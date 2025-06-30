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Глава МИД Армении Мирзоян призвал Лаврова не вмешиваться во внутренние дела его страны

Армения призвала РФ не вмешиваться в дела страны

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не вмешиваться во внутренние дела его страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.

Так, он прокомментировал заявление Лаврова относительно следственных действий и задержаний в отношении армянских священников.

Тогда Лавров заявил, в РФ вызывают беспокойство "нападки на церковь" в Армении.

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Мирзоян ответил, что информация, приведенная Лавровым, является "неполной и неправильной".

"Если не ошибаюсь, он использовал выражение "борьба власти против церкви". Информация Лаврова не соответствует действительности, в Армении не ведется борьба власти против церкви. То, что он имеет в виду, предполагает участие нескольких церковников в политической деятельности", - подчеркнул он.

Министр отметил, что это является правовым процессом и внутренним делом Армении.

"Лучше бы Лаврову не вмешиваться во внутренние дела Республики Армения", - сказал он.

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Мирзоян добавил, что Россия должна с "большим уважением относиться к суверенитету Армении и больше никогда не вмешиваться в дела страны".

Напомним, 25 июня в Армении состоялся ряд задержаний. Власти заявили о раскрытии сети, готовившей захват власти.

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что удалось предотвратить план "преступного олигархического духовенства" по захвату власти и дестабилизации Республики Армения.

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Автор: 

Армения (829) Лавров Сергей (2329) россия (96455)


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Топ комментарии
+11
Спалили вірмени п'яту колону підєрації...
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30.06.2025 16:01 Ответить
+7
Іншими словами, сказав: "Напівдохлій клячі слова не давали."
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30.06.2025 16:06 Ответить
+6
Тоб то, армянін послав хача на дЯревню к бабушке.
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30.06.2025 16:01 Ответить
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Тоб то, армянін послав хача на дЯревню к бабушке.
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30.06.2025 16:01 Ответить
Спалили вірмени п'яту колону підєрації...
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30.06.2025 16:01 Ответить
На шось сів?
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30.06.2025 16:05 Ответить
Іншими словами, сказав: "Напівдохлій клячі слова не давали."
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30.06.2025 16:06 Ответить
ага, паРаша з повагою... до інших...
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30.06.2025 16:22 Ответить
Посилайте того чи то мерина,чи то коняку,а може кобилу,а може клячу лаврова курсом крейсера москва".
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30.06.2025 16:28 Ответить
То тепер лаврову на роботу не ходити?
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30.06.2025 16:29 Ответить
"Калантарян" калантаряна послав?
Оце пердимонокль!
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30.06.2025 16:30 Ответить
То армяне, а еще азербайджанцы --- как много врагов наживают себе московиты...
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30.06.2025 16:30 Ответить
Золотий час настає для колишніх колонізованих московитами республік ! тепер цих фашиських підарів сміливо можна як мінімум ввдкрито посилати .....й і вони проковтнуть , бо українці виявилися сильніші ніж ***** вважало ... але нам від того не легше на жаль
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30.06.2025 16:32 Ответить
Просто зараз-може й не легше.Але якщо Кавказькі республіки винищать кацапську 5колону,мають історичний шанс позбутись назавжди гегемонії русні в регіоні.За Дагестаном і навіть Ічкерією справа не стане,вони будуть одними з перших рвати кацапські пута.
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30.06.2025 17:50 Ответить
Глава МЗС Вірменії Мірзоян закликав Лаврова не втручатися у внутрішні справи його країни

Закликай свиню гімна не їсти!
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30.06.2025 16:47 Ответить
 
 