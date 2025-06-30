До офісу російських пропагандистів "Sputnik" в Азербайджані прийшли правоохоронці, - ЗМІ

В офісі російського інформаційного агентства "Спутник-Азербайджан" проводиться операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Baku.ws.

Наразі поліція взяла офіс під контроль.

Роботу "Спутник-Азербайджан" було припинено деякий час тому. Попри це стало відомо, що агенція продовжувала свою діяльність, а співробітники виходили на роботу.

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Що передувало?

Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.

Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.

Згодом Азербайджан скасував усі російські культурні заходи, а також візит парламентської делегації в РФ.

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