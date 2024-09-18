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Новости
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ОДКБ создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету Армении, - Пашинян

Пашинян заявив, що ОДКБ створює загрози безпеці Вірменії 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету его страны. Это стало причиной заморозки участия Еревана в ОДКБ.

Об этом он сказал на Втором мировом армянском саммите, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Армения".

"Мы заморозили свое участие не только по той причине, что ОДКБ не выполняет своих оборонных обязательств перед Арменией, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы для безопасности, существования, суверенитета и государственности Армении", - заявил Пашинян.

По его словам, относительно возобновления отношений Армении в ОДКБ разворачивается много обсуждений.

Читайте также: Армения заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях", - Пашинян

"Я и ранее заявлял, что мы возобновим свое участие только в том случае, когда на поднятые вопросы будут даны конкретные ответы. После этого прошло ровно два года, ответы не только не даны, но и очевидно, что не будут даны. И чем дольше будут затягиваться и чем более неубедительными будут ответы, тем больше вероятность, что с каждой секундой мы приближаемся к точке невозврата, и ни у кого не будет легитимного права обвинить нас в этом", - добавил премьер Армении.

Напомним, в феврале 2024 года Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения больше не будет финансировать ОДКБ, в которой доминирует РФ

Справка

ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) - это военно-политический блок, в который входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Организация была создана 15 мая 1992 года. Российские власти пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.

Автор: 

Армения (829) ОДКБ (131) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+6
Дошло наконец когда Путин его как лоха кинул.
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18.09.2024 11:44
+5
Добре, що зрозуміли, після 30 років рабства…
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18.09.2024 11:54
+3
То вам з неї тікати терміново треба, не "призупиняти членство".
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18.09.2024 11:46
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Дошло наконец когда Путин его как лоха кинул.
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18.09.2024 11:44 Ответить
То вам з неї тікати терміново треба, не "призупиняти членство".
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18.09.2024 11:46 Ответить
Добре, що зрозуміли, після 30 років рабства…
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18.09.2024 11:54 Ответить
Оце так "заспівав" нарешті
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18.09.2024 12:07 Ответить
Тобто Пашинян "заморозив" участь, а що ще треба на голову фекалій рашківських, існуючих мало?
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18.09.2024 12:10 Ответить
Армян испрльзовали и кинули.Теперь есть шанс стать нормальной демократической европейской страной.
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18.09.2024 12:17 Ответить
Шикарний висновок. Не пройшло і 2 років.

Ознака - ОДКБ вже почало рух у небуття. Питання : до кого тепер Вірменія буде тулитись ?
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18.09.2024 12:38 Ответить
1 Секретні переговори про в ступ в нато, неможливі бо мадяри а тепер щей словаки зразу здадуть пуйлу цей план
2 Сидіти в статусі нейтральної країни і не рипатися бо москалі розірвуть їх за пару тижнів, чекати поки пуло здохне бо без Грузії Вірменам в Нато робити немає чого взагалі, і це в першу чергу логістика
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18.09.2024 12:45 Ответить
Любой саюз с расеей не стоит не то бумаги, а даже капли чернил
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18.09.2024 14:23 Ответить
У Вірменії дуже складна обстановка,фактично азери при підтримці тюрьків можуть її поглинути і ніхто окрім французів не обурится. Тому вірмени і шукають сильних союзників навіть розраховуючи на Китай
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18.09.2024 15:30 Ответить
 
 