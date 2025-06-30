В офис российских пропагандистов "Sputnik" в Азербайджане пришли правоохранители, - СМИ

В офисе российского информационного агентства "Спутник-Азербайджан" проводится операция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Baku.ws.

В настоящее время полиция взяла офис под контроль.

Работа "Спутник-Азербайджан" была прекращена некоторое время назад. Несмотря на это стало известно, что агентство продолжало свою деятельность, а сотрудники выходили на работу.

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Что предшествовало?

Накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, о чем писали азербайджанские СМИ. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году.

Во время задержаний погибли два человека, нескольких других госпитализировали с телесными повреждениями. Всего задержали 9 человек.

Впоследствии Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия, а также визит парламентской делегации в РФ.

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