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Новини Скасування російських культурних заходів в Азербайджані
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Азербайджан скасував усі російські культурні заходи

Азербайджан

Влада Азербайджану скасувала у країні всі культурні заходи за участю державних та приватних структур РФ. Такий крок став відповіддю на затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі, під час яких загинули дві людини.

Про це в соцмережі Х повідомило Міністерство культури країни, інформує Цензор.НЕТ.

Як розпрвіли у відомстві, йдеться про концерти, фестивалі, театральні вистави, виставки та низку інших заходів.

Міністерство культури Азербайджану заявило, що причиною цього стали "цілеспрямовані вбивства та насильницькі дії", вчинені проти азербайджанців "за ознакою етнічної приналежності" в Єкатеринбурзі, "демонстративно вчинені російськими правоохоронцями".

Що передувало?

Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.

Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.

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Автор: 

Азербайджан (858) культура (437) росія (66465)


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Топ коментарі
+26
А як він їх має захищати? Якщо вони добровільно поїхали на мордор, то не такі вони вже й українці. Нормальний українець живе в Україні, або в одній із країн Європи, але ніяк не на мордорі.
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29.06.2025 17:36 Відповісти
+11
Одного дня росія вспихне як сірник над пороховою бочкою міжнаціональної ненависті.
Чорні будуть різати білих, білі, чорних та жовтих і голубих...
Всім вдалого полювання - буду вболівати за кожну команду!
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29.06.2025 17:34 Відповісти
+11
Тільки хочеться, щоб ці події бистріше настали.
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29.06.2025 17:37 Відповісти
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молодці, бендоровці
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29.06.2025 17:26 Відповісти
Точніше азеробендерівці!
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29.06.2025 17:41 Відповісти
Пишеться через літеру А !!
«БАНДЕ́РІВЦІ» - неофіційна назва членів революційної фракції ОУН та їхніх однодумців і прихильників🙁
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29.06.2025 17:50 Відповісти
Після подій 2014 року мережа супермаркетів "Варус" у Дніпрі першою впровадила порядок, згідно з яким касир(ка) мала вітатися до покуців українською. Завжди відповідав також українською та на додачу казав ще кілька привітних слів українською. Майже завжди з черги позаду чулося зміїне шипіння: "у-у-у, панаєхалі тут бєндєравеци са сваєй западной". Саме так, "бєндєравци". інколи "біндєравци", але ніколи "бандеровци" - як належить за правилами "росязика".
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29.06.2025 18:13 Відповісти
єндєравци" так кажуть справжні москалі на чолі з ******.
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29.06.2025 18:37 Відповісти
Так, ісконно-посконно-скрєпниє.
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29.06.2025 19:05 Відповісти
російські правоохоронці звучить недоречно, швидше російські віртухаї
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29.06.2025 17:28 Відповісти
А ще краще , кацапські вертухаї , терористи злочинці !!
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29.06.2025 17:46 Відповісти
А як Зеленський захищає українців у російській федерації?
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29.06.2025 17:32 Відповісти
А як він їх має захищати? Якщо вони добровільно поїхали на мордор, то не такі вони вже й українці. Нормальний українець живе в Україні, або в одній із країн Європи, але ніяк не на мордорі.
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29.06.2025 17:36 Відповісти
А - "якщо росіяни добровільно поїхали в Україну, то не такі вони вже й росіяни. Нормальний росіянин живе у росіі" щось не працює...
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29.06.2025 17:48 Відповісти
А їм до війни в Україні щось загрожувало?
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29.06.2025 17:58 Відповісти
А зараз загрожує?
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29.06.2025 18:04 Відповісти
Ми їх душили, душили і душитимемо!
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29.06.2025 18:38 Відповісти
У тому фільмі про котів йшлось...кіт німецькою кац...отакий був Булгаков русофіл.
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29.06.2025 18:41 Відповісти
Тим хто приходить зі зброєю чекає смерть, а хто виправдовує ***** та кацапів треба вигнати з України.
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29.06.2025 18:47 Відповісти
Ми говоримо за росіян громадян України.
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29.06.2025 18:50 Відповісти
"Ми говоримо за росіян громадян України"

это как? типа вы украинец, но живете в конго, значит вы негр?
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29.06.2025 19:00 Відповісти
Ви пропонуєте позбавляти росіян громадянства України?
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29.06.2025 19:06 Відповісти
"Ви пропонуєте позбавляти росіян громадянства України?"

а оно у них есть? вы определитесь какое гражданство хотите иметь и проблема рассосется сама собой
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29.06.2025 19:15 Відповісти
Нормальні пристойні респектабельні файні Українці окрім України і Європи також живуть в Канаді, США, Австралії...
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29.06.2025 18:29 Відповісти
Правильно, але тільки не на мордорі.
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29.06.2025 18:43 Відповісти
"...19 січня, коли ішли найтяжчі бої в Донецькому аеропорту, з прикарпатського селища Перегінське в Росію виїхали 26 автобусів заробітчан. У цьому селі військову службу за роки незалежності пройшов тільки один чоловік..."
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29.06.2025 18:54 Відповісти
Головне що клоун бандюк Зеленський захищає своїх рідних кошерних ''соплємєнніков'' в Україні.
А Українці для Зеленського - то гої - хахли - малороси - другосортний непотріб.
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29.06.2025 17:55 Відповісти
ну тебе кацап лучше знать
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29.06.2025 18:52 Відповісти
александр, ти більше на кацапа схожий.
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29.06.2025 19:07 Відповісти
москальська п'яна свиня ''алєксандр лазєбнік'' іде в спам.
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29.06.2025 19:14 Відповісти
Одного дня росія вспихне як сірник над пороховою бочкою міжнаціональної ненависті.
Чорні будуть різати білих, білі, чорних та жовтих і голубих...
Всім вдалого полювання - буду вболівати за кожну команду!
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29.06.2025 17:34 Відповісти
Тільки хочеться, щоб ці події бистріше настали.
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29.06.2025 17:37 Відповісти
Exactly. Я про це тут багато разів у коментарях писав. Ночхі у моцкві (а їх там вже більше 250 тисяч!) будуть різати бОшки "неправовірним", кров литиметься рікою, а увесь цивілізований світ буде висловлювати занепокоєння.

Закінчиться все, як мінімум, відпадом Чечні і Дагестану. А за ними і "далекий схід" скаже: "Чьо занах??"
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29.06.2025 18:04 Відповісти
Для чого їм відпадати?
Заріжуть всіх руских - самі керувати будуть Новою Чеченською Федерацією...
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29.06.2025 18:28 Відповісти
А у нас Смердючка нічого не порушує
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29.06.2025 17:34 Відповісти
Молодці азербайджанці! Клац ... і вся московитська "культура" в помийне відро. В Україні дещо по іншому, вбивають кацапи українців вбивають, але знаходяться всілякі сердючки і "пают" ротом на "радімом" прямо зі сцени, а деякі вдячні українці розмазуть соплі по своїх мордах від "умілєнія", ну а як же - "адін народ" ... маму їх ....
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29.06.2025 17:37 Відповісти
Самі винні ……Нормальні люди , вжє , б , давно покинули нацистську террористичну паРашу ,і не заробляли на крові , сплачуючи податки на вбивство , людей і ‼️І які заклади проводити , разом з террористом іойго холуями ⁉️
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29.06.2025 17:39 Відповісти
геостратегічно у азербайджана нема серйозного ворога після того як вони розбили дикі племена вірмен і лижуться в десна з москалями.
тож, ця сварка тимчасова, як у подружжя що тричі на день свариться і тричі на день трахається.
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29.06.2025 17:40 Відповісти
напевно так, ось і про азербайджанський літак, підбитого рашкою тиша
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29.06.2025 17:44 Відповісти
Це треш - орки збили цівільний літак, а азери їм дозволяють робити культурні заходи
ПОВНИЙ ТРЕШ . Азери не мають гордості Їм базари маацьковські дорожчі за своїх сородичів . Продажна нація
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29.06.2025 18:11 Відповісти
Бажано , щоби азербайджанці вигнали всіх кацапів , які ховаються
в іхній краіні від війни !!
Кацапську мразоту потрібно гнати зі всіх цивілізованих краін ,
так як вони - це зло і фсбшні кроти , які працюють на рашистів
за бабло!!
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29.06.2025 17:44 Відповісти
Дуже м'яко і культурно. В краще б дзеркально.
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29.06.2025 17:46 Відповісти
Ці хоть щось роблять, а земразі не знищили ні одного кацапського будинку з свинособаками у відповідь на сотні знищених наших.
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29.06.2025 17:47 Відповісти
а сердючку-данилка слабо забанити?
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29.06.2025 17:47 Відповісти
"Ты кто такой, давай до свидания!"
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29.06.2025 18:07 Відповісти
Дуже жорстко. прям жесть..
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29.06.2025 18:10 Відповісти
Ильхаму Алиеву теперь лучше не летать самолетом над московией и чай где попало не пить,но ответ на зверства путинцев впечатляет,азербайджанцы не обоссались и не стали подхалимно говорить "русские тоже люди".
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29.06.2025 18:10 Відповісти
Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану
Загалом затримали 9 людей.
Джерело: https://censor.net/ua/n3560588
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29.06.2025 18:14 Відповісти
Да, санкции санкциями, а факты вещь упрямая. Как они говорили "беспрецедентные за всю историю человечества".... А на деле- мигранты с несанкционных стран едут к ним жить, работать, мечтают о получении их гражданства. Трудно было представить, что такое будет, когда вводились и оглашались те массовые санкции от Запада в 2022году.
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29.06.2025 18:52 Відповісти
Здичавілих гонять звідусіль.
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29.06.2025 18:55 Відповісти
Гнать рашистов путинячих из Азербайджана сцаными тряпками!
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29.06.2025 18:56 Відповісти
 
 