В офис российских пропагандистов "Sputnik" в Азербайджане пришли правоохранители, - СМИ
В офисе российского информационного агентства "Спутник-Азербайджан" проводится операция.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Baku.ws.
В настоящее время полиция взяла офис под контроль.
Работа "Спутник-Азербайджан" была прекращена некоторое время назад. Несмотря на это стало известно, что агентство продолжало свою деятельность, а сотрудники выходили на работу.
Что предшествовало?
Накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, о чем писали азербайджанские СМИ. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году.
Во время задержаний погибли два человека, нескольких других госпитализировали с телесными повреждениями. Всего задержали 9 человек.
Впоследствии Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия, а также визит парламентской делегации в РФ.
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Респект
Сподіваюсь, азербайджанці діятимуть відповідно.
Однією рукою : веде бізнес з рашкою , але собі на користь. Бо партнерів у цього лайна - йок і обирати не доводиться
Іншою : знищує усіх "рускомирских" вошей у себе на землі
Щось подібне робив Порох , коли з одного боку купував у потонувшего в корупції режиму рашки клістрони для ППО , з іншого: зміцнював армію , ВПК і економіку
Але не оцінили, навідміно від , Азербайджан, дії влади
Тепер маємо те , що маємо