Армения отказалась подписать заявления СНГ на саммите в Москве
Армения отказалась поддержать два заявления, принятые на Совете министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве.
Об этом пишет OC Media, передает Цензор.НЕТ.
На заседании присутствовал глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Представитель МИД заявил, что Армения не присоединилась к двум заявлениям, подробностей такого решения он не сообщил.
В первом заявлении говорилось о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности в Евразии.
Во второй - о недопустимости применения односторонних ограничительных мер в международных отношениях, которой рекомендовалось государствам-членам воздерживаться от принятия, расширения или применения таких мер.
Принятие второго заявления произошло на фоне санкций Запада в отношении России после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету его страны.
Это стало причиной заморозки участия Еревана в ОДКБ.
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