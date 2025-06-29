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Новости Отношения РФ и Азербайджана
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Азербайджан отменил визит парламентской делегации в РФ

Азербайджанская парламентская делегация не поедет в РФ

Парламентская делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не поедет на 23-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ, которое должно было состояться в Москве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Report.

Отмечается, что причиной отмены поездки парламентской делегации в российскую столицу стали "целенаправленные убийства и акты насилия на этнической почве со стороны российских правоохранителей в Екатеринбурге против граждан Азербайджана без суда и следствия", а также, что "подобные случаи в последнее время приобрели системный характер".

Кроме того, власти Азербайджана отменили в стране все культурные мероприятия с участием государственных и частных структур РФ.

Читайте: Сибига отбыл с визитом в Азербайджан для расширения двусторонних отношений между странами, - МИД

Автор: 

Азербайджан (796) россия (96446)


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Кавказе, прокидайся. Час помститися кацапським звірам за столітні знущання.
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29.06.2025 19:46 Ответить
Азербайджан- це окрема, невелика країна, на Південному Кавказі. Вона не фходить до рф.
Вона повинна роісії війну об'явити?
Максимум- це дипломатичні кроки.
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29.06.2025 20:19 Ответить
А нехер было жить на расеи и зарабатывать рубли. Думали расеяне не нацисты
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29.06.2025 19:46 Ответить
Праільно зробили бо від чумних свинособак хворих на сказ треба триматись якумого далі, як шо не маєтє можливості їх пристрелити.
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29.06.2025 19:48 Ответить
Алиев путина на болту вертел.
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29.06.2025 19:49 Ответить
Ось табє, прутень, і ******* день!!!
Нравітца, не нравітца, а прутіну нюхати!
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29.06.2025 19:51 Ответить
А росіяни за збитий азербайджанський пасажирський літак вже покаяїлись і розплатились?
Чи там нас не било?
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29.06.2025 19:55 Ответить
Можна чекати довічно поки кацапи покаються і розплатяться.
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29.06.2025 20:29 Ответить
 
 