Двоих сотрудников ФСБ задержали среди пропагандистов агентства РФ "Sputnik" в Азербайджане
В ходе масштабной спецоперации в офисе агентства "Спутник-Азербайджан" (бакинское отделение российского международного информационного агентства "Россия сегодня") Министерство внутренних дел Азербайджана задержало нескольких человек, среди которых - двое сотрудников Федеральной службы безопасности России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Qafqazinfo.
Издание сообщает, что МВД с утра проводит операцию в бакинском офисе "Спутник-Азербайджан".
Как отмечается, еще в феврале этого года было принято решение о приостановлении деятельности агентства, которое работает как отделение российского международного информационного агентства "Россия сегодня".
Сообщается, что это решение было принято с целью обеспечения паритета в деятельности азербайджанских государственных медиа за рубежом и иностранных журналистов в стране. То есть количество журналистов, работающих в Баку на Sputnik, должно было соответствовать количеству журналистов, работающих в России в азербайджанском агентстве AZERTAC.
Однако редакция "Спутник-Азербайджан" не выполнила это решение. Редакция и коллектив не прекратили свою деятельность.
Ранее сообщалось, что в офисе российского информационного агентства "Спутник-Азербайджан" проводится операция.
Что предшествовало?
Накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, о чем писали азербайджанские СМИ. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году.
Во время задержаний погибли два человека, нескольких других госпитализировали с телесными повреждениями. Всего задержали 9 человек.
Впоследствии Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия, а также визит парламентской делегации в РФ.
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