РФ вручила ноту послу Азербайджана из-за задержания российских пропагандистов и "недружественных действий" Баку

Министерство иностранных дел России вручило ноту послу Азербайджана Рахману Мустафаеву из-за задержания сотрудников российского пропагандистского информагентства "Sputnik". Там обвинили Баку в "недружественных к Москве действиях".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Во время встречи с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю. Галузиным послу был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Недружественными действиями, по мнению Кремля, являются:

отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога;

развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания;

возмутительные, неприемлемые действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства "Спутник Азербайджан" и его сотрудников;

отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов.

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Послу Азербайджана вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов И.Н.Картавых и Е.В.Белоусова.

"Относительно ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в т.ч. против граждан Азербайджана", - утверждают в российском МИДе.

В России добавили, что любые попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий расцениваются как "вмешательство во внутренние дела РФ".

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Что предшествовало?

Накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, о чем писали азербайджанские СМИ. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году.

Во время задержаний погибли два человека, нескольких других госпитализировали с телесными повреждениями. Всего задержали 9 человек.

Впоследствии Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия, а также визит парламентской делегации в РФ.

Во время масштабной спецоперации в офисе агентства "Спутник-Азербайджан" (бакинское отделение российского международного информационного агентства "Россия сегодня") Министерство внутренних дел Азербайджана задержало нескольких человек, среди которых двое сотрудников Федеральной службы безопасности России.

30 июня Россия вызвала посла Азербайджана Рахмана Мустафаева после того, как в Баку задержали двух агентов российской ФСБ, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik.

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