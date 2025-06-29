Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия

Власти Азербайджана отменили в стране все культурные мероприятия с участием государственных и частных структур РФ. Такой шаг стал ответом на задержание азербайджанцев в Екатеринбурге, во время которых погибли два человека.

Об этом в соцсети Х сообщило Министерство культуры страны, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в ведомстве, речь идет о концертах, фестивалях, театральных представлениях, выставках и ряде других мероприятий.

Министерство культуры Азербайджана заявило, что причиной этого стали "целенаправленные убийства и насильственные действия", совершенные против азербайджанцев "по признаку этнической принадлежности" в Екатеринбурге, "демонстративно совершенные российскими правоохранителями".

Что предшествовало?

Накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, о чем писали азербайджанские СМИ. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году.

Во время задержаний погибли два человека, нескольких других госпитализировали с телесными повреждениями. Всего задержали 9 человек.

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