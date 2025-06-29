Азербайджан скасував усі російські культурні заходи

Влада Азербайджану скасувала у країні всі культурні заходи за участю державних та приватних структур РФ. Такий крок став відповіддю на затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі, під час яких загинули дві людини.

Про це в соцмережі Х повідомило Міністерство культури країни, інформує Цензор.НЕТ.

Як розпрвіли у відомстві, йдеться про концерти, фестивалі, театральні вистави, виставки та низку інших заходів.

Міністерство культури Азербайджану заявило, що причиною цього стали "цілеспрямовані вбивства та насильницькі дії", вчинені проти азербайджанців "за ознакою етнічної приналежності" в Єкатеринбурзі, "демонстративно вчинені російськими правоохоронцями".

Що передувало?

Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.

Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.

Читайте також: Азербайджан звинуватив Росію в кібератаці на ЗМІ