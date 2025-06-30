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РФ готовит информкампанию, направленную на дискредитацию евроинтеграции Украины, - ЦПД

Российская пропаганда

В ближайшие две недели российская пропаганда усилит информационную кампанию, направленную на дискредитацию евроинтеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.

Ожидается, что прокремлевские медиа и политики продолжат продвигать месседжи об "угрозе", которую якобы представляет интеграция Украины для самой Европы.

"Также прогнозируется усиление пропагандистских месседжей об Украине как "failed state", которая якобы прибегает к терроризму; попыток вбрасывать в украинское инфопространство антимобилизационные фейки и манипуляции. На фоне подготовки и проведения саммита БРИКС ожидается нагнетание ru-пропагандой антизападных нарративов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным ЦПИ, возможно усиление со стороны РФ антиукраинской риторики в Беларуси накануне дня независимости страны и новые информационные атаки против Армении и Азербайджана.

Автор: 

пропаганда (3703) россия (96455) Центр противодействия дезинформации (137)


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Топ комментарии
+8
А можна дикредитувати євроінтеграцію краще, ніж своїими діями роблять ЗЄ та його дефективні менеджери?

Достатньо просто перелічити "досягнення" антикорупційних реформ та посадових призначень ЗЄ-влади, щоб вийшла дискредитація.
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30.06.2025 11:48 Ответить
+7
5-6 дефективних менеджерів на чолі з клоуном не справляються з дискредитацією євроінтеграції України?
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30.06.2025 12:01 Ответить
+4
Ми й самі непогано себе дискредитуєм - корупція зашкалює
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30.06.2025 11:56 Ответить
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А можна дикредитувати євроінтеграцію краще, ніж своїими діями роблять ЗЄ та його дефективні менеджери?

Достатньо просто перелічити "досягнення" антикорупційних реформ та посадових призначень ЗЄ-влади, щоб вийшла дискредитація.
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30.06.2025 11:48 Ответить
Просто ЗЕскоти грають на випередження, мародерять теж не вони, а кацапські кроти!
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30.06.2025 12:17 Ответить
Адекватному ЄС кацапські умозведення,від країни агресора,не мають значення.
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30.06.2025 11:51 Ответить
Псевдоукраїнський блохер" ондрюша лугандонський " вчора вже відзначився одним з перших - сподівається на премію від кураторів
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30.06.2025 11:56 Ответить
Ми й самі непогано себе дискредитуєм - корупція зашкалює
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30.06.2025 11:56 Ответить
кацапам не треба нічого дискредитувати, випустять бібу та бобу - орбана та фіцо і ті успішно по*ерять все, вони вміють.
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30.06.2025 11:59 Ответить
5-6 дефективних менеджерів на чолі з клоуном не справляються з дискредитацією євроінтеграції України?
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30.06.2025 12:01 Ответить
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30.06.2025 12:02 Ответить
Наче рашисти до сих пір цього не робили. Да рашисти всю історію тільки принижували Україну і дискредитували. При цьому самі рашисти не мають даже своєї країни і своєй нації. Все чим рашисти гордяться це тим що захопили два десятки чужих країн назвавши їх республіками і оголосили це російською федерацією
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30.06.2025 12:10 Ответить
Ця інформація для бовдурів,бо неможливо дескридетувати Україну сросіяками,тому що Україну дескридетували ригозелені потвори на чолі з малороським вилупком,починаючі з 2019 року.
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30.06.2025 12:15 Ответить
Більше ніж ЗЕбіл мародер навряд чи хтось зможе дискредитувати Україну!
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30.06.2025 12:15 Ответить
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30.06.2025 12:23 Ответить
Я навіть не знаю, що може дискредитувати гірше, ніж дармоїди що живуть на гранти.
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30.06.2025 12:27 Ответить
Більше ніж ОПа зє дисредитувати Україну неможливо!
"При зєленському я впевнений у завтрашньому ДНІ!
Це дно буде глибше сьогоднішнього."
Нажаль не моє,але сформульвано вірно !
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30.06.2025 12:52 Ответить
А як можна дискредитувати дискредитоване?
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30.06.2025 13:03 Ответить
 
 