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Новости Отношения РФ и Азербайджана
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МИД РФ вызвал посла Азербайджана после задержания агентов ФСБ в Баку

МЗС РФ

Россия вызвала посла Азербайджана Рахмана Мустафаева после того, как в Баку задержали двух агентов российской ФСБ, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на МИД России сообщило российское ТАСС.

"В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики", - заявили там.

Перед тем пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сетовала, что российские дипломаты в Баку не могут связаться с задержанными.

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Что предшествовало?

Накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, о чем писали азербайджанские СМИ. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году.

Во время задержаний погибли два человека, нескольких других госпитализировали с телесными повреждениями. Всего задержали 9 человек.

Впоследствии Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия, а также визит парламентской делегации в РФ.

Во время масштабной спецоперации в офисе агентства "Спутник-Азербайджан" (бакинское отделение российского международного информационного агентства "Россия сегодня") Министерство внутренних дел Азербайджана задержало несколько человек, среди которых - двое сотрудников Федеральной службы безопасности России.

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Автор: 

Азербайджан (796) МИД РФ (1678) посол (1810) россия (96455)


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Ядерного удара по Баку не будет?
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30.06.2025 17:59 Ответить
За азерами Ердоган стоїть, такшта раша атсасьот!
С проглотом!
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30.06.2025 18:00 Ответить
Як і з кримськими татарами.
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30.06.2025 18:10 Ответить
Да-да, "наших мальчиков надо немедленно освободить", как сказала бы потаскушка Латынина..
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30.06.2025 18:15 Ответить
 
 