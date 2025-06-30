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Новости Отношения РФ и Азербайджана
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Двоих сотрудников ФСБ задержали среди пропагандистов агентства РФ "Sputnik" в Азербайджане

Обыски в агентстве РФ

В ходе масштабной спецоперации в офисе агентства "Спутник-Азербайджан" (бакинское отделение российского международного информационного агентства "Россия сегодня") Министерство внутренних дел Азербайджана задержало нескольких человек, среди которых - двое сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Qafqazinfo.

Издание сообщает, что МВД с утра проводит операцию в бакинском офисе "Спутник-Азербайджан".

Как отмечается, еще в феврале этого года было принято решение о приостановлении деятельности агентства, которое работает как отделение российского международного информационного агентства "Россия сегодня".

Сообщается, что это решение было принято с целью обеспечения паритета в деятельности азербайджанских государственных медиа за рубежом и иностранных журналистов в стране. То есть количество журналистов, работающих в Баку на Sputnik, должно было соответствовать количеству журналистов, работающих в России в азербайджанском агентстве AZERTAC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия

Однако редакция "Спутник-Азербайджан" не выполнила это решение. Редакция и коллектив не прекратили свою деятельность.

Ранее сообщалось, что в офисе российского информационного агентства "Спутник-Азербайджан" проводится операция.

Что предшествовало?

Накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, о чем писали азербайджанские СМИ. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году.

Во время задержаний погибли два человека, нескольких других госпитализировали с телесными повреждениями. Всего задержали 9 человек.

Впоследствии Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия, а также визит парламентской делегации в РФ.

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Автор: 

Азербайджан (796) ФСБ (1945)


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Як то кажуть "милые бранятся - только тешатся"
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30.06.2025 16:23 Ответить
А були сумніва шо там є агенти фесебє? Тільки вой машки алкашки про блокування та неможливість зв'язатися кажить шо там ше то кубло розмістилося!
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30.06.2025 16:23 Ответить
Це повинно стати мейнстрімом в усьому світі, на московію і її фашистів повинні полювати всі від малого до великого і не тільки тому що нквс так когось на болоті притискає, а по факту існування клоаки і її зомбаків що є загрозою цивілізованому людству
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30.06.2025 16:26 Ответить
Повірте кацапьку мерзоту.
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30.06.2025 16:27 Ответить
Повісьте
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30.06.2025 16:29 Ответить
Чому тільки двох?
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30.06.2025 16:37 Ответить
Тільки двох? В тій агенції було тільки два працівника?
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30.06.2025 17:13 Ответить
 
 