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Новости Отношения РФ и Армении
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Армения выразила протест РФ из-за "грубого вмешательства" во внутренние дела страны

Армения объявила России протест из-за вмешательства во внутренние дела

Министерство иностранных дел Армении 4 июля передало ноту протеста российскому послу относительно пропагандистских высказываний в адрес властей Еревана в российских СМИ и официальных лиц.

Об этом заявила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Арменпресс".

Отмечается, что откровенно недружественная, порой враждебная пропаганда на российских государственных телеканалах против правительства Армении вызвала резкое недовольство армянской стороны.

Нота протеста направлена на пропаганду Кремля, "которая активно подогревается заявлениями некоторых должностных лиц, депутатов Государственной думы РФ, СМИ и представителей экспертного сообщества".

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Там отметили, что заявления российских чиновников, согласно которым арест лиц, планировавших совершить госпереворот, рассматривается как очередной недружественный шаг премьер-министра Армении Никола Пашиняна, являются не только абсурдными, но и "грубым вмешательством во внутренние дела Республики Армения".

Армянский МИД отмечает, что такие высказывания в российских медиа приводят к "нейтрализации положительных результатов" в отношениях Еревана и Москвы.

"Такие заявления являются не только абсурдными, поскольку непонятно, как и почему предотвращение государственного переворота считается недружественным шагом, но и грубым вмешательством во внутренние дела Республики Армения. Более того, создается впечатление, что подобная информационная политика проводится целенаправленно с целью подрыва демократии, законности и конституционного строя в Республике Армения", - добавили в ведомстве.

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Напомним, 25 июня в Армении состоялся ряд задержаний. Власти заявили о раскрытии сети, которая готовила захват власти.

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что удалось предотвратить план "преступного олигархического духовенства" по захвату власти и дестабилизации Республики Армения.

Среди них - российский миллиардер Самвел Карапетян, который владеет компанией, управляющей электрическими сетями Армении. Один из спонсоров российской агрессии против Украины.

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Армения (830) пропаганда (3705) россия (96492) нота протеста (142)


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для кого і чому був потрібен Карабахський конфлікт

не стало Карабаха, азербайджанці та вірмени посилають рашку
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04.07.2025 21:41 Ответить
не можуть уже кацапи поджигать карабах,тепер кацапів гуртом посилають на гуй.
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04.07.2025 21:42 Ответить
Террористический режим ведет открытую деятельность против суверенных государств.
Есть мнения которые привязывают конфликт с Азербайджаном и попытку свержения правительства Пашиняна напрямую..
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04.07.2025 21:45 Ответить
мають право, як винахідники моцковії. бісмарк сказав, мединський - живий свідєтєль!
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04.07.2025 21:55 Ответить
Відкривайте другий фронт проти *****
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04.07.2025 22:15 Ответить
 
 