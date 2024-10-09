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Армения отказалась подписать заявления СНГ на саммите в Москве

Вірменія відмовилася підписати заяви СНД на саміті в Москві

Армения отказалась поддержать два заявления, принятые на Совете министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве.

Об этом пишет OC Media, передает Цензор.НЕТ.

На заседании присутствовал глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Представитель МИД заявил, что Армения не присоединилась к двум заявлениям, подробностей такого решения он не сообщил.

В первом заявлении говорилось о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности в Евразии.

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Во второй - о недопустимости применения односторонних ограничительных мер в международных отношениях, которой рекомендовалось государствам-членам воздерживаться от принятия, расширения или применения таких мер.

Принятие второго заявления произошло на фоне санкций Запада в отношении России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету его страны.

Это стало причиной заморозки участия Еревана в ОДКБ.

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Автор: 

Армения (829) россия (96001) СНГ (426)


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Ара кацапов труба шатал.
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09.10.2024 09:43 Ответить
Квадробер-конь лавров в жопе...
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09.10.2024 09:50 Ответить
1. "Принципи співробітництва у забезпеченні безпеки в Євразії". ("розшифровка": "Принципи", встановлюються Кремлем...)
А, враховуючи те, що вони третій рік війни в Україні не можуть озвучить її справжні цілі - то і тими "принципами" Москва буде "крутить - як циган - Сонцем..."
2. "Неприпустимість застосування односторонніх обмежувальних заходів у міжнародних відносинах, якою рекомендувалося державам-членам утримуватися від ухвалення, розширення або застосування таких заходів". (Розшифровка" - "Держава - член ОДКБ буде ЗОБОВ"ЯЗАНА підкоряться рішенню більшості членів ОДКБ і не підтримувать в односторонньому порядку санкцій, та інших дій, направлених проти Росії - навіть якщо вони співпадають та діють в інтересах цієї держави...
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09.10.2024 09:53 Ответить
А що Вірменія забула на самміті СНД в Москві? Ніяк не можуть розлучитися?
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09.10.2024 10:13 Ответить
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09.10.2024 10:16 Ответить
База московитов в этой армении продолжает существовать,как фсбэшники на границах,раб просто капризничает и требует пайку пожирнее.
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09.10.2024 10:24 Ответить
 
 