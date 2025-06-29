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Новости Отмена российских культурных мероприятий в Азербайджане
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Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия

Азербайджан

Власти Азербайджана отменили в стране все культурные мероприятия с участием государственных и частных структур РФ. Такой шаг стал ответом на задержание азербайджанцев в Екатеринбурге, во время которых погибли два человека.

Об этом в соцсети Х сообщило Министерство культуры страны, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в ведомстве, речь идет о концертах, фестивалях, театральных представлениях, выставках и ряде других мероприятий.

Министерство культуры Азербайджана заявило, что причиной этого стали "целенаправленные убийства и насильственные действия", совершенные против азербайджанцев "по признаку этнической принадлежности" в Екатеринбурге, "демонстративно совершенные российскими правоохранителями".

Что предшествовало?

Накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, о чем писали азербайджанские СМИ. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году.

Во время задержаний погибли два человека, нескольких других госпитализировали с телесными повреждениями. Всего задержали 9 человек.

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Автор: 

Азербайджан (794) культура (844) россия (96446)


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Топ комментарии
+24
А як він їх має захищати? Якщо вони добровільно поїхали на мордор, то не такі вони вже й українці. Нормальний українець живе в Україні, або в одній із країн Європи, але ніяк не на мордорі.
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29.06.2025 17:36 Ответить
+9
Тільки хочеться, щоб ці події бистріше настали.
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29.06.2025 17:37 Ответить
+8
російські правоохоронці звучить недоречно, швидше російські віртухаї
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29.06.2025 17:28 Ответить
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молодці, бендоровці
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29.06.2025 17:26 Ответить
Точніше азеробендерівці!
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29.06.2025 17:41 Ответить
Пишеться через літеру А !!
«БАНДЕ́РІВЦІ» - неофіційна назва членів революційної фракції ОУН та їхніх однодумців і прихильників🙁
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29.06.2025 17:50 Ответить
Після подій 2014 року мережа супермаркетів "Варус" у Дніпрі першою впровадила порядок, згідно з яким касир(ка) мала вітатися до покуців українською. Завжди відповідав також українською та на додачу казав ще кілька привітних слів українською. Майже завжди з черги позаду чулося зміїне шипіння: "у-у-у, панаєхалі тут бєндєравеци са сваєй западной". Саме так, "бєндєравци". інколи "біндєравци", але ніколи "бандеровци" - як належить за правилами "росязика".
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29.06.2025 18:13 Ответить
єндєравци" так кажуть справжні москалі на чолі з ******.
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29.06.2025 18:37 Ответить
російські правоохоронці звучить недоречно, швидше російські віртухаї
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29.06.2025 17:28 Ответить
А ще краще , кацапські вертухаї , терористи злочинці !!
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29.06.2025 17:46 Ответить
А як Зеленський захищає українців у російській федерації?
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29.06.2025 17:32 Ответить
А як він їх має захищати? Якщо вони добровільно поїхали на мордор, то не такі вони вже й українці. Нормальний українець живе в Україні, або в одній із країн Європи, але ніяк не на мордорі.
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29.06.2025 17:36 Ответить
А - "якщо росіяни добровільно поїхали в Україну, то не такі вони вже й росіяни. Нормальний росіянин живе у росіі" щось не працює...
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29.06.2025 17:48 Ответить
А їм до війни в Україні щось загрожувало?
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29.06.2025 17:58 Ответить
А зараз загрожує?
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29.06.2025 18:04 Ответить
Ми їх душили, душили і душитимемо!
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29.06.2025 18:38 Ответить
Нормальні пристойні респектабельні файні Українці окрім України і Європи також живуть в Канаді, США, Австралії...
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29.06.2025 18:29 Ответить
Головне що клоун бандюк Зеленський захищає своїх рідних кошерних ''соплємєнніков'' в Україні.
А Українці для Зеленського - то гої - хахли - малороси - другосортний непотріб.
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29.06.2025 17:55 Ответить
Одного дня росія вспихне як сірник над пороховою бочкою міжнаціональної ненависті.
Чорні будуть різати білих, білі, чорних та жовтих і голубих...
Всім вдалого полювання - буду вболівати за кожну команду!
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29.06.2025 17:34 Ответить
Тільки хочеться, щоб ці події бистріше настали.
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29.06.2025 17:37 Ответить
Exactly. Я про це тут багато разів у коментарях писав. Ночхі у моцкві (а їх там вже більше 250 тисяч!) будуть різати бОшки "неправовірним", кров литиметься рікою, а увесь цивілізований світ буде висловлювати занепокоєння.

Закінчиться все, як мінімум, відпадом Чечні і Дагестану. А за ними і "далекий схід" скаже: "Чьо занах??"
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29.06.2025 18:04 Ответить
Для чого їм відпадати?
Заріжуть всіх руских - самі керувати будуть Новою Чеченською Федерацією...
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29.06.2025 18:28 Ответить
А у нас Смердючка нічого не порушує
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29.06.2025 17:34 Ответить
Молодці азербайджанці! Клац ... і вся московитська "культура" в помийне відро. В Україні дещо по іншому, вбивають кацапи українців вбивають, але знаходяться всілякі сердючки і "пают" ротом на "радімом" прямо зі сцени, а деякі вдячні українці розмазуть соплі по своїх мордах від "умілєнія", ну а як же - "адін народ" ... маму їх ....
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29.06.2025 17:37 Ответить
Самі винні ……Нормальні люди , вжє , б , давно покинули нацистську террористичну паРашу ,і не заробляли на крові , сплачуючи податки на вбивство , людей і ‼️І які заклади проводити , разом з террористом іойго холуями ⁉️
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29.06.2025 17:39 Ответить
геостратегічно у азербайджана нема серйозного ворога після того як вони розбили дикі племена вірмен і лижуться в десна з москалями.
тож, ця сварка тимчасова, як у подружжя що тричі на день свариться і тричі на день трахається.
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29.06.2025 17:40 Ответить
напевно так, ось і про азербайджанський літак, підбитого рашкою тиша
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29.06.2025 17:44 Ответить
Це треш - орки збили цівільний літак, а азери їм дозволяють робити культурні заходи
ПОВНИЙ ТРЕШ . Азери не мають гордості Їм базари маацьковські дорожчі за своїх сородичів . Продажна нація
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29.06.2025 18:11 Ответить
Бажано , щоби азербайджанці вигнали всіх кацапів , які ховаються
в іхній краіні від війни !!
Кацапську мразоту потрібно гнати зі всіх цивілізованих краін ,
так як вони - це зло і фсбшні кроти , які працюють на рашистів
за бабло!!
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29.06.2025 17:44 Ответить
Дуже м'яко і культурно. В краще б дзеркально.
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29.06.2025 17:46 Ответить
Ці хоть щось роблять, а земразі не знищили ні одного кацапського будинку з свинособаками у відповідь на сотні знищених наших.
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29.06.2025 17:47 Ответить
а сердючку-данилка слабо забанити?
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29.06.2025 17:47 Ответить
"Ты кто такой, давай до свидания!"
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29.06.2025 18:07 Ответить
Дуже жорстко. прям жесть..
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29.06.2025 18:10 Ответить
Ильхаму Алиеву теперь лучше не летать самолетом над московией и чай где попало не пить,но ответ на зверства путинцев впечатляет,азербайджанцы не обоссались и не стали подхалимно говорить "русские тоже люди".
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29.06.2025 18:10 Ответить
Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану
Загалом затримали 9 людей.
Джерело: https://censor.net/ua/n3560588
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29.06.2025 18:14 Ответить
 
 