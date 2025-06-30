РФ готовит информкампанию, направленную на дискредитацию евроинтеграции Украины, - ЦПД
В ближайшие две недели российская пропаганда усилит информационную кампанию, направленную на дискредитацию евроинтеграции Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.
Ожидается, что прокремлевские медиа и политики продолжат продвигать месседжи об "угрозе", которую якобы представляет интеграция Украины для самой Европы.
"Также прогнозируется усиление пропагандистских месседжей об Украине как "failed state", которая якобы прибегает к терроризму; попыток вбрасывать в украинское инфопространство антимобилизационные фейки и манипуляции. На фоне подготовки и проведения саммита БРИКС ожидается нагнетание ru-пропагандой антизападных нарративов", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ЦПИ, возможно усиление со стороны РФ антиукраинской риторики в Беларуси накануне дня независимости страны и новые информационные атаки против Армении и Азербайджана.
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Достатньо просто перелічити "досягнення" антикорупційних реформ та посадових призначень ЗЄ-влади, щоб вийшла дискредитація.
"При зєленському я впевнений у завтрашньому ДНІ!
Це дно буде глибше сьогоднішнього."
Нажаль не моє,але сформульвано вірно !