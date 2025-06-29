Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия
Власти Азербайджана отменили в стране все культурные мероприятия с участием государственных и частных структур РФ. Такой шаг стал ответом на задержание азербайджанцев в Екатеринбурге, во время которых погибли два человека.
Об этом в соцсети Х сообщило Министерство культуры страны, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказали в ведомстве, речь идет о концертах, фестивалях, театральных представлениях, выставках и ряде других мероприятий.
Министерство культуры Азербайджана заявило, что причиной этого стали "целенаправленные убийства и насильственные действия", совершенные против азербайджанцев "по признаку этнической принадлежности" в Екатеринбурге, "демонстративно совершенные российскими правоохранителями".
Что предшествовало?
Накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, о чем писали азербайджанские СМИ. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году.
Во время задержаний погибли два человека, нескольких других госпитализировали с телесными повреждениями. Всего задержали 9 человек.
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«БАНДЕ́РІВЦІ» - неофіційна назва членів революційної фракції ОУН та їхніх однодумців і прихильників🙁
А Українці для Зеленського - то гої - хахли - малороси - другосортний непотріб.
Чорні будуть різати білих, білі, чорних та жовтих і голубих...
Всім вдалого полювання - буду вболівати за кожну команду!
Закінчиться все, як мінімум, відпадом Чечні і Дагестану. А за ними і "далекий схід" скаже: "Чьо занах??"
Заріжуть всіх руских - самі керувати будуть Новою Чеченською Федерацією...
тож, ця сварка тимчасова, як у подружжя що тричі на день свариться і тричі на день трахається.
ПОВНИЙ ТРЕШ . Азери не мають гордості Їм базари маацьковські дорожчі за своїх сородичів . Продажна нація
в іхній краіні від війни !!
Кацапську мразоту потрібно гнати зі всіх цивілізованих краін ,
так як вони - це зло і фсбшні кроти , які працюють на рашистів
за бабло!!
Загалом затримали 9 людей.
Джерело: https://censor.net/ua/n3560588