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Вірменія (733) ОДКБ (102) Пашинян Нікол (133)

ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню й суверенітету Вірменії, - Пашинян

Пашинян заявив, що ОДКБ створює загрози безпеці Вірменії 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору про колективну безпеку створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету його країни. Це стало причиною заморозки участі Єревану в ОДКБ. 

Про це він сказав на Другому світовому вірменському саміті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини-Вірменія".

"Ми заморозили свою участь не тільки з тієї причини, що ОДКБ не виконує своїх оборонних зобов'язань перед Вірменією, а й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози для безпеки, існування, суверенітету та державності Вірменії", - заявив Пашинян.

За його словами, щодо відновлення відносин Вірменії в ОДКБ розгортається багато обговорень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях", - Пашинян

"Я і раніше заявляв, що ми відновимо свою участь тільки в тому випадку, коли на порушені питання будуть надані конкретні відповіді. Після цього минуло рівно два роки, відповіді не лише не дано, а й очевидно, що не будуть дані. І чим довше затягуватимуться і чим більш непереконливими будуть відповіді, тим більша ймовірність, що з кожною секундою ми наближаємося до точки неповернення і ні в кого не буде легітимного права звинуватити нас у цьому", - додав прем'єр Вірменії.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ.

Своєю чергою прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія більше не фінансуватиме ОДКБ, в якій домінує РФ 

Довідка

ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) - це військово-політичний блок, до якого входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Організацію було створено 15 травня 1992. Російська влада намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.

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Топ коментарі
+6
Дошло наконец когда Путин его как лоха кинул.
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18.09.2024 11:44
+5
Добре, що зрозуміли, після 30 років рабства…
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18.09.2024 11:54
+3
То вам з неї тікати терміново треба, не "призупиняти членство".
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18.09.2024 11:46
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Дошло наконец когда Путин его как лоха кинул.
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18.09.2024 11:44 Відповісти
То вам з неї тікати терміново треба, не "призупиняти членство".
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18.09.2024 11:46 Відповісти
Добре, що зрозуміли, після 30 років рабства…
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18.09.2024 11:54 Відповісти
Оце так "заспівав" нарешті
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18.09.2024 12:07 Відповісти
Тобто Пашинян "заморозив" участь, а що ще треба на голову фекалій рашківських, існуючих мало?
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18.09.2024 12:10 Відповісти
Армян испрльзовали и кинули.Теперь есть шанс стать нормальной демократической европейской страной.
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18.09.2024 12:17 Відповісти
Шикарний висновок. Не пройшло і 2 років.

Ознака - ОДКБ вже почало рух у небуття. Питання : до кого тепер Вірменія буде тулитись ?
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18.09.2024 12:38 Відповісти
1 Секретні переговори про в ступ в нато, неможливі бо мадяри а тепер щей словаки зразу здадуть пуйлу цей план
2 Сидіти в статусі нейтральної країни і не рипатися бо москалі розірвуть їх за пару тижнів, чекати поки пуло здохне бо без Грузії Вірменам в Нато робити немає чого взагалі, і це в першу чергу логістика
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18.09.2024 12:45 Відповісти
Любой саюз с расеей не стоит не то бумаги, а даже капли чернил
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18.09.2024 14:23 Відповісти
У Вірменії дуже складна обстановка,фактично азери при підтримці тюрьків можуть її поглинути і ніхто окрім французів не обурится. Тому вірмени і шукають сильних союзників навіть розраховуючи на Китай
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18.09.2024 15:30 Відповісти
 
 