Азербайджан отменил визит парламентской делегации в РФ
Парламентская делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не поедет на 23-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ, которое должно было состояться в Москве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Report.
Отмечается, что причиной отмены поездки парламентской делегации в российскую столицу стали "целенаправленные убийства и акты насилия на этнической почве со стороны российских правоохранителей в Екатеринбурге против граждан Азербайджана без суда и следствия", а также, что "подобные случаи в последнее время приобрели системный характер".
Кроме того, власти Азербайджана отменили в стране все культурные мероприятия с участием государственных и частных структур РФ.
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Вона повинна роісії війну об'явити?
Максимум- це дипломатичні кроки.
Нравітца, не нравітца, а прутіну нюхати!
Чи там нас не било?