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Новини Стосунки РФ та Азербайджану
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Двох співробітників ФСБ затримали серед пропагандистів агенції РФ "Sputnik" в Азербайджані

Обшуки в агенції РФ

Під час масштабної спецоперації в офісі агентства "Спутник-Азербайджан" (бакинське відділення російського міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня) Міністерство внутрішніх справ Азербайджану затримало кількох осіб, серед яких двоє співробітників Федеральної служби безпеки Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Qafqazinfo.

Видання повідомляє, що МВС від ранку проводить операцію в бакинському офісі "Спутник-Азербайджан".

Як зазначається, ще в лютому цього року було ухвалено рішення про призупинення діяльності агентства, яке працює як відділення російського міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня".

Повідомляється, що це рішення було ухвалено з метою забезпечення паритету в діяльності азербайджанських державних медіа за кордоном та іноземних журналістів у країні. Тобто кількість журналістів, які працюють у Баку на Sputnik, мала відповідати кількості журналістів, які працюють у Росії в азербайджанському агенстві AZERTAC.

Також читайте: Азербайджан скасував візит парламентської делегації в РФ

Однак редакція "Спутник-Азербайджан" не виконала це рішення. Редакція та колектив не припинили свою діяльність.

Раніше повідомлялося, що в офісі російського інформаційного агентства "Спутник-Азербайджан" проводиться операція.

Що передувало?

Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.

Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.

Згодом Азербайджан скасував усі російські культурні заходи, а також візит парламентської делегації в РФ.

Автор: 

Азербайджан (860) ФСБ (1460)


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Як то кажуть "милые бранятся - только тешатся"
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30.06.2025 16:23 Відповісти
А були сумніва шо там є агенти фесебє? Тільки вой машки алкашки про блокування та неможливість зв'язатися кажить шо там ше то кубло розмістилося!
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30.06.2025 16:23 Відповісти
Це повинно стати мейнстрімом в усьому світі, на московію і її фашистів повинні полювати всі від малого до великого і не тільки тому що нквс так когось на болоті притискає, а по факту існування клоаки і її зомбаків що є загрозою цивілізованому людству
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30.06.2025 16:26 Відповісти
Повірте кацапьку мерзоту.
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30.06.2025 16:27 Відповісти
Повісьте
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30.06.2025 16:29 Відповісти
Чому тільки двох?
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30.06.2025 16:37 Відповісти
Тільки двох? В тій агенції було тільки два працівника?
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30.06.2025 17:13 Відповісти
 
 