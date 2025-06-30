До офісу російських пропагандистів "Sputnik" в Азербайджані прийшли правоохоронці, - ЗМІ
В офісі російського інформаційного агентства "Спутник-Азербайджан" проводиться операція.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Baku.ws.
Наразі поліція взяла офіс під контроль.
Роботу "Спутник-Азербайджан" було припинено деякий час тому. Попри це стало відомо, що агенція продовжувала свою діяльність, а співробітники виходили на роботу.
Що передувало?
Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.
Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.
Згодом Азербайджан скасував усі російські культурні заходи, а також візит парламентської делегації в РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Респект
Сподіваюсь, азербайджанці діятимуть відповідно.
Однією рукою : веде бізнес з рашкою , але собі на користь. Бо партнерів у цього лайна - йок і обирати не доводиться
Іншою : знищує усіх "рускомирских" вошей у себе на землі
Щось подібне робив Порох , коли з одного боку купував у потонувшего в корупції режиму рашки клістрони для ППО , з іншого: зміцнював армію , ВПК і економіку
Але не оцінили, навідміно від , Азербайджан, дії влади
Тепер маємо те , що маємо