показати весь коментар
01.07.2025 16:37 Відповісти
Буває і веселіше: https://patrioty.org.ua/politic/vid-kokhannia-do-nenavysti--odyn-krok-tramp-prypustyv-deportatsiiu-ilona-maska-zi-ssha-559913.html "Трамп припустив депортацію Ілона Маска зі США"
показати весь коментар
01.07.2025 16:38 Відповісти
довистегувався макс...
хочя взавра вони знову будуть цілуватися - два скажених це сила силенна...
показати весь коментар
01.07.2025 16:45 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2025 16:45 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2025 16:51 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/rossiya-skinula-azerbajdzhanu-tela-zapytannyh-v-sizo-ekaterinburga-bratev-safarovyh/ В Азербайджан доставили тела двух братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, скончавшихся в ходе массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге. Без всякого смущения, Россия скинула Азербайджану тела запытанных в СИЗО Екатеринбурга братьев Сафаровых.
Любое государство в здравом уме никогда бы не отдало трупы, носящие следы чудовищных и избыточных пыток арестантов. Но, РФ надоело прикидываться цивилизованной страной. Все равно никто уже в эту игру не верит. То, что мертвецы основательно изуродованы и именно пытки стали причиной смерти ясно любому судмедэксперту с первого взгляда. Впрочем, по правилам путинизма, тюремные истязания давно стали нормой и «общим местом».
Задержанные и скончавшиеся в Екатеринбурге братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, подверглись пыткам,
выяснила экспертиза, проведенная в Азербайджане, сообщает Minval.
Согласно заключению судмедэкспертов, у братьев были зафиксированы многочисленные телесные повреждения: смещённый перелом носа, деформация грудной клетки, крупные гематомы вокруг глаз, кровоподтёки на слизистой оболочке верхней и нижней губ, ссадины в области надбровных дуг, кровоподтёки на тыльной стороне обеих кистей рук. Кроме того, обнаружены кровоподтеки в области половых органов, а также полосообразная ссадина размером 17×2,5 см на внутренней поверхности бедра. Зафиксированы также ссадины на левом боку.
Новая экспертиза в Баку показала: братьев буквально забили насмерть.
А вот что заявили в России: Зияддин якобы умер от сердечного приступа, а у Гусейна - какие-то «неуточнённые травмы».
В Азербайджане говорят: у одного из братьев сломаны почти все рёбра, деформирована грудная клетка, гематомы на лице, почках, в паху. Следы побоев по всему телу, в том числе в районе глаз и губ. Один из переломов - со смещением носа.
Медицинская экспертиза установила, что смерть обоих братьев наступила в результате посттравматического и постгеморрагического шока.
Напомним, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы были убиты 27 июня во время утреннего рейда ФСБ в дома азербайджанцев в Екатеринбурге. Сафаровы, по версии СК РФ, были связаны с убийствами предпринимателей и массовым отравлением алкоголем.
показати весь коментар
01.07.2025 17:03 Відповісти
А почалось все зі збитого літака.
показати весь коментар
01.07.2025 17:20 Відповісти
у рашистов нет хороших или дружественных наций-у них все плохие-Украинцы,айзербаджанцы,таджики,узбеки,евреи,люди из стран ес,из сша,все!они себя то любят до обеда!и все нации мира они считают своими рабами!
показати весь коментар
01.07.2025 17:54 Відповісти
 
 