РФ вручила ноту послу Азербайджана из-за задержания российских пропагандистов и "недружественных действий" Баку
Министерство иностранных дел России вручило ноту послу Азербайджана Рахману Мустафаеву из-за задержания сотрудников российского пропагандистского информагентства "Sputnik". Там обвинили Баку в "недружественных к Москве действиях".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.
"Во время встречи с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю. Галузиным послу был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Недружественными действиями, по мнению Кремля, являются:
- отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога;
- развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания;
- возмутительные, неприемлемые действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства "Спутник Азербайджан" и его сотрудников;
- отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов.
Послу Азербайджана вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов И.Н.Картавых и Е.В.Белоусова.
"Относительно ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в т.ч. против граждан Азербайджана", - утверждают в российском МИДе.
В России добавили, что любые попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий расцениваются как "вмешательство во внутренние дела РФ".
Что предшествовало?
Накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, о чем писали азербайджанские СМИ. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году.
Во время задержаний погибли два человека, нескольких других госпитализировали с телесными повреждениями. Всего задержали 9 человек.
Впоследствии Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия, а также визит парламентской делегации в РФ.
Во время масштабной спецоперации в офисе агентства "Спутник-Азербайджан" (бакинское отделение российского международного информационного агентства "Россия сегодня") Министерство внутренних дел Азербайджана задержало нескольких человек, среди которых двое сотрудников Федеральной службы безопасности России.
30 июня Россия вызвала посла Азербайджана Рахмана Мустафаева после того, как в Баку задержали двух агентов российской ФСБ, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik.
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Добре, що не заставили дивитися як Машка-алкашка калинку-малинку танцює...
Алієв кацапів на "путіну" крутив !
хочя взавра вони знову будуть цілуватися - два скажених це сила силенна...
Любое государство в здравом уме никогда бы не отдало трупы, носящие следы чудовищных и избыточных пыток арестантов. Но, РФ надоело прикидываться цивилизованной страной. Все равно никто уже в эту игру не верит. То, что мертвецы основательно изуродованы и именно пытки стали причиной смерти ясно любому судмедэксперту с первого взгляда. Впрочем, по правилам путинизма, тюремные истязания давно стали нормой и «общим местом».
Задержанные и скончавшиеся в Екатеринбурге братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, подверглись пыткам,
выяснила экспертиза, проведенная в Азербайджане, сообщает Minval.
Согласно заключению судмедэкспертов, у братьев были зафиксированы многочисленные телесные повреждения: смещённый перелом носа, деформация грудной клетки, крупные гематомы вокруг глаз, кровоподтёки на слизистой оболочке верхней и нижней губ, ссадины в области надбровных дуг, кровоподтёки на тыльной стороне обеих кистей рук. Кроме того, обнаружены кровоподтеки в области половых органов, а также полосообразная ссадина размером 17×2,5 см на внутренней поверхности бедра. Зафиксированы также ссадины на левом боку.
Новая экспертиза в Баку показала: братьев буквально забили насмерть.
А вот что заявили в России: Зияддин якобы умер от сердечного приступа, а у Гусейна - какие-то «неуточнённые травмы».
В Азербайджане говорят: у одного из братьев сломаны почти все рёбра, деформирована грудная клетка, гематомы на лице, почках, в паху. Следы побоев по всему телу, в том числе в районе глаз и губ. Один из переломов - со смещением носа.
Медицинская экспертиза установила, что смерть обоих братьев наступила в результате посттравматического и постгеморрагического шока.
Напомним, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы были убиты 27 июня во время утреннего рейда ФСБ в дома азербайджанцев в Екатеринбурге. Сафаровы, по версии СК РФ, были связаны с убийствами предпринимателей и массовым отравлением алкоголем.