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Новини Активізація пропаганди РФ в Україні
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РФ готує інформкампанію, спрямовану на дискредитацію євроінтеграції України, - ЦПД

Російська пропаганда

В найближчі два тижні російська пропаганда посилить інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію євроінтеграції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії дезінформації. 

Очікується, що прокремлівські медіа та політики продовжать просувати меседжі про "загрозу", яку нібито становить інтеграція України для самої Європи.

"Також прогнозується посилення пропагандистських меседжів про Україну як "failed state", що буцімто вдається до тероризму; спроб вкидати в український інфопростір антимобілізаційних фейків і маніпуляцій. На тлі підготовки та проведення саміту БРІКС очікується нагнітання ru-пропагандою антизахідних наративів", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними ЦПД, можливе посилення з боку РФ антиукраїнської риторики в Білорусі напередодні дня незалежності країни та нові інформаційні атаки проти Вірменії й Азербайджану.

Автор: 

пропаганда (2830) росія (66478) Центр протидії дезінформації (166)


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Топ коментарі
+7
А можна дикредитувати євроінтеграцію краще, ніж своїими діями роблять ЗЄ та його дефективні менеджери?

Достатньо просто перелічити "досягнення" антикорупційних реформ та посадових призначень ЗЄ-влади, щоб вийшла дискредитація.
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30.06.2025 11:48 Відповісти
+7
5-6 дефективних менеджерів на чолі з клоуном не справляються з дискредитацією євроінтеграції України?
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30.06.2025 12:01 Відповісти
+4
Ми й самі непогано себе дискредитуєм - корупція зашкалює
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30.06.2025 11:56 Відповісти
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А можна дикредитувати євроінтеграцію краще, ніж своїими діями роблять ЗЄ та його дефективні менеджери?

Достатньо просто перелічити "досягнення" антикорупційних реформ та посадових призначень ЗЄ-влади, щоб вийшла дискредитація.
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30.06.2025 11:48 Відповісти
Просто ЗЕскоти грають на випередження, мародерять теж не вони, а кацапські кроти!
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30.06.2025 12:17 Відповісти
Адекватному ЄС кацапські умозведення,від країни агресора,не мають значення.
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30.06.2025 11:51 Відповісти
Псевдоукраїнський блохер" ондрюша лугандонський " вчора вже відзначився одним з перших - сподівається на премію від кураторів
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30.06.2025 11:56 Відповісти
Ми й самі непогано себе дискредитуєм - корупція зашкалює
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30.06.2025 11:56 Відповісти
кацапам не треба нічого дискредитувати, випустять бібу та бобу - орбана та фіцо і ті успішно по*ерять все, вони вміють.
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30.06.2025 11:59 Відповісти
5-6 дефективних менеджерів на чолі з клоуном не справляються з дискредитацією євроінтеграції України?
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30.06.2025 12:01 Відповісти
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30.06.2025 12:02 Відповісти
Наче рашисти до сих пір цього не робили. Да рашисти всю історію тільки принижували Україну і дискредитували. При цьому самі рашисти не мають даже своєї країни і своєй нації. Все чим рашисти гордяться це тим що захопили два десятки чужих країн назвавши їх республіками і оголосили це російською федерацією
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30.06.2025 12:10 Відповісти
Ця інформація для бовдурів,бо неможливо дескридетувати Україну сросіяками,тому що Україну дескридетували ригозелені потвори на чолі з малороським вилупком,починаючі з 2019 року.
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30.06.2025 12:15 Відповісти
Більше ніж ЗЕбіл мародер навряд чи хтось зможе дискредитувати Україну!
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30.06.2025 12:15 Відповісти
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30.06.2025 12:23 Відповісти
Я навіть не знаю, що може дискредитувати гірше, ніж дармоїди що живуть на гранти.
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30.06.2025 12:27 Відповісти
Більше ніж ОПа зє дисредитувати Україну неможливо!
"При зєленському я впевнений у завтрашньому ДНІ!
Це дно буде глибше сьогоднішнього."
Нажаль не моє,але сформульвано вірно !
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30.06.2025 12:52 Відповісти
А як можна дискредитувати дискредитоване?
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30.06.2025 13:03 Відповісти
 
 