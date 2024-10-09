Армения отказалась подписать заявления СНГ на саммите в Москве

Армения отказалась поддержать два заявления, принятые на Совете министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве.

Об этом пишет OC Media, передает Цензор.НЕТ.

На заседании присутствовал глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Представитель МИД заявил, что Армения не присоединилась к двум заявлениям, подробностей такого решения он не сообщил.

В первом заявлении говорилось о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности в Евразии.

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Во второй - о недопустимости применения односторонних ограничительных мер в международных отношениях, которой рекомендовалось государствам-членам воздерживаться от принятия, расширения или применения таких мер.

Принятие второго заявления произошло на фоне санкций Запада в отношении России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету его страны.

Это стало причиной заморозки участия Еревана в ОДКБ.

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