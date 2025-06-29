Азербайджан скасував візит парламентської делегації в РФ
Парламентська делегація на чолі з першим заступником голови Міллі Меджлісу Алі Ахмедовим не поїде на 23-тє засідання міжпарламентської комісії зі співпраці між Азербайджаном і РФ, яке мало відбутися в Москві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Report.
Зазначається, що причиною скасування поїздки парламентської делегації до російської столиці стали "цілеспрямовані вбивства та акти насильства на етнічному ґрунті з боку російських правоохоронців у Єкатеринбурзі проти громадян Азербайджану без суду та слідства", а також, що "подібні випадки останнім часом набули системного характеру".
Крім того, влада Азербайджану скасувала у країні всі культурні заходи за участю державних та приватних структур РФ.
Топ коментарі
+7 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар29.06.2025 19:46 Відповісти Посилання
+7 Серый Вовк
показати весь коментар29.06.2025 19:49 Відповісти Посилання
+6 БК С
показати весь коментар29.06.2025 19:46 Відповісти Посилання
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Вона повинна роісії війну об'явити?
Максимум- це дипломатичні кроки.
Нравітца, не нравітца, а прутіну нюхати!
Чи там нас не било?