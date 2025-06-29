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Новини Стосунки РФ та Азербайджану
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Азербайджан скасував візит парламентської делегації в РФ

Азербайджанська парламентська делегація не поїде до РФ

Парламентська делегація на чолі з першим заступником голови Міллі Меджлісу Алі Ахмедовим не поїде на 23-тє засідання міжпарламентської комісії зі співпраці між Азербайджаном і РФ, яке мало відбутися в Москві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Report.

Зазначається, що причиною скасування поїздки парламентської делегації до російської столиці стали "цілеспрямовані вбивства та акти насильства на етнічному ґрунті з боку російських правоохоронців у Єкатеринбурзі проти громадян Азербайджану без суду та слідства", а також, що "подібні випадки останнім часом набули системного характеру".

Крім того, влада Азербайджану скасувала у країні всі культурні заходи за участю державних та приватних структур РФ.

Читайте: Сибіга відбув з візитом до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами, - МЗС

Автор: 

Азербайджан (860) росія (66465)


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Топ коментарі
+7
Кавказе, прокидайся. Час помститися кацапським звірам за столітні знущання.
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29.06.2025 19:46 Відповісти
+7
Алиев путина на болту вертел.
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29.06.2025 19:49 Відповісти
+6
А нехер было жить на расеи и зарабатывать рубли. Думали расеяне не нацисты
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29.06.2025 19:46 Відповісти
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Кавказе, прокидайся. Час помститися кацапським звірам за столітні знущання.
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29.06.2025 19:46 Відповісти
Азербайджан- це окрема, невелика країна, на Південному Кавказі. Вона не фходить до рф.
Вона повинна роісії війну об'явити?
Максимум- це дипломатичні кроки.
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29.06.2025 20:19 Відповісти
А нехер было жить на расеи и зарабатывать рубли. Думали расеяне не нацисты
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29.06.2025 19:46 Відповісти
Праільно зробили бо від чумних свинособак хворих на сказ треба триматись якумого далі, як шо не маєтє можливості їх пристрелити.
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29.06.2025 19:48 Відповісти
Алиев путина на болту вертел.
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29.06.2025 19:49 Відповісти
Авиация Алиева помогает РФ в обходе санкций, к примеру. Алиев - друг Путина.
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29.06.2025 21:11 Відповісти
Ось табє, прутень, і ******* день!!!
Нравітца, не нравітца, а прутіну нюхати!
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29.06.2025 19:51 Відповісти
А росіяни за збитий азербайджанський пасажирський літак вже покаяїлись і розплатились?
Чи там нас не било?
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29.06.2025 19:55 Відповісти
Можна чекати довічно поки кацапи покаються і розплатяться.
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29.06.2025 20:29 Відповісти
Азерам можна ***** репани роздавати - у них за спиною Ердоган гигикає.
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29.06.2025 20:53 Відповісти
Невже азербайджанці готові втратити всі ринки (маю на увазі базари) на росії?
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29.06.2025 21:00 Відповісти
Азеры уже и сбитый самолет оркам простили, а толку когда российский шовинизм у них в крови.
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29.06.2025 21:09 Відповісти
 
 