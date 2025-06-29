Азербайджан скасував візит парламентської делегації в РФ

Парламентська делегація на чолі з першим заступником голови Міллі Меджлісу Алі Ахмедовим не поїде на 23-тє засідання міжпарламентської комісії зі співпраці між Азербайджаном і РФ, яке мало відбутися в Москві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Report.

Зазначається, що причиною скасування поїздки парламентської делегації до російської столиці стали "цілеспрямовані вбивства та акти насильства на етнічному ґрунті з боку російських правоохоронців у Єкатеринбурзі проти громадян Азербайджану без суду та слідства", а також, що "подібні випадки останнім часом набули системного характеру".

Крім того, влада Азербайджану скасувала у країні всі культурні заходи за участю державних та приватних структур РФ.

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