МЗС РФ викликало посла Азербайджану після затримання агентів ФСБ у Баку

Росія викликала посла Азербайджану Рахмана Мустафаєва після того, як у Баку затримали двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям у пропагандистській агенції Sputnik.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на МЗС Росії повідомило російське ТАСС.

"У зв'язку з недружніми діями Баку і незаконним затриманням російських журналістів, до яких всі ці роки у влади Азербайджану не було жодних претензій, в МЗС викликаний посол Азербайджанської Республіки", - заявили там.

Перед тим речниця МЗС РФ Марія Захарова нарікала, що російські дипломати у Баку не можуть сконтактувати із затриманими.

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Що передувало?

Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.

Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.

Згодом Азербайджан скасував усі російські культурні заходи, а також візит парламентської делегації в РФ.

Під час масштабної спецоперації в офісі агентства "Спутник-Азербайджан" (бакинське відділення російського міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня) Міністерство внутрішніх справ Азербайджану затримало кількох осіб, серед яких двоє співробітників Федеральної служби безпеки Росії.

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