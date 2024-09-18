ОДКБ создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету Армении, - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету его страны. Это стало причиной заморозки участия Еревана в ОДКБ.
Об этом он сказал на Втором мировом армянском саммите, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Армения".
"Мы заморозили свое участие не только по той причине, что ОДКБ не выполняет своих оборонных обязательств перед Арменией, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы для безопасности, существования, суверенитета и государственности Армении", - заявил Пашинян.
По его словам, относительно возобновления отношений Армении в ОДКБ разворачивается много обсуждений.
"Я и ранее заявлял, что мы возобновим свое участие только в том случае, когда на поднятые вопросы будут даны конкретные ответы. После этого прошло ровно два года, ответы не только не даны, но и очевидно, что не будут даны. И чем дольше будут затягиваться и чем более неубедительными будут ответы, тем больше вероятность, что с каждой секундой мы приближаемся к точке невозврата, и ни у кого не будет легитимного права обвинить нас в этом", - добавил премьер Армении.
Напомним, в феврале 2024 года Армения приостановила свое участие в ОДКБ.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.
Справка
ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) - это военно-политический блок, в который входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Организация была создана 15 мая 1992 года. Российские власти пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.
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Ознака - ОДКБ вже почало рух у небуття. Питання : до кого тепер Вірменія буде тулитись ?
2 Сидіти в статусі нейтральної країни і не рипатися бо москалі розірвуть їх за пару тижнів, чекати поки пуло здохне бо без Грузії Вірменам в Нато робити немає чого взагалі, і це в першу чергу логістика