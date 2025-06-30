РФ готує інформкампанію, спрямовану на дискредитацію євроінтеграції України, - ЦПД

В найближчі два тижні російська пропаганда посилить інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію євроінтеграції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії дезінформації.

Очікується, що прокремлівські медіа та політики продовжать просувати меседжі про "загрозу", яку нібито становить інтеграція України для самої Європи.

"Також прогнозується посилення пропагандистських меседжів про Україну як "failed state", що буцімто вдається до тероризму; спроб вкидати в український інфопростір антимобілізаційних фейків і маніпуляцій. На тлі підготовки та проведення саміту БРІКС очікується нагнітання ru-пропагандою антизахідних наративів", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними ЦПД, можливе посилення з боку РФ антиукраїнської риторики в Білорусі напередодні дня незалежності країни та нові інформаційні атаки проти Вірменії й Азербайджану.