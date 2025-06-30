Двох співробітників ФСБ затримали серед пропагандистів агенції РФ "Sputnik" в Азербайджані

Під час масштабної спецоперації в офісі агентства "Спутник-Азербайджан" (бакинське відділення російського міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня) Міністерство внутрішніх справ Азербайджану затримало кількох осіб, серед яких двоє співробітників Федеральної служби безпеки Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Qafqazinfo.

Видання повідомляє, що МВС від ранку проводить операцію в бакинському офісі "Спутник-Азербайджан".

Як зазначається, ще в лютому цього року було ухвалено рішення про призупинення діяльності агентства, яке працює як відділення російського міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня".

Повідомляється, що це рішення було ухвалено з метою забезпечення паритету в діяльності азербайджанських державних медіа за кордоном та іноземних журналістів у країні. Тобто кількість журналістів, які працюють у Баку на Sputnik, мала відповідати кількості журналістів, які працюють у Росії в азербайджанському агенстві AZERTAC.

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Однак редакція "Спутник-Азербайджан" не виконала це рішення. Редакція та колектив не припинили свою діяльність.

Раніше повідомлялося, що в офісі російського інформаційного агентства "Спутник-Азербайджан" проводиться операція.

Що передувало?

Напередодні, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану, про що писали азербайджанські ЗМІ. Затримання були пов’язані з розслідуванням справи про вбивство торговця у 2001 році.

Під час затримань загинули дві людини, кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. Загалом затримали 9 людей.

Згодом Азербайджан скасував усі російські культурні заходи, а також візит парламентської делегації в РФ.