Азербайджан отменил визит парламентской делегации в РФ

Парламентская делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не поедет на 23-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ, которое должно было состояться в Москве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Report.

Отмечается, что причиной отмены поездки парламентской делегации в российскую столицу стали "целенаправленные убийства и акты насилия на этнической почве со стороны российских правоохранителей в Екатеринбурге против граждан Азербайджана без суда и следствия", а также, что "подобные случаи в последнее время приобрели системный характер".

Кроме того, власти Азербайджана отменили в стране все культурные мероприятия с участием государственных и частных структур РФ.

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