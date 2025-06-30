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Новини Стосунки РФ та Азербайджану
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До офісу російських пропагандистів "Sputnik" в Азербайджані прийшли правоохоронці, - ЗМІ

Азербайджан та Росія. До пропагандистів РФ прийшла поліція

В офісі російського інформаційного агентства "Спутник-Азербайджан" проводиться операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Baku.ws.

Наразі поліція взяла офіс під контроль.

Роботу "Спутник-Азербайджан" було припинено деякий час тому. Попри це стало відомо, що агенція продовжувала свою діяльність, а співробітники виходили на роботу.

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Що передувало?

Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.

Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.

Згодом Азербайджан скасував усі російські культурні заходи, а також візит парламентської делегації в РФ.

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Автор: 

Азербайджан (860) пропаганда (2830) росія (66478)


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Азербайджан посилає ***** за курсом хрейсера мацква
Респект
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30.06.2025 12:12 Відповісти
Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану. Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями.

Сподіваюсь, азербайджанці діятимуть відповідно.
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30.06.2025 12:13 Відповісти
Оце діло. Азербайджа почав виводити блох, вщей, гнид та глистів. Європі приклад.
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30.06.2025 12:18 Відповісти
опущенный педофил всея московии извинился перед Алиевым, что то не припомню?
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30.06.2025 12:25 Відповісти
До азерів довго доходить, з ким не можна водити дружбу.
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30.06.2025 12:27 Відповісти
Алієв дав команду фас ! може тепер перекриють шлях санкційним товарам в кацапію .
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30.06.2025 12:31 Відповісти
Красавчики,а в Украине продолжает спокойно работать офис помощника сивковича разрушающий экономику Украины.
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30.06.2025 12:35 Відповісти
Азербайджан дуже хитро себе поводить
Однією рукою : веде бізнес з рашкою , але собі на користь. Бо партнерів у цього лайна - йок і обирати не доводиться

Іншою : знищує усіх "рускомирских" вошей у себе на землі

Щось подібне робив Порох , коли з одного боку купував у потонувшего в корупції режиму рашки клістрони для ППО , з іншого: зміцнював армію , ВПК і економіку
Але не оцінили, навідміно від , Азербайджан, дії влади
Тепер маємо те , що маємо
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30.06.2025 12:44 Відповісти
Азербайджан проводить операцію з денацифікації інформаційного простору.
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30.06.2025 12:48 Відповісти
 
 