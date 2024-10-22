Армения не обсуждает возможность вступления в БРИКС, - вице-премьер Григорян
Армения будет участвовать в саммите БРИКС в России, но не рассматривает возможность вступления в организацию в ближайшем будущем.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян изданию News.am, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на данном этапе страна не обсуждает возможность вступления в ассоциацию.
"Сейчас очень трудно дать такую оценку. Еще должно быть достаточно дискуссий о консолидации в рамках БРИКС, чтобы мы могли понять, что это за процесс, будет ли это или нет, возможно ли это или нет", - заявил Григорян в ответ на вопрос о перспективах вступления в БРИКС.
Ранее спикер Токаева заявил, что Казахстан в ближайшем будущем не собирается подавать заявку на вступление в БРИКС.
Напомним, в саммите БРИКС в Казани примут участие лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.
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