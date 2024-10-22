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Армения не обсуждает возможность вступления в БРИКС, - вице-премьер Григорян

Віцепрем’єр-міністр Вірменії Мгер Григорян

Армения будет участвовать в саммите БРИКС в России, но не рассматривает возможность вступления в организацию в ближайшем будущем.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян изданию News.am, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на данном этапе страна не обсуждает возможность вступления в ассоциацию.

"Сейчас очень трудно дать такую оценку. Еще должно быть достаточно дискуссий о консолидации в рамках БРИКС, чтобы мы могли понять, что это за процесс, будет ли это или нет, возможно ли это или нет", - заявил Григорян в ответ на вопрос о перспективах вступления в БРИКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения отказалась подписать заявления СНГ на саммите в Москве

Ранее спикер Токаева заявил, что Казахстан в ближайшем будущем не собирается подавать заявку на вступление в БРИКС.

Напомним, в саммите БРИКС в Казани примут участие лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

Автор: 

Армения (829) БРИКС (52)


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Как так? Вон скоро вся Европа в БРИКС вступит. Даже Гюттерюша послали на разведку. Хотя БРИКС ето так же смешно как и СНГ. Фактически же решения и всем командовать будут из кремля а остальніе будут на побегушках и приезжать раз в пол года к ***** лизать сапоги
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22.10.2024 10:52 Ответить
***** еще не закончив войну уже собрал вокруг себя более 20-ти государств и международніх организаций. Можете представить себе что будет если Украина согласится на переговоры и капитуляцию. Все сразу же друг перед друга побегут к ***** на поклон востанавливать отношения. Украина же вообще перестанет существовать на международной арене и никакие гарантии и обещания никто не будет выполнять. Остатки просто скормят ***** молча лишь бы не начинать вайну апять. Поетому как бы небыло странно Украине вообще не выгоден мир пока Сосия не распадется на части и кремлевский режим рухнет.
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22.10.2024 10:59 Ответить
Дядечко Сі буде лизати чоботи у *****? Щось я сумніваюсь
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22.10.2024 11:43 Ответить
Китайці надто хитродупі щоб влаштовувати той цирковий брікс у себе. Для цього є кріпосні і жадібні дурники по типу лули
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22.10.2024 11:50 Ответить
Віддався лише на півшишечки, бо мало заплатили.
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22.10.2024 10:56 Ответить
вже були в ОДКБ.. щось не дуже допомогло))
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22.10.2024 11:17 Ответить
Бо є звичайні прості хвойди, а горді путани
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22.10.2024 11:48 Ответить
 
 