ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню й суверенітету Вірменії, - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору про колективну безпеку створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету його країни. Це стало причиною заморозки участі Єревану в ОДКБ.

Про це він сказав на Другому світовому вірменському саміті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини-Вірменія".

"Ми заморозили свою участь не тільки з тієї причини, що ОДКБ не виконує своїх оборонних зобов'язань перед Вірменією, а й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози для безпеки, існування, суверенітету та державності Вірменії", - заявив Пашинян.

За його словами, щодо відновлення відносин Вірменії в ОДКБ розгортається багато обговорень.

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"Я і раніше заявляв, що ми відновимо свою участь тільки в тому випадку, коли на порушені питання будуть надані конкретні відповіді. Після цього минуло рівно два роки, відповіді не лише не дано, а й очевидно, що не будуть дані. І чим довше затягуватимуться і чим більш непереконливими будуть відповіді, тим більша ймовірність, що з кожною секундою ми наближаємося до точки неповернення і ні в кого не буде легітимного права звинуватити нас у цьому", - додав прем'єр Вірменії.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ.

Своєю чергою прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ.

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Довідка

ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) - це військово-політичний блок, до якого входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Організацію було створено 15 травня 1992. Російська влада намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.