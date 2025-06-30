РФ готовит информкампанию, направленную на дискредитацию евроинтеграции Украины, - ЦПД

В ближайшие две недели российская пропаганда усилит информационную кампанию, направленную на дискредитацию евроинтеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.

Ожидается, что прокремлевские медиа и политики продолжат продвигать месседжи об "угрозе", которую якобы представляет интеграция Украины для самой Европы.

"Также прогнозируется усиление пропагандистских месседжей об Украине как "failed state", которая якобы прибегает к терроризму; попыток вбрасывать в украинское инфопространство антимобилизационные фейки и манипуляции. На фоне подготовки и проведения саммита БРИКС ожидается нагнетание ru-пропагандой антизападных нарративов", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловьев призывает к нападению на Европу: "Столкновение неизбежно и первый удар может решить все". ВИДЕО

Кроме того, по данным ЦПИ, возможно усиление со стороны РФ антиукраинской риторики в Беларуси накануне дня независимости страны и новые информационные атаки против Армении и Азербайджана.