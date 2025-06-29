Азербайджан скасував усі російські культурні заходи
Влада Азербайджану скасувала у країні всі культурні заходи за участю державних та приватних структур РФ. Такий крок став відповіддю на затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі, під час яких загинули дві людини.
Про це в соцмережі Х повідомило Міністерство культури країни, інформує Цензор.НЕТ.
Як розпрвіли у відомстві, йдеться про концерти, фестивалі, театральні вистави, виставки та низку інших заходів.
Міністерство культури Азербайджану заявило, що причиною цього стали "цілеспрямовані вбивства та насильницькі дії", вчинені проти азербайджанців "за ознакою етнічної приналежності" в Єкатеринбурзі, "демонстративно вчинені російськими правоохоронцями".
Що передувало?
Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.
Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.
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это как? типа вы украинец, но живете в конго, значит вы негр?
а оно у них есть? вы определитесь какое гражданство хотите иметь и проблема рассосется сама собой
А Українці для Зеленського - то гої - хахли - малороси - другосортний непотріб.
Чорні будуть різати білих, білі, чорних та жовтих і голубих...
Всім вдалого полювання - буду вболівати за кожну команду!
Закінчиться все, як мінімум, відпадом Чечні і Дагестану. А за ними і "далекий схід" скаже: "Чьо занах??"
Заріжуть всіх руских - самі керувати будуть Новою Чеченською Федерацією...
тож, ця сварка тимчасова, як у подружжя що тричі на день свариться і тричі на день трахається.
ПОВНИЙ ТРЕШ . Азери не мають гордості Їм базари маацьковські дорожчі за своїх сородичів . Продажна нація
в іхній краіні від війни !!
Кацапську мразоту потрібно гнати зі всіх цивілізованих краін ,
так як вони - це зло і фсбшні кроти , які працюють на рашистів
за бабло!!
Загалом затримали 9 людей.
Джерело: https://censor.net/ua/n3560588