Глава МИД Армении Мирзоян призвал Лаврова не вмешиваться во внутренние дела его страны

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не вмешиваться во внутренние дела его страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.

Так, он прокомментировал заявление Лаврова относительно следственных действий и задержаний в отношении армянских священников.

Тогда Лавров заявил, в РФ вызывают беспокойство "нападки на церковь" в Армении.

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Мирзоян ответил, что информация, приведенная Лавровым, является "неполной и неправильной".

"Если не ошибаюсь, он использовал выражение "борьба власти против церкви". Информация Лаврова не соответствует действительности, в Армении не ведется борьба власти против церкви. То, что он имеет в виду, предполагает участие нескольких церковников в политической деятельности", - подчеркнул он.

Министр отметил, что это является правовым процессом и внутренним делом Армении.

"Лучше бы Лаврову не вмешиваться во внутренние дела Республики Армения", - сказал он.

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Мирзоян добавил, что Россия должна с "большим уважением относиться к суверенитету Армении и больше никогда не вмешиваться в дела страны".

Напомним, 25 июня в Армении состоялся ряд задержаний. Власти заявили о раскрытии сети, готовившей захват власти.

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что удалось предотвратить план "преступного олигархического духовенства" по захвату власти и дестабилизации Республики Армения.

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