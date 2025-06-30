РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10075 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и Азербайджана
2 723 9

В офис российских пропагандистов "Sputnik" в Азербайджане пришли правоохранители, - СМИ

Азербайджан и Россия. К пропагандистам РФ пришла полиция

В офисе российского информационного агентства "Спутник-Азербайджан" проводится операция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Baku.ws.

В настоящее время полиция взяла офис под контроль.

Работа "Спутник-Азербайджан" была прекращена некоторое время назад. Несмотря на это стало известно, что агентство продолжало свою деятельность, а сотрудники выходили на работу.

Смотрите: Пропагандист Соловьев призывает к нападению на Европу: "Столкновение неизбежно и первый удар может решить все". ВИДЕО

Что предшествовало?

Накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, о чем писали азербайджанские СМИ. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году.

Во время задержаний погибли два человека, нескольких других госпитализировали с телесными повреждениями. Всего задержали 9 человек.

Впоследствии Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия, а также визит парламентской делегации в РФ.

Читайте: РФ готовит информкампанию, направленную на дискредитацию евроинтеграции Украины, - ЦПД

Автор: 

Азербайджан (796) пропаганда (3703) россия (96455)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Азербайджан посилає ***** за курсом хрейсера мацква
Респект
показать весь комментарий
30.06.2025 12:12 Ответить
Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану. Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями.

Сподіваюсь, азербайджанці діятимуть відповідно.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:13 Ответить
Оце діло. Азербайджа почав виводити блох, вщей, гнид та глистів. Європі приклад.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:18 Ответить
опущенный педофил всея московии извинился перед Алиевым, что то не припомню?
показать весь комментарий
30.06.2025 12:25 Ответить
До азерів довго доходить, з ким не можна водити дружбу.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:27 Ответить
Алієв дав команду фас ! може тепер перекриють шлях санкційним товарам в кацапію .
показать весь комментарий
30.06.2025 12:31 Ответить
Красавчики,а в Украине продолжает спокойно работать офис помощника сивковича разрушающий экономику Украины.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:35 Ответить
Азербайджан дуже хитро себе поводить
Однією рукою : веде бізнес з рашкою , але собі на користь. Бо партнерів у цього лайна - йок і обирати не доводиться

Іншою : знищує усіх "рускомирских" вошей у себе на землі

Щось подібне робив Порох , коли з одного боку купував у потонувшего в корупції режиму рашки клістрони для ППО , з іншого: зміцнював армію , ВПК і економіку
Але не оцінили, навідміно від , Азербайджан, дії влади
Тепер маємо те , що маємо
показать весь комментарий
30.06.2025 12:44 Ответить
Азербайджан проводить операцію з денацифікації інформаційного простору.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:48 Ответить
 
 